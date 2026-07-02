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Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
Az Európai Bizottság korlátozott mértékű költségvetési könnyítést vezet be a tagállamok számára bizonyos zöldberuházások támogatására. A döntés elsősorban a magas államadóssággal küzdő országoknak, köztük Magyarországnak nyújt pénzügyi mozgásteret a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítására. Hazánk esetében ez évente néhány százmilliárd forintos célzott keretet jelent, ami a kiugróan magas költségvetési hiány mellett is érdemi, bár kismértékű segítséget nyújthat - írja a Politico.
A rugalmasabb uniós szabályozás célja, hogy az eladósodott tagállamok – mint például Olaszország, Spanyolország és Magyarország – könnyebben kezelhessék a február 28-án kirobbant iráni konfliktus nyomán megemelkedett üzemanyagárak okozta terheket. Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a mentesség kizárólag a konfliktus kezdete után bevezetett, a zöld átállást bizonyítottan elősegítő intézkedésekre vonatkozik.
Egy belső brüsszeli dokumentum részletesen meghatározza a kivételezett beruházások körét. Ezek közé tartozik az elektromos járművek beszerzése, a töltőállomások építése, a nap- és geotermikus energia hasznosítása, a gázkazánok hőszivattyúra cserélése, továbbá a kötöttpályás közlekedés, a metróhálózatok és a kerékpárutak fejlesztése. Ugyanakkor a jövedéki adó csökkentése vagy a fosszilis energiahordozók közvetlen támogatása nem esik a könnyítés hatálya alá. A költségvetési szabályok alóli mentesítés mértéke szigorúan korlátozott, így a zöldberuházások értéke 2028-ig összesen nem haladhatja meg a bruttó hazai termék (GDP) 0,6 százalékát, egyetlen éven belül pedig a 0,3 százalékát.
Magyarország számára a döntés azért jelentős, mert forrásokat szabadíthat fel az elektromobilitási és energiahatékonysági programokra, amelyek mintegy 3 milliárd eurós értékben amúgy is meghatározó részét teszik ki a hazai Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervnek. Bár az évi legfeljebb néhány százmilliárd forintos engedmény nem jelent általános költségvetési lazítást, célzott mentőövet nyújthat a 2026-os büdzsének. Különösen annak tükrében, hogy a kormányzati szektor 2026 első negyedévi hiánya rendkívül magas, 2090 milliárd forint volt, ami a GDP 9 százalékát teszi ki.
A tagállamoknak hitelt érdemlően bizonyítaniuk kell, hogy az érintett energetikai intézkedéseik megfelelnek a szigorú feltételeknek. A Bizottság az augusztus közepéig benyújtott további kérelmeket egyedi elbírálás alapján vizsgálja meg. A könnyítés ugyanakkor több tagországban aggodalmat váltott ki, mivel tartanak a költségvetési szabályok túlzott fellazításától. Az euróövezet pénzügyminisztereinek múlt havi luxembourgi ülésén Franciaország, Észtország, Finnország és Hollandia is bírálattal illette az engedményt.
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