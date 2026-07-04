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Kilátás a pozsonyi várra a lángoló naplementében. Szlovákia
Világ

Hivatalos! Népszavazást tartanak az ex kormányfőknek életük végéig járó juttatásokról

Pénzcentrum
2026. július 4. 11:05

Népszavazást tartanak szombaton Szlovákiában. Az ország történetének tizedik össznépi cenzusán egy a legfőbb közjogi méltóságok javadalmazását érintő kérdésről, valamint a különleges ügyészség ismételt létrehozásáról lehet majd véleményt mondani.

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A referendum megtartását célzó petíciót a parlamenten kívüli, az előző kormány védelmi minisztere, Jaroslav Nad vezette Demokraták (Demokrati) párt kezdeményezte. A népszavazáson két kérdésre lehet majd választ adni, részint arra, hogy

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  • egyetértenek-e azzal, hogy megszűntessék az ex kormányfőknek és más közjogi méltóságoknak életfogytiglan járó juttatást,
  • valamint arra, hogy ismét létrehozzák e a különleges ügyészség néhány éve megszűntetett hivatalát.

A népszavazáson az eredeti kezdeményezés szerint egy harmadik kérdés is szerepelt volna, az, hogy lerövidítsék-e az aktuális választási időszakot, ez azonban Peter Pellegrini államfő döntése alapján ez lekerült a kérdések listájáról, mivel azt alkotmányellenesnek minősítették.

Szlovákia történetében eddig kilenc népszavazást tartottak, legutóbb 2023-ban, akkor az alkotmány módosításáról. Az eddigi referendumok közül - a megköveteltnél alacsonyabb részvételi arány miatt - csak egy lett érvényes, a 2003-ban az ország európai uniós csatlakozásáról tartott népszavazás, amelyen a szavazásra jogosultak 52 százaléka vett részt. A többi népszavazáson a részvételi arány 9 és 44 százalék között - többnyire 20 százalék körül - alakult. Az elemzői várakozások többsége a mostani referendum kapcsán sem valószínűsíti, hogy a népszavazásnak kellő mértékű szavazói részvétele lenne.

A szlovákiai szabályozás értelmében egy népszavazás akkor érvényes, ha azon legalább a választásra jogosultak fele és egy személy érvényes voksot ad le. A közel 5 és fél millió lakosú Szlovákiában a vonatkozó előírások szerint egy népszavazás kiírásához legalább 350 ezer választásra jogosult személy által támogatott petíció vagy a parlament vonatkozó határozata szükséges. A népszavazás kiírásáról a köztársasági elnök dönt.

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A népszavazás szombaton reggel hét órakor veszi kezdetét, voksolni este tíz óráig lehet. A nem hivatalos eredmények várhatóan még az éjszaka folyamán nyilvánosságra kerülnek, a hivatalos végeredmények bejelentése vasárnapra várható.
Címlapkép: Getty Images
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