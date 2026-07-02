Komoly bajban Donald Trump: végleg elszigetelte magát, a teljes európai szélsőjobb elpártolt mellőle

Donald Trump amerikai elnök konfrontatív fellépése Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel szemben váratlan következménnyel járt, hiszen éppen azt segítette elő, hogy Európa az olasz kormányfő mögé sorakozzon fel. Miután Trump megkérdőjelezte Olaszország katonai szövetségesi megbízhatóságát, és azt állította, hogy Meloni a figyelméért esedezett, az európai vezetők kiálltak a miniszterelnök mellett, ami enyhítette a politikus szélsőjobboldali irányvonala miatt évek óta feszült kapcsolatokat - írja az Independent.

Trump akaratlanul is közelebb tereli egymáshoz az európai államokat. Az ukrajnai háború, az iráni konfliktus, az Oroszországgal és Kínával fennálló feszültségek, valamint a Washingtonnal folytatott kereskedelmi viták közepette az európai vezetők a különutas megoldások helyett egyre inkább összehangolják lépéseiket a védelem, a vámok és a külpolitika terén. "Európa Kína és Amerika közé szorult, ezért egységes tömbként kell fellépnie" – fogalmazott Sudha David-Wilp, a German Marshall Fund szakértője.

Meloni nyílt szembeszállása Trumppal megerősítette a kapcsolatát azokkal a vezetőkkel, akik korábban pártjának posztfasiszta gyökerei miatt távolságot tartottak tőle. Miután Trump bírálta őt, a miniszterelnök pedig elfogadhatatlannak nevezte az elnök Leó pápáról tett megjegyzéseit, meghívást kapott a német, francia, brit és lengyel partnereivel tartott magas szintű egyeztetésekre, majd a világjárvány óta először vett részt kétoldalú csúcstalálkozón Emmanuel Macron francia elnökkel.

Európa nemzeti radikális pártjai is kezdenek eltávolodni Trumptól, mivel az elnök vámintézkedései és az iráni konfliktus élezése sok szavazó körében népszerűtlennek bizonyult. Franciaországban a jobboldali populista Jordan Bardella kiszámíthatatlannak nevezte az amerikai elnököt, az Egyesült Államokat pedig külföldi beavatkozással vádolta meg, miközben a német Alternatíva Németországnak (AfD) szintén bírálta az Irán elleni amerikai katonai fellépést.

A fordulat az Európai Unió határain túl is érezhető. Trump Grönlanddal kapcsolatos fenyegetései tüntetéseket váltottak ki a szigeten és Dániában, míg a Trump családhoz köthető luxusberuházás Albániában váltott ki éles politikai vitákat. Magyarországon a korábbi Trump-szövetséges Orbán Viktort áprilisban leszavazták, és elemzők szerint a választási vereségében az amerikai kormányzat negatív megítélése is közrejátszhatott.

Bár a bevándorlási és biztonságpolitikai kérdésekben osztja Trump nézeteit, Meloni határozottan kiállt Ukrajna mellett, ami jelentősen erősítette Olaszország pozícióját az európai szövetségesek körében. Miután Trump azt állította, hogy a miniszterelnök szinte könyörgött egy közös fényképért a G7-csúcson, Meloni úgy reagált, hogy az elnök barátsága egyáltalán nem használta a népszerűségének.

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Ezt támasztja alá a Pew Research Center friss felmérése is, amely szerint Trump rendkívül népszerűtlen Olaszországban, a válaszadók 83 százaléka ugyanis egyáltalán nem vagy alig bízik abban, ahogyan a külügyeket kezeli.

Nyitókép: A Fehér Ház hivatalos fotója: (Daniel Torok)