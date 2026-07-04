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Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 27. játékhéten
Kihúzták az Ötöslottó 2026/27. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötösön, így a 28. héten 990 millió lesz a várható főnyeremény összege az ötös lottón.
Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 27. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!
Ötöslottó 27. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:
5; 19; 25; 36; 64.
Ezen a játékhéten (27.) nem volt telitalálat az ötösön, így a 28. héten 990 millió forint lesz a várható főnyeremény összege az ötös lottón.
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A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,63 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,73%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
További nyeremények az ötös lottón a 27. héten:
- 4 találat: egyenként 648 075 Ft
- 3 találat: egyenként 11 385 Ft
- 2 találat: egyenként 2 080 Ft
Jokerszám: 273806
Ezen a játékhéten (27.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 428 392 350 forinttal lett gazdagabb. A 28. héten így 50 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.
Fotó: Mónus Márton, MTI/MTVA
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