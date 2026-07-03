Húzós időszak vár a vidéki magyarokra: hiába a történelmi rekord, tömegével tűnnek el a patikák

Miközben egyre nehezebb gyógyszertárat fenntartani a kisebb településeken, a patikai forgalom szinte megduplázódott tíz év alatt. A kisebb településeken jól látható tendencia, hogy sorra szűntek meg a hagyományos patikák, a gyógyszerpiac értéke történelmi csúcsra emelkedett. Hogyan lehetséges ez? A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódja ennek járt utána.

A gyógyszerellátás az egyik legfontosabb közszolgáltatás, amelynek működését egyszerre befolyásolják gazdasági, demográfiai és szakmai tényezők. A gyógyszerészhiány, a vidéki települések elnéptelenedése és a fenntartási költségek emelkedése egyre nagyobb kihívást jelent a patikák számára, miközben a lakosság gyógyszerigénye folyamatosan nő. A CHART by Pénzcentrum új epizódjában bemutatott, hosszabb távú adatok alapján jól látszik, hogy a gyógyszertári hálózat mérete fokozatosan zsugorodott.

Míg 2010-ben még több mint 3100 gyógyszertár működött Magyarországon, addig 2024-re számuk 2905-re csökkent. Ez csaknem 220 patika eltűnését jelenti másfél évtized alatt. A legnagyobb visszaesés a közforgalmú gyógyszertárakat érintette, ám a folyamat az elmúlt időszakban részben megtorpant. Hat év után először ismét nőtt a gyógyszertárak száma, igaz, csak mérsékelten. Ez a becslések szerint 45–50 ezer ember számára javította a helyi gyógyszerellátást.

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Miközben a patikák száma csökkent vagy stagnált, a gyógyszerpiac értéke látványosan emelkedett. A közforgalmú gyógyszertárak nettó éves forgalma 2015-ben még 655 milliárd forint volt, 2024-re viszont már megközelítette az 1182 milliárd forintot. Ez azt jelenti, hogy kevesebb mint tíz év alatt gyakorlatilag megduplázódott a piac értéke. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése alapján a növekedés szinte folyamatos, bár egyes időszakokban különösen nagy ugrások következtek be.

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A 2020-as évben a koronavírus-járvány miatt jelentősen nőtt a gyógyszerek, vitaminok és immunerősítő készítmények iránti kereslet, ami több mint 8 százalékos forgalombővülést eredményezett. Újabb jelentős fordulatot hozott 2022 és 2023. A patikai forgalom ekkor már meghaladta az 1090 milliárd forintot, éves szinten közel 12 százalékos növekedéssel. A szakmai szervezetek szerint ebben szerepet játszott az is, hogy bizonyos gyógyszerek forgalmazása részben a kórházakból a közforgalmú gyógyszertárakba került át.

A két grafikon együtt egy érdekes ellentmondást rajzol ki. Egyre kevesebb patika működik, miközben a gyógyszerpiac folyamatosan bővül. Az egy gyógyszertárra jutó forgalom tehát jelentősen nőtt, vagyis a megmaradt patikák egyre nagyobb szerepet töltenek be az ellátásban.