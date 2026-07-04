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Sport

Teljesen kiakadtak az angol szurkolók: több ezer dollárért van csak jegy a sorsdöntő vb-meccsre

Pénzcentrum
2026. július 4. 22:03

A másodlagos piacon akár 26 ezer brit fontba is fájhat egy belépő a hétfői nyolcaddöntőre.

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Több ezer fontért kínálják a FIFA hivatalos másodlagos jegypiaci platformján azokat a világbajnoki belépőket a hétfői, Mexikó elleni nyolcaddöntőre, amelyeket eredetileg angol szurkolók vásároltak meg.  A legdrágább ajánlatok között szerepel négy egymás melletti ülőhely, amelyeknek darabjáért az eredeti 460 fontos névérték helyett most 22 800 fontot kérnek.

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A vásárlónak erre még egy 15 százalékos FIFA-kezelési költséget is rá kell fizetnie, így a végső ár elérheti a 26 220 fontot, ami az eredeti összeg 57-szerese. Bár a nemzetközi szövetség az eladótól is levon 15 százalékos jutalékot, a tiszta nyereség így is csaknem 19 380 font jegyenként. Jelenleg a legolcsóbb belépőért is az eredeti ár csaknem tizenkétszeresét kérik.

FIFA Világbajnokság
Mexikó
Anglia
2026. július 6. hétfő 02:00
|
Estadio Azteca, Mexico City
Egymás elleni statisztika: 2 meccs
Győzelem
  Mexikó: 0 (0%)
  Anglia: 2 (100%)
  Döntetlen: 0 (0%)
Gólok
  Mexikó: 1
  Anglia: 5
Gólkülönbség: -4
Hazai győzelem
  Mexikó: 0
  Anglia: 2
Vendéggyőzelem
  Mexikó: 0
  Anglia: 0
Adatlap létrehozva: 2026.07.04.

Az ESTC tagjai a hazai és külföldi mérkőzések látogatásáért hűségpontokat, úgynevezett "cap-eket" gyűjtenek. A legtöbb ponttal rendelkező szurkolók elsőbbséget élveznek a kiemelt mérkőzések és a legolcsóbb jegyek igénylésénél. A Mexikóvárosban, a 80 824 férőhelyes Azték Stadionban rendezendő találkozóra az ESTC 3000 belépőt kapott, ám a tagságból 4373-an nyújtottak be igényt, így a kereslet messze meghaladta a kínálatot. Azok a szurkolók, akik legalább 27 ponttal rendelkeztek, garantáltan névértéken juthattak hozzá a jegyekhez.

Az FA nem tudja korlátozni a jegyek továbbértékesítését, mivel a folyamatot maga a FIFA engedélyezi, a legolcsóbb, 45 fontos kategóriájú belépőket azonban nem lehet eladni. Péntek reggelre már 76 jegyet hirdettek meg a kapuk mögötti angol szektorba szóló szurkolói kategóriákban. Azt nem lehet pontosan megállapítani, hogy ezeket az eredeti ESTC-vásárlók vagy már harmadik felek kínálják-e komoly felárral.

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Az ESTC a napokban bejelentette, hogy egy sikeres tesztidőszakot követően a hazai mérkőzéseken is szigorúbb szabályozást vezet be a jegyüzérkedés ellen. A belépőket csak azután lehetett meghirdetni a platformon, hogy Anglia szerdán, a Kongói Demokratikus Köztársaság legyőzésével bebiztosította a továbbjutását. A hétfői mérkőzést, amely brit idő szerint hajnali egy órakor kezdődik, a BBC One csatorna élőben közvetíti.
Címlapkép: Getty Images
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