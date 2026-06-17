Az orosz haditengerészet figyelmeztető lövéseket adott le egy teljesen civil hajóra a La Manche-csatornában.
Meghökkentő hírek szivárogtak ki a zárt ajtók mögül: eldőlhet Ursula von der Leyen sorsa?
Egy zártkörű brüsszeli vacsorán hangzott el az a kijelentés, amely ismét reflektorfénybe helyezte Ursula von der Leyen jövőjét. A Politico értesülései szerint kabinetfőnöke azt mondta: nem készülnek harmadik bizottsági elnöki ciklusra. A hír ugyanakkor inkább belső politikai üzenetnek tűnik, mint végleges döntésnek. A 2029-es európai parlamenti választásokig még hosszú az út, így a kérdés továbbra is nyitott.
A Politico értesülései szerint egy brüsszeli, zártkörű vacsorán hangzott el az a kijelentés, hogy Ursula von der Leyen nem készül harmadik ciklusra az European Commission élén. A beszámolók alapján a megjegyzést kabinetfőnöke, Bjoern Seibert tette több magas rangú uniós tisztviselő előtt, egy belső vita során, amely az intézmény jövőbeli átalakításairól szólt.
Seibert állítólag azzal próbálta csillapítani a Bizottságon belüli aggodalmakat, hogy az elnök nem egy esetleges újabb mandátum előkészítéseként alakítja át a brüsszeli struktúrákat. Több tisztviselő ugyanis úgy látja, hogy a második ciklusban a Bizottság működése még inkább központosítottá válhat, és az elnöki befolyás erősödhet az egyes főigazgatóságok felett.
A vitákban szóba került a személyes tanácsadói körként emlegetett IDEA „mikroigazgatóság” szerepének erősödése, valamint a 2028–2034-es költségvetési keret (MFF) tervezete is, amely jelentősen átalakíthatja az uniós források elosztását. Egyes forgatókönyvek szerint ez akár főigazgatóságok összevonását is szükségessé teheti.
A Bizottság hivatalosan nem erősítette meg a kabinetfőnök állítását. Válaszukban mindössze annyit közöltek, hogy Ursula von der Leyen jelenleg a folyamatban lévő ciklus feladataira és az Európa előtt álló kihívásokra koncentrál, a 2029 utáni kérdések pedig még koraiak.
A harmadik ciklus lehetősége egyébként is érzékeny téma Brüsszelben: bár az European Commission elnökeire nincs hivatalos mandátumkorlát, a politikai gyakorlatban jellemzően két ciklus tekinthető a maximum horizontnak. Kivételt jelentett Jacques Delors, aki az 1980-as és 1990-es években háromszor is vezette az intézményt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A mostani információk szerint a vacsorán Seibert többször is hangsúlyozta: Von der Leyen nem kíván harmadik alkalommal is indulni a posztért. Ugyanakkor a brüsszeli politikai logika alapján ez még nem tekinthető végleges döntésnek.
Ha egyáltalán napirendre kerülne a kérdés, az várhatóan csak a jelenlegi ciklus végéhez közeledve, a 2029-es választások előtt dőlne el. Jelenleg azonban az elnök célja inkább az, hogy végigvigye az általa szükségesnek tartott szervezeti és működési reformokat, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a Bizottság működését.
Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
Itt a kitoloncolási fordulat az EU migrációs paktumában: megváltozott az álláspont, ezt takarja az új szabály
Az Európai Unió a következő költségvetési ciklusában akár 20 milliárd eurót is fordíthat olyan Európai Unión kívüli migrációs visszatérési központok létrehozására
Még egy évig is eltarthat, mire véget ér az afrikai ebolajárvány, a helyiek ráadásul nem együttműködőek a megfékezésben - állítja az IFRC.
Súlyos beavatkozás az orosz-ukrán háborúba: Brüsszel Kínának ugrott, ebből így nehezen lesz fegyverszünet
Kína a vádak szerint maga képez ki orosz katonákat, akiket aztán természetesen be is vetnek az ukránok elleni háborúban.
Súlyos katasztrófa fenyegeti a világ gyermekeinek felét: még a gazdag európai országok sincsenek biztonságban
Nem kizárólag a harmadik világ országainak gyermekeit fenyegeti a globális klímaválság, de még a gazdag országokban sincsenek teljes biztonságban a kiskorúak.
Meglepő lépésre készül Donald Trump: egy alig másfél oldalas dokumentum hozhat elképesztő fordulatot Iránban
Az egyezmény többek között hatvannapos tűzszünetet, a Hormuzi-szoros megnyitását, valamint az Irán nukleáris programjáról szóló tárgyalások megkezdését irányozza elő.
Egyre közelebb az ukrán EU-csatlakozás, a következő lépcsőfokhoz viszont Orbán Anita feltételeit kell teljesíteni
Az Európai Unió hétfőn megnyitotta az alapvető kérdésekkel foglalkozó első tárgyalási klasztert Ukrajnával és Moldovával.
Itt a fordulat az ukrajnai háborúban? Zelenszkij találkozóra hívta Putyint: itt a Kreml egyértelmű válasza
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök személyes találkozót javasolt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az Egyesült Államokban.
Fű alatt új ország alakult Magyarország szomszédjában: nem vicc, ekkora a területe, amerikaiak alapították
Liberland után egy újabb önjelölt mikroállam, Gapla jelent meg a Szerbia és Horvátország közötti, vitatott dunai területen.
Döglődik az európai nagyhatalom: tízezrével hagyják ott a korábbi álomországot - ebbe a kelet-európai paradicsomba menekülnek
A mindennapi életminőség is rendkívül vonzó az áttelepülők számára.
A G7 részéről ugyanakkor nem erősítették meg hivatalosan, hogy valóban napirenden volt egy ilyen találkozó megszervezése.
A dokumentum szerint Washington jelentős szankciókat oldana fel és kivonná csapatait a régióból, cserébe Irán a tárgyalások idejére felfüggesztené a nukleáris tevékenységét.
Törékeny lehet a most kötött közel-keleti béke: ha ezt elrontják, 2 hónap múlva hatalmas pofára esés jöhet a világgazdaságban
Geopolitikai szakértők szerint az Egyesült Államok lényegében elveszítette az Iránnal szembeni konfliktust.
Új korszakot nyithat az uniós kapcsolatokban az elnöki szék várományosa: megváltozhat minden Európában?
Jordan Bardella, a francia jobboldal várható vezetője egy friss interjúban vázolta fel, hogyan alakítaná át országa és az Európai Unió viszonyát.
Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szerint Európa súlyos stratégiai hibát követ el, amikor arra építi a politikáját, hogy Oroszország vesztésre áll Ukrajnában.
Elkerülhetetlen a fordulat a szigetországban: a népességfogyás miatt teljesen új védelmi stratégiára van szükség
A fenyegetés elhárítására a szakértők egy háromrétegű, nagy hatótávolságú légvédelmi rendszer kiépítését javasolják.
Kemény árzuhanás az európai tőzsdéken a közel-keleti béke hírére: a kőolaj, földgáz is drámaian olcsóbb lett
Meredek áreséssel reagált az európai energiapiac arra a hírre, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodott a háború lezárásáról.
Telefonon egyeztetett Putyin és Trump: az orosz elnök Európát és Ukrajnát bírálta, Trump közvetítést ígért.
Itt a hatalmas fordulat a Közel-Keleten: megvan a megállapodás, Donald Trump születésnapján ünnepelte a diplomáciai sikert
A megállapodás mindössze 60 napot biztosít Irán dúsítotturán-készletének és atomprogramjának rendezésére.
-
A szépségápolásra a gazdasági nehézségek ellenére sem sajnálják a pénzt a magyarok + Videó
Miközben sok kiskereskedelmi vállalat a fogyasztás lassulásával küzd, a szépségipar továbbra is szárnyal Magyarországon.