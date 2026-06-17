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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az EU-tagországok állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcstalálkozója után tartott nemzetközi sajtótájékoztatón 2024. december 19-én.
Világ

Meghökkentő hírek szivárogtak ki a zárt ajtók mögül: eldőlhet Ursula von der Leyen sorsa?

Pénzcentrum
2026. június 17. 15:35

Egy zártkörű brüsszeli vacsorán hangzott el az a kijelentés, amely ismét reflektorfénybe helyezte Ursula von der Leyen jövőjét. A Politico értesülései szerint kabinetfőnöke azt mondta: nem készülnek harmadik bizottsági elnöki ciklusra. A hír ugyanakkor inkább belső politikai üzenetnek tűnik, mint végleges döntésnek. A 2029-es európai parlamenti választásokig még hosszú az út, így a kérdés továbbra is nyitott.

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A Politico értesülései szerint egy brüsszeli, zártkörű vacsorán hangzott el az a kijelentés, hogy Ursula von der Leyen nem készül harmadik ciklusra az European Commission élén. A beszámolók alapján a megjegyzést kabinetfőnöke, Bjoern Seibert tette több magas rangú uniós tisztviselő előtt, egy belső vita során, amely az intézmény jövőbeli átalakításairól szólt.

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Seibert állítólag azzal próbálta csillapítani a Bizottságon belüli aggodalmakat, hogy az elnök nem egy esetleges újabb mandátum előkészítéseként alakítja át a brüsszeli struktúrákat. Több tisztviselő ugyanis úgy látja, hogy a második ciklusban a Bizottság működése még inkább központosítottá válhat, és az elnöki befolyás erősödhet az egyes főigazgatóságok felett.

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A vitákban szóba került a személyes tanácsadói körként emlegetett IDEA „mikroigazgatóság” szerepének erősödése, valamint a 2028–2034-es költségvetési keret (MFF) tervezete is, amely jelentősen átalakíthatja az uniós források elosztását. Egyes forgatókönyvek szerint ez akár főigazgatóságok összevonását is szükségessé teheti.

A Bizottság hivatalosan nem erősítette meg a kabinetfőnök állítását. Válaszukban mindössze annyit közöltek, hogy Ursula von der Leyen jelenleg a folyamatban lévő ciklus feladataira és az Európa előtt álló kihívásokra koncentrál, a 2029 utáni kérdések pedig még koraiak.

A harmadik ciklus lehetősége egyébként is érzékeny téma Brüsszelben: bár az European Commission elnökeire nincs hivatalos mandátumkorlát, a politikai gyakorlatban jellemzően két ciklus tekinthető a maximum horizontnak. Kivételt jelentett Jacques Delors, aki az 1980-as és 1990-es években háromszor is vezette az intézményt.

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A mostani információk szerint a vacsorán Seibert többször is hangsúlyozta: Von der Leyen nem kíván harmadik alkalommal is indulni a posztért. Ugyanakkor a brüsszeli politikai logika alapján ez még nem tekinthető végleges döntésnek.

Ha egyáltalán napirendre kerülne a kérdés, az várhatóan csak a jelenlegi ciklus végéhez közeledve, a 2029-es választások előtt dőlne el. Jelenleg azonban az elnök célja inkább az, hogy végigvigye az általa szükségesnek tartott szervezeti és működési reformokat, amelyek hosszabb távon is meghatározhatják a Bizottság működését.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA 
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