Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. július 4.)

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2026. július 4., szombat.

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Befektetés, tőzsde

Eurojackpot A sorsolás dátuma: 2026. július 3.

Az Eurojackpot nyerőszámai a 27. héten emelkedő számsorrendben a következők:

4, 9, 20, 25, 28

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5+2-ös találat: 0 db

5+1-ös találat: 0 db

5-ös találat: 0 db

4+2-es találat: 2 db

4+1-es találat: 15 db

4-es találat: 37 db

3+2-as találat: 28 db

3+1-as találat: 735 db

2+2-es találat: 412 db

3-as találat: 1620 db

1+2-es találat: 2176 db

2+1-es találat: 10242 db



OTP: 46920 Ft

MOL: 3910 Ft

RICHTER: 12190 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.07.05: Az időszakosan megnövekvő felhőzet mellett általában sok napsütésre van kilátás. Helyenként, nagyobb eséllyel az ország északi, északnyugati felén zápor, esetleg egy-egy zivatar előfordulhat. Többfelé kísérhetik erős lökések az északi, északnyugati szelet. A minimum többnyire 11 és 18 fok között valószínű, de az északi völgyekben és a Nyugat-Dunántúl egyes részein pár fokkal hidegebb is lehet. A maximum 25 és 31 fok között várható.

2026.07.06: Több lehet a felhő, de így is több órára kisüt a nap. Elszórtan zápor, néhol zivatar előfordulhat. Az északnyugati, nyugati szelet élénk, erős lökések kísérik. A minimum zömmel 12 és 18 fok között alakul, a Nyírségben és az északi völgyekben lehet ennél pár fokkal frissebb a reggel. A maximum 26 és 32 fok között várható.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

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Orvosmeteorológiai előrejelzés

Az időjárás most a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, sőt tartós álmosságérzés is jelentkezhet. (2026.07.03)

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