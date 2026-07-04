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Teljesen kiakadtak az angol szurkolók: több ezer dollárért van csak jegy a sorsdöntő vb-meccsre
A másodlagos piacon akár 26 ezer brit fontba is fájhat egy belépő a hétfői nyolcaddöntőre.
Több ezer fontért kínálják a FIFA hivatalos másodlagos jegypiaci platformján azokat a világbajnoki belépőket a hétfői, Mexikó elleni nyolcaddöntőre, amelyeket eredetileg angol szurkolók vásároltak meg. A legdrágább ajánlatok között szerepel négy egymás melletti ülőhely, amelyeknek darabjáért az eredeti 460 fontos névérték helyett most 22 800 fontot kérnek.
A vásárlónak erre még egy 15 százalékos FIFA-kezelési költséget is rá kell fizetnie, így a végső ár elérheti a 26 220 fontot, ami az eredeti összeg 57-szerese. Bár a nemzetközi szövetség az eladótól is levon 15 százalékos jutalékot, a tiszta nyereség így is csaknem 19 380 font jegyenként. Jelenleg a legolcsóbb belépőért is az eredeti ár csaknem tizenkétszeresét kérik.
Az ESTC tagjai a hazai és külföldi mérkőzések látogatásáért hűségpontokat, úgynevezett "cap-eket" gyűjtenek. A legtöbb ponttal rendelkező szurkolók elsőbbséget élveznek a kiemelt mérkőzések és a legolcsóbb jegyek igénylésénél. A Mexikóvárosban, a 80 824 férőhelyes Azték Stadionban rendezendő találkozóra az ESTC 3000 belépőt kapott, ám a tagságból 4373-an nyújtottak be igényt, így a kereslet messze meghaladta a kínálatot. Azok a szurkolók, akik legalább 27 ponttal rendelkeztek, garantáltan névértéken juthattak hozzá a jegyekhez.
Az FA nem tudja korlátozni a jegyek továbbértékesítését, mivel a folyamatot maga a FIFA engedélyezi, a legolcsóbb, 45 fontos kategóriájú belépőket azonban nem lehet eladni. Péntek reggelre már 76 jegyet hirdettek meg a kapuk mögötti angol szektorba szóló szurkolói kategóriákban. Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy ezeket az eredeti ESTC-vásárlók vagy már harmadik felek kínálják-e komoly felárral.
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Az ESTC a napokban bejelentette, hogy egy sikeres tesztidőszakot követően a hazai mérkőzéseken is szigorúbb szabályozást vezet be a jegyüzérkedés ellen. A belépőket csak azután lehetett meghirdetni a platformon, hogy Anglia szerdán, a Kongói Demokratikus Köztársaság legyőzésével bebiztosította a továbbjutását. A hétfői mérkőzést, amely brit idő szerint hajnali egy órakor kezdődik, a BBC One csatorna élőben közvetíti.
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