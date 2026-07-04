Elképesztő tömegverekedés a pályán: repkedtek a pofonok, aztán persze az eltiltások is + videó

A játékosok mind elnézést kértek a szurkolóktól, de ez nem hatotta meg a fegyelmi bizottságot: mindannyian többmeccses eltiltást kaptak.

Az amerikai baseballbajnokság fegyelmi testülete hét-hét mérkőzésre tiltotta el a Washington Nationals kezdődobóját, Cade Cavallit, valamint a Boston Red Sox első bázisos játékosát, Willson Contrerast a Fenway Parkban kirobbant tömegverekedés miatt. A liga emellett öt találkozóról tiltotta el a Nationals jobbkezes dobóját, Miles Mikolast, míg a Red Sox külső védője, Nate Eaton hárommeccses büntetést kapott. Mind a négy érintett játékost pénzbírsággal is sújtották, amelynek összegét nem hozták nyilvánosságra.

Az incidens a végül 8–1-es washingtoni sikert hozó mérkőzés negyedik játékrészében robbant ki, miután Cavalli kiszórta Contrerast. A dobó a sikeres játék után elkiáltotta magát, és Chad Tracy, a Red Sox megbízott vezetőedzője szerint azt kiabálta az ellenfelének, hogy "Ülj le, fiú!" ("Sit down, boy"). Cavalli később az újságíróknak elismerte, hogy elragadták az indulatai, de állítása szerint csak távozásra szólította fel az ütőt. A kemény bunyóról itt egy videó:

A 34 éves Contrerast csak üggyel-bajjal tudták visszatartani a pályán, miközben mindkét csapat játékosai a gyepre sereglettek, kiürítve a kispadokat. Miután a venezuelai játékos Cavalli felé dobta a védősisakját, a játékvezetők azonnal kiállították. Contreras mellett Eaton, Mikolas és Tracy is a kiállítás sorsára jutott.

A "boy" kifejezésnek komoly rasszista áthallásai vannak az Egyesült Államokban. Contreras a mérkőzés után úgy nyilatkozott, nem biztos benne, hogy Cavalli szavait a faji megkülönböztetés szándéka vezérelte.

Venezuelai vagyok, így nem tudom megítélni, hogy ez rasszista megnyilvánulás volt-e vagy sem. Rábízom a döntést az MLB-re

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– fogalmazott a játékos.

Cavalli az incidens után nyilvánosan bocsánatot kért, hangsúlyozva, hogy nem akart megkülönböztető vagy sértő módon fogalmazni. Hozzátette, teljesen tisztában van a szó történelmi hátterével, tanult az esetből, és ígéretet tett arra, hogy hasonló incidens nem fordul elő a jövőben.

Contrerast egyébként egymás után a második mérkőzésen állították ki. A játékos elismerte, hogy hatalmas nyomás nehezedik rá, mióta szülőhazáját, Venezuelát a múlt héten két pusztító erejű földrengés is megrázta. Az eltiltások pénteken lépnek életbe – ekkor a Red Sox a Los Angeles Angels otthonába látogat, míg a Nationals a Pittsburgh Pirates együttesét fogadja –, de az érintettek fellebbezhetnek a liga döntése ellen.