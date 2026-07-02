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Durva éjszakai csapás rázta meg Ukrajnát: Zelenszkij azonnal megszakította a látogatását a tragédia miatt
Világ

Durva éjszakai csapás rázta meg Ukrajnát: Zelenszkij azonnal megszakította a látogatását a tragédia miatt

MTI
2026. július 2. 08:37

Heves orosz drón- és rakétatámadás érte csütörtökre virradóra Kijevet, a műveletben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább két ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A csapások lakóépületeket találtak el, valamint tűz ütött ki egy belvárosi szállodában.

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Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadásnak a két halálos áldozat mellett tizenhat sebesültje van. További részleteket nem ismertetett.

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Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint egy lakóház első hat emelete egy közvetlen találat következtében részben összeomlott. Korábbi tájékoztatása szerint a sebesültek között mentősök és egy mentőállomás gépkocsivezetői is vannak, miközben több ember a megrongálódott épületek romjai alatt rekedt. A Reuters hírügynökség tudósítója több robbanást hallott a városban.

Az interneten közzétett felvételek szerint tűz keletkezett egy épület felső szintjein a belvárosi Sevcsenko sugárúton. A légiriadó idején sokan gyermekekkel, háziállatokkal és személyes holmijaikkal a metróállomásokon kerestek menedéket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a támadást megelőzően egy várható éjszakai orosz légicsapásra figyelmeztetett, és bejelentette, hogy megszakítja Írország soros európai uniós elnökségének kezdete alkalmából tett dublini látogatását.

Az ukrán elnök a közelmúltban ismét tárgyalásokat javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a több mint négy éve tartó háború lezárására, ezt azonban a Kreml elutasította. Orosz részről az éjszaka ukrán támadásokról számoltak be. A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko közölte, hogy csütörtökön hat ukrán drónt semmisítettek meg az orosz térség felett. A határ menti Belgorodi területen egy férfi meghalt, felesége pedig megsebesült, miután egy drón csapódott a házukba - közölték helyi hatóságok. A lengyel hadsereg a támadások alatt elővigyázatosságból harci repülőgépeket riasztott.

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Címlapkép: Getty Images
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