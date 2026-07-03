Elképesztő látványra készülhetünk: ezen a hétvégén Magyarország felett is feltűnhet az égi tünemény

Az elmúlt napok rendkívül erős napkitörései miatt a hétvégén akár Magyarország felett is láthatóvá válhat a sarki fény, mivel a bolygónkat elérő töltött részecskék közepes, de akár erős geomágneses vihart is okozhatnak.

A Magyar Tudományos Akadémia tájékoztatása szerint a naptevékenység során kilökődött anyag július 3-án és 5-én éri el a Földet. Az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA már június 30-án észlelt egy X-osztályú, vagyis a legerősebb kategóriába tartozó fler-kitörést, amelyet később tíz gyengébb, M-osztályú erupció követett. A szakértők számításai szerint legalább öt nagyobb plazmafelhő indult el a Föld felé, amelyek közül három jó eséllyel idézhet elő sarki fényt a légkörben - szúrta ki a 24.hu.

A Spaceweather.com szakportál előrejelzése alapján a napokban G2-es, azaz közepes erősségű geomágneses viharra számíthatunk, amely akár a G3-as, erős fokozatot is elérheti. Amennyiben a perturbáció eléri ezt az intenzitást, a sarki fény a közepes földrajzi szélességeken, így hazánk területéről is könnyen megfigyelhetővé válik.

Geomágneses vihar akkor alakul ki, amikor a koronaanyag-kidobódás során távozó töltött részecskék kölcsönhatásba lépnek a Föld mágneses mezejével. Amikor ezek a részecskék bejutnak a felső légkörbe, ütköznek az ott található oxigén- és nitrogénatomokkal, illetve molekulákkal. Az ütközések hatására gerjesztett gázok különböző színű fényt bocsátanak ki, létrehozva a sarki fény jelenségét.

A jelenlegi intenzív aktivitás forrása a Nap Föld felé néző oldalán megjelent, AR 4479 jelű napfoltcsoport. Ez a bolygónknál többszörösen nagyobb képződmény az elmúlt időszak egyik legkiterjedtebb megfigyelt aktív régiója.