A döntés alig három héttel azután született meg, hogy a legfejlettebb rendszerek elérhetőségét nemzetbiztonsági aggályok miatt felfüggesztették.
Durva éjszakai csapás rázta meg Ukrajnát: Zelenszkij azonnal megszakította a látogatását a tragédia miatt
Heves orosz drón- és rakétatámadás érte csütörtökre virradóra Kijevet, a műveletben az ukrán hatóságok közlése szerint legalább két ember életét vesztette, többen pedig megsebesültek. A csapások lakóépületeket találtak el, valamint tűz ütött ki egy belvárosi szállodában.
Timur Tkacsenko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője közölte, hogy a támadásnak a két halálos áldozat mellett tizenhat sebesültje van. További részleteket nem ismertetett.
Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint egy lakóház első hat emelete egy közvetlen találat következtében részben összeomlott. Korábbi tájékoztatása szerint a sebesültek között mentősök és egy mentőállomás gépkocsivezetői is vannak, miközben több ember a megrongálódott épületek romjai alatt rekedt. A Reuters hírügynökség tudósítója több robbanást hallott a városban.
Az interneten közzétett felvételek szerint tűz keletkezett egy épület felső szintjein a belvárosi Sevcsenko sugárúton. A légiriadó idején sokan gyermekekkel, háziállatokkal és személyes holmijaikkal a metróállomásokon kerestek menedéket. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök már a támadást megelőzően egy várható éjszakai orosz légicsapásra figyelmeztetett, és bejelentette, hogy megszakítja Írország soros európai uniós elnökségének kezdete alkalmából tett dublini látogatását.
Az ukrán elnök a közelmúltban ismét tárgyalásokat javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnöknek a több mint négy éve tartó háború lezárására, ezt azonban a Kreml elutasította. Orosz részről az éjszaka ukrán támadásokról számoltak be. A Leningrádi terület kormányzója, Alekszandr Drozgyenko közölte, hogy csütörtökön hat ukrán drónt semmisítettek meg az orosz térség felett. A határ menti Belgorodi területen egy férfi meghalt, felesége pedig megsebesült, miután egy drón csapódott a házukba - közölték helyi hatóságok. A lengyel hadsereg a támadások alatt elővigyázatosságból harci repülőgépeket riasztott.
A sorra megdőlő nyári melegrekordok egyértelművé tették, hogy bár Európa élen jár a klímasemlegességi célok kitűzésében, a felmelegedés fizikai hatásaival szemben továbbra is felkészületlen.
Az Európai Bizottság korlátozott mértékű költségvetési könnyítést vezet be a tagállamok számára bizonyos zöldberuházások támogatására.
Nem várt adatok érkeztek: Magyarország még az Egyesült Államokat is messze lepipálja ebben a rangsorban
Az államok működéséhez elengedhetetlenek az adóbevételek, de korántsem minden ország támaszkodik ugyanannyira az adófizetőkre.
Már több mint 1700 halott van Venezuelában a földrengés után: őrjöngenek a helyiek, a kormány segítségét várják
A túlélők és a hozzátartozók beszámolói szerint a mentési munkálatok rendkívül lassan indultak el, sok helyen pedig egyáltalán nem kezdődtek meg.
A hétvégi kölcsönös rakétatűz komolyan próbára tette a négy hónapja tartó háborút megállító ideiglenes tűzszünetet
Már nem az a kérdés, hogy lesz-e 50 fokos hőség Magyarországon: félelmetes jövőre figyelmeztet a neves kutató
A globális felmelegedés gyorsulása különösen súlyosan érinti Közép-Magyarországot, ahol a jövőben akár az 50 Celsius-fokos hőség is valósággá válhat.
Új részletek derültek ki a stadéi lövöldözésről: a rendőrség szerint gyermekelhelyezési vita állhat a tragédia hátterében.
Alig több mint két hónapos szolgálat várhat a 30 év alatti férfiakra, miközben Európában több ország is hasonló lépést fontolgat.
Irán és az Egyesült Államok megállapodott a Hormuzi-szoros körüli vitát rendező tárgyalások folytatásáról.
Meglepő békejavaslat érkezett Moszkvába: Putyin szerint azonban csak Ukrajnának kedvezne, nem kért belőle
Új békejavaslatok érkeztek Oroszországhoz az ukrajnai háború rendezésére, amelyek a mélységi támadások leállítását és a harcok mindössze négy régióra történő korlátozását szorgalmazzák.
Miközben Moszkva egy feltételezett, ukrán területi engedményeket is tartalmazó alkut kér számon, Washington és az amerikai diplomáciai vezetés tagadja a megállapodás létezését.
Nem várt katonai fordulat: Oroszország miatt békülhet ki a két ősi rivális az Egyesült Államok támogatásával
A Reuters beszámolója szerint a két ország védelmi minisztere vasárnap Szöulban megerősítette elkötelezettségét a Koreai-félsziget nukleáris leszerelése mellett.
Megdöbbentő fordulat: órákkal JD Vance győzelmi jelentése után súlyos katonai csapások rázták meg a térséget
JD Vance amerikai alelnök egy televíziós interjúban kijelentette, hogy az Egyesült Államok mindenképpen győztesen kerül ki az iráni nukleáris tárgyalásokból.
Kapitány István rendkívüli bejelentése: azonnali változtatást kellett eszközölni a paksi atomerőműben
A Duna vízhőmérsékletét folyamatosan mérik, az üzemeltetéssel kapcsolatos döntések pedig minden esetben a mért adatok, valamint a hatályos jogszabályok alapján születnek meg.
Magyarország is csatlakozott ahhoz az európai kezdeményezéshez, amely az energiatárolási kapacitások gyors bővítését célozza az Európai Unióban.
Ukrán dróntámadás érte szombat hajnalban a volgográdi fegyvergyárat, amely egyebek mellett nukleáris fegyverek hordozóeszközeihez is gyárt alkatrészeket.
Az amerikai jobboldal jelentős része egyenesen kapitulációként értékeli a dokumentumot.
Az MVM hangsúlyozta, hogy erőművei felkészültek a nyári csúcsidőszakra, a rendszer működését folyamatosan figyelik, és rendkívüli beavatkozásra jelenleg nincs szükség.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.