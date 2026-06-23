Nyugaton tisztában vannak azzal, hogy ha saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, akkor Moszkva válaszolni fog - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök, amikor kedden Kremlben katonai egyetemek végzőseit fogadta. Eközben Brüsszelben Andrius Kubilius védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos arról beszélt, hogy Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, miközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást, és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában.

"Egyelőre nem jutottak el odáig, hogy saját területükről bármit is elindítsanak. Tisztában vannak azzal, hogy válaszcsapás fog következni. Mindenki tisztában van ezzel, vagy tisztában kell lennie vele" - mondta. Putyin hangsúlyozta: Oroszország készen áll arra, hogy gyorsan és megfelelő módon reagáljon bármilyen külső vagy belső fenyegetésre. Mint mondta, európai országokban az utóbbi időben nyíltan beszélnek arról, hogy háborúra készülnek Oroszország ellen, és ezt a militarizálódást az állítólagos fenyegetéséről szóló "hazug állításokkal" igazolják az európai politikusok.

Az elnök párhuzamot vont a második világháborúval, amelyben Németország a Szovjetunió elleni támadása után megpróbálta Moszkvát a Nyugat elleni agresszióval megvádolni. Megjegyezte, hogy az egész Nyugat Ukrajnát szolgálja ki, drónokat szállít neki. Az elnök szerint azonban Európában ezzel párhuzamosan lendületbe jönnek azok az erők, amelyek kapcsolatot akarnak kiépíteni Oroszországgal, míg az agresszió támogatói rohamosan veszítenek népszerűségükből.

Hangot adott azon álláspontjának, miszerint az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások célja megosztani a társadalmat és bizonytalanságot kelteni az orosz fegyveres erőkkel szemben. Rámutatott, hogy a luhanszki régióban lévő Sztarobilszk pedagógiai szakközépiskolája elleni dróntámadás ellentmond Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozóra irányuló kérésének. Beszámolója szerint az orosz fegyveres erők gyakorlatilag befejezték a donyecki régióban lévő Kosztyantinivka elfoglalását.

Megismételte azon álláspontját, miszerint a Donyec-medence régiói az ott megtartott népszavazás alapján és az ENSZ Alapokmányával összhangban kiáltották ki szuverén államiságukat, és ezt követően segítségnyújtási szerződést kötöttek Oroszországgal, amely ez alapján segíti őket. Közölte, hogy a "különleges hadműveletben" számos fegyvertípus minőségi fejlődésen ment keresztül, a nukleáris triád modernizálása is folyamatban van. Mint mondta, működőképes információcsere alakult ki a frontcsapatok és a hadiipari vállalatok között. Putyin szerint Oroszország a mindenki számára egyenlő és oszthatatlan biztonság híve, amelyet a nemzetközi kapcsolatok többpólusú rendszerének kialakításával lehet elérni

Az uniós védelmi biztos szerint Ukrajna kezd fölénybe kerülni

Ukrajna kezd fölénybe kerülni a harctéren, a levegőben és a tengeren is, miközben az ukrán drónok megállították az orosz szárazföldi előrenyomulást, és súlyos zavarokat okoznak az orosz logisztikában - jelentette ki Andrius Kubilius védelemért és űrpolitikáért felelős uniós biztos kedden Brüsszelben.

Az európai védelmi és biztonsági csúcstalálkozót indító beszédében a biztos rámutatott: az ukrán drónok a frontvonalaktól akár 300 kilométerre is képesek megbénítani az orosz hadsereg utánpótlását. Az uniós biztos szerint Ukrajna már nem csupán a nemzetközi támogatások kedvezményezettje, hanem maga is hozzájárul más országok védelméhez.

Kubilius úgy fogalmazott, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az ukrán sikerekre egyre kétségbeesettebb támadásokkal reagál. Példaként említette a múlt heti, a kijevi kolostort ért támadást, amelyet a kultúra, a vallás és a civilizáció elleni támadásnak nevezett. A biztos szerint Oroszország továbbra is veszélyt jelent Európa biztonságára, és Moszkva képes lehet próbára tenni a NATO kollektív védelmet rögzítő 5. cikkelyét.

Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy Ukrajna sikerei nem jelentik a háború végét, és nem jelentik azt sem, hogy Oroszország gyenge lenne. Mint mondta, Oroszország továbbra is nagy mennyiségben képes fegyvereket és drónokat előállítani, ezért Európának fel kell készülnie saját védelmi képességeinek megerősítésére.

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Kubilius szerint az Egyesült Államok egyre határozottabban ösztönzi Európát arra, hogy nagyobb felelősséget vállaljon saját biztonságáért. Hangsúlyozta: Európának fel kell készülnie arra, hogy az amerikai haderő egyes képességeit más térségekbe csoportosíthatják át, ezért sürgősen erősíteni kell az európai védelmi kapacitásokat. Kubilius arra figyelmeztetett, hogy az amerikai stratégiai képességek pótlása nélkül Európa védelme és elrettentő ereje meggyengülhet.

Hangsúlyozta: amennyiben az európai országok nem töltik be ezeket a képességbeli hiányokat, az nyílt meghívást jelenthet Oroszország számára a Nyugat elszántságának próbára tételére. Mint mondta, az ehhez szükséges források elsősorban nemzeti szinten állhatnak rendelkezésre.

Emlékeztetett arra, hogy a NATO-nak tett vállalásaik alapján a tagállamok a következő tíz évben összesen mintegy 7000 milliárd eurót fordíthatnak védelmi célokra. A biztos ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezeknek a forrásoknak összehangoltan és európai keretek között kell hasznosulniuk.

Azt is kiemelte, hogy EU-nak egy jövőbeli védelmi unió keretében integrálnia kell Ukrajnát. "Nehéz lenne megérteni, ha mi, európaiak nem tekintenénk létfontosságú érdekünknek, hogy Ukrajna katonai erejét integráljuk az európai védelmi rendszerbe" - fogalmazott.

Elmondta továbbá, hogy az Európai Bizottság várhatóan már a jövő héten előterjeszti az európai védelmi piac további integrációjára vonatkozó első javaslatokat, amelyek részletes elemzést és a további lépésekre vonatkozó elképzeléseket is tartalmaznak. Hozzátette: még az idén javaslatot tesznek a védelmi beszerzési szabályok, valamint más piaci szabályozások módosítására is.