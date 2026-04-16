Pénz: euró és forint bankjegyek
HRCENTRUM

Kiderült a fájó igazság: hiába a brutális hajrá, több régiós rivális is csúnyán állva hagyta Magyarországot

Pénzcentrum
2026. április 16. 16:02

Jelentősen átrendeződött a bérek rangsora az elmúlt másfél évtizedben: a Visual Capitalist friss összeállítása szerint elsősorban a kelet-európai országokban emelkedtek a legnagyobb mértékben a reálbérek 2010 óta. A lista azt mutatja, hogy az inflációval korrigált keresetek növekedésében több korábban felzárkózó gazdaság is megelőzte a fejlettebb nyugati államokat.

A vizsgált OECD-országok közül Lettország áll az élen, ahol 77 százalékkal nőttek a reálbérek 2010 és 2024 között. Szorosan mögötte Litvánia következik 73 százalékos, majd Észtország 69 százalékos növekedéssel. A régió erős teljesítményét mutatja, hogy Lengyelország és Magyarország is a felső mezőnyben szerepel.

Az elemzés szerint a gyors bérnövekedés hátterében több tényező áll. Ide tartozik a munkaerőhiány, a gazdasági felzárkózás, a termelékenység javulása, valamint az, hogy ezekben az országokban alacsonyabb szintről indultak a bérek, így nagyobb tér volt a növekedésre.

Kapcsolódó cikkeink:

A nyugat-európai országok ezzel szemben jóval visszafogottabb eredményeket mutattak. Németországban, Franciaországban és az Egyesült Királyságban is mérsékeltebb volt a reálbér-emelkedés, miközben több déli ország gyakorlatilag stagnált.

A lista sereghajtója Görögország lett, ahol 21 százalékkal csökkentek a reálbérek 2010 óta, főként a gazdasági válság, az államadósság-problémák és a megszorító intézkedések következményeként.

Magyarország: régióban közepes

A felmérés alapján 2010 és 2024 között a magyar átlagos éves inflációkövető bér 27 ezer dollárról 35 ezer dollárra emelkedett vásárlóerő-paritáson számolva, ami 31 százalékos növekedést jelent. Ezzel Magyarország az OECD-országok középmezőnyének felső részébe került, ugyanakkor a régió több állama ennél is gyorsabb bérfelzárkózást produkált.

A közép-kelet-európai térség egyik legnagyobb nyertese Lettország volt, ahol 77 százalékkal emelkedtek a reálbérek, míg Litvániában 67 százalékos bővülést mértek. Az észt bérek 40 százalékkal nőttek, Lengyelországban pedig 38 százalékos volt a növekedés, ami szintén meghaladta a magyar adatot.

A visegrádi országok összevetésében Magyarország középen helyezkedik el. Lengyelország előzi hazánkat, míg Csehország és Szlovákia egyaránt 21 százalékos növekedést mutatott fel, vagyis elmaradt a magyar ütemtől. Ez azt jelenti, hogy Magyarország a szűkebb régión belül erős teljesítményt nyújtott, de nem számít éllovasnak.

A bérszintekben ugyanakkor továbbra is jelentős különbségek vannak. Magyarország 35 ezer dolláros átlagos éves bére még mindig elmarad a fejlettebb nyugat-európai országokétól, de már közelíti több déli és kelet-közép-európai állam szintjét. A magyar adat például már csak kevéssel marad el Szlovákia 36 ezres és Csehország 39 ezres értékétől.

A régiós adatokból az látszik, hogy Kelet-Európa továbbra is az egyik leggyorsabban felzárkózó térség Európában. Ennek fő oka, hogy a nyugat-európainál alacsonyabb bázisról induló országokban nagyobb tér volt a béremelkedésre, miközben a munkaerőhiány, a minimálbér-emelések és a gazdasági növekedés is hajtotta a kereseteket.

 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:15
17:02
16:41
16:30
16:15
HR BLOGGER
coachco  |  2026.04.14 16:58
Mennyire áradt nálunk a Tisza? Mád, Nagykovácsi választás után
Régen írtam blogbejegyzést. Valahogy nem volt hozzá kedvem. De arra jutottam, így négy év után ezt a...
legacykft  |  2026.04.08 14:55
Hiába vagy kiváló szakember, ha nincs valódi hatásod a csoportra
Egyre több olyan szakemberrel találkozunk, akik csoportokkal dolgoznak, legyen szó önismereti folyam...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 16.
Drámaian nyílik a bérolló Magyarországon: súlyos, mennyi pénzért robotolnak a legszegényebb dolgozók
2026. április 15.
Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
2026. április 16.
Nagyban megy a kiárusítás? 780 milliót kérnek a legendás Tőzsdepalotáért: rengeteg iskola épületétől is szabadulnának
2026. április 16.
Mit gondol az oktatásról Rubovszky Rita, a Tisza Párt leendő oktatási minisztere?
2026. április 16.
Gyűrűzik a botrány: rákkeltő azbeszt kerülhetett a vidéki utakba, nem csak Szombathely lehet érintett
1
1 hónapja
Durva számok csaptak arcul minket: tényleg ennyi a magyar rendőrök fizetése 2026-ban
2
1 napja
Forrnak az indulatok a magyar munkahelyeken: nagyon sokaknak nem jött be, amit vártak 2026-tól - jöhetnek a felmondások?
3
2 hónapja
Hidegzuhany a németországi magyaroknak: nem kapkodnak már értük a korábbi slágerszakmákban
4
1 hete
Óriási fordulat jön a magyar fizetéseknél: kötelező uniós szabály forgatja fel a munkahelyeket 2026-ra
5
3 hete
Félmilliós fizetéssel csábítja a jelentkezőket hazánk egyik legnagyobb vállalata: a legjobb, hogy még tapasztalat sem kell hozzá
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 16:30
Kövesdi Gábor: A közösségi finanszírozás hozta el a magyar rendszerváltást
Pénzcentrum  |  2026. április 16. 14:14
Vlagyimir Putyin asztalra csapott a váratlan adatok láttán: komoly bajban van Oroszország?
Agrárszektor  |  2026. április 16. 16:28
Riasztó jelentés jött a magyarországi időjárásról: romlik a helyzet