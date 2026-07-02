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Földrengés Venezuelában: nyolc nappal a katasztrófa után találtak túlélőt a romok alatt
Világ

Földrengés Venezuelában: nyolc nappal a katasztrófa után találtak túlélőt a romok alatt

MTI
2026. július 2. 11:58

Nyolc nappal a Venezuelában pusztító súlyos földrengés után ismét túlélőre bukkantak a mentőegységek csütörtökön.

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Hernán Gilre az északi La Guaria állam Catia La Mar nevű városában találtak rá nemzetközi mentőegységek, a 43 éves biztonsági őrt a földrengés nyomán beomlott őrbódé törmelékei alól húzták ki. A venezuelai mentőegységek három napon át tartó munkálatait az Egyesült Államokból, Costa Ricából, Salvadorból, Mexikóból, Chiléből és Portugáliából érkezett csapatok is segítették.

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"Ez az első alkalom, hogy ennyi ország fogott össze egyetlen ember megmentésére" - közölte a sajtóval a sikeres mentés után Gil felesége. La Guariát érintette leginkább a két, az ország északi részét sújtó, 7,2-es és 7,5-ös erősségű földrengés. Az államban számtalan épület omlott össze, a romokat pedig, amelyek alatt halottak vannak, a mentőegységek jól látható D betűvel jelölik, utalva a spanyol nyelv halottat jelentő "difunto" szavára.

Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke szerdán azt közölte, hogy - egy héttel a tragédia után - legkevesebb 2295 halálos áldozatról és több mint 11 ezer sérültről tudni. Az érintett térségekbe több mint 26 ezer mentőt és 17 ezer önkéntest vezényeltek ki.

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Címlapkép: MTI/Derencsényi István
Címlapkép: Getty Images
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