Meghökkentő hírek szivárogtak ki a zárt ajtók mögül: eldőlhet Ursula von der Leyen sorsa?

Egy zártkörű brüsszeli vacsorán hangzott el az a kijelentés, amely ismét reflektorfénybe helyezte Ursula von der Leyen jövőjét. A Politico értesülései szerint kabinetfőnöke azt mondta: nem készülnek harmadik bizottsági elnöki ciklusra. A hír ugyanakkor inkább belső politikai üzenetnek tűnik, mint végleges döntésnek. A 2029-es európai parlamenti választásokig még hosszú az út, így a kérdés továbbra is nyitott.

A Politico értesülései szerint egy brüsszeli, zártkörű vacsorán hangzott el az a kijelentés, hogy Ursula von der Leyen nem készül harmadik ciklusra az European Commission élén. A beszámolók alapján a megjegyzést kabinetfőnöke, Bjoern Seibert tette több magas rangú uniós tisztviselő előtt, egy belső vita során, amely az intézmény jövőbeli átalakításairól szólt.

Seibert állítólag azzal próbálta csillapítani a Bizottságon belüli aggodalmakat, hogy az elnök nem egy esetleges újabb mandátum előkészítéseként alakítja át a brüsszeli struktúrákat. Több tisztviselő ugyanis úgy látja, hogy a második ciklusban a Bizottság működése még inkább központosítottá válhat, és az elnöki befolyás erősödhet az egyes főigazgatóságok felett.

A vitákban szóba került a személyes tanácsadói körként emlegetett IDEA „mikroigazgatóság” szerepének erősödése, valamint a 2028–2034-es költségvetési keret (MFF) tervezete is, amely jelentősen átalakíthatja az uniós források elosztását. Egyes forgatókönyvek szerint ez akár főigazgatóságok összevonását is szükségessé teheti.

A Bizottság hivatalosan nem erősítette meg a kabinetfőnök állítását. Válaszukban mindössze annyit közöltek, hogy Ursula von der Leyen jelenleg a folyamatban lévő ciklus feladataira és az Európa előtt álló kihívásokra koncentrál, a 2029 utáni kérdések pedig még koraiak.

A harmadik ciklus lehetősége egyébként is érzékeny téma Brüsszelben: bár az European Commission elnökeire nincs hivatalos mandátumkorlát, a politikai gyakorlatban jellemzően két ciklus tekinthető a maximum horizontnak. Kivételt jelentett Jacques Delors, aki az 1980-as és 1990-es években háromszor is vezette az intézményt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A mostani információk szerint a vacsorán Seibert többször is hangsúlyozta: Von der Leyen nem kíván harmadik alkalommal is indulni a posztért. Ugyanakkor a brüsszeli politikai logika alapján ez még nem tekinthető végleges döntésnek.

Ha egyáltalán napirendre kerülne a kérdés, az várhatóan csak a jelenlegi ciklus végéhez közeledve, a 2029-es választások előtt dőlne el. Jelenleg azonban az elnök célja inkább az, hogy végigvigye az általa szükségesnek tartott szervezeti és működési reformokat, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a Bizottság működését.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA