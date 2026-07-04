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Budapest, 2019. március 22.Lottószelvények a Szerencsejáték Zrt. Csalogány utcai lottózójában Budapesten 2019. március 22-én. Minden idõk harmadik legnagyobb nyereménye, 3,414 milliárd forint a tét az Ötöslottó hétvégi sorsolásán.
Szórakozás

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 27. játékhéten

Pénzcentrum
2026. július 4. 19:19

Kihúzták az Ötöslottó 2026/27. heti nyerőszámait, a sorsolást ezúttal is élőben közvetítette a Pénzcentrum. Mivel ezen a játékhéten nem volt telitalálat az ötösön, így a 28. héten 990 millió lesz a várható főnyeremény összege az ötös lottón.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Élőben közvetítettük az Ötöslottó sorsolását! Az Ötöslottó, Joker 27. heti nyerőszámaiért, és az ötös lottó nyereményeiért görgess lejjebb!

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Ötöslottó 27. heti nyerőszámai emelkedő számsorrendben:

5; 19; 25; 36; 64.

Ezen a játékhéten (27.) nem volt telitalálat az ötösön, így a 28. héten 990 millió forint lesz a várható főnyeremény összege az ötös lottón.

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További nyeremények az ötös lottón a 27. héten:

  • 4 találat: egyenként 648 075 Ft
  • 3 találat: egyenként 11 385 Ft
  • 2 találat: egyenként 2 080 Ft

Jokerszám: 273806

Ezen a játékhéten (27.) volt telitalálat a Jokeren; egy szerencsés játkos 428 392 350 forinttal lett gazdagabb. A 28. héten így 50 millió forint keresi majd gazdáját a Joker játékon.

Fotó: Mónus Márton, MTI/MTVA

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