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Irdatlan csapást mértek az oroszok Kijevre: sokan meghaltak az ukrán fővárosban - az EU újabb szankciókat sürget
Legalább tizenhárom ember életét vesztette és mintegy nyolcvanhatan megsérültek az Ukrajna, különösen Kijev ellen indított éjszakai orosz légicsapásokban. A támadássorozat órákkal azután érte a fővárost, hogy Volodimir Zelenszkij elnök félbeszakította írországi látogatását, miután arra figyelmeztetett, hogy Moszkva hatalmas csapásra készül - közölte a The Guardian.
Zelenszkij közlése szerint az éjszaka folyamán legalább húsz helyszínt ért találat, amelyek többsége hétköznapi lakóépület volt. A károk egy mentőállomást, egy kutatóintézetet, egy szállodát és helyi vállalkozásokat is érintettek. Az ukrán elnök ismét sürgette, hogy országa kapja meg az amerikai engedélyt a Patriot légvédelmi rakéták helyi gyártására, és hangsúlyozta, hogy a légvédelmi rendszerek szállítása kritikus prioritást élvez.
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szintén a légvédelem megerősítését sürgette a szövetségeseknél. Arra szólította fel a partnereket, hogy ne halogassák az ezzel kapcsolatos döntéseket, hiszen a fővárost ért rémálomszerű éjszaka után ez Ukrajna legfontosabb kérése.
Az orosz támadásokra Kaja Kallas, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője is reagált, újabb szankciók előterjesztését bejelentve. Kiemelte, hogy az elítélő szavak önmagukban nem állítják meg a Kijev elleni agressziót, erre ugyanis csak a folyamatos katonai támogatás és a Moszkvára gyakorolt nyomás fokozása képes.
Hozzátette, hogy még aznap javaslatot tesz az orosz hadiipart támogató újabb szervezetek büntetőintézkedések alá vonására, mivel véleménye szerint minél többször támadja Moszkva a civileket, annál szigorúbb szankciókat kell bevezetni. Kallas azt is megerősítette, hogy a Kijevben tartózkodó uniós munkatársak mind biztonságban vannak.
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