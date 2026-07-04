Erősen reagált régi ellenfelének a legendás kapus: páros lábbal szállt bele a franciákba, rasszista beszólás lett a vége

Chilavert régi ellenfelének, Christophe Dugarrynak a megszólalására reagált egy félreérthetőnek aligha nevezhető kiszólással - írta meg a Yahoo Sports.

José Luis Chilavert, az egykori legendás paraguay-i kapus egy a közösségi médiában tett bejegyzésével váltott ki komoly felháborodást, amelyet sokan rasszistának minősítettek a válogatott következő világbajnoki ellenfelével, Franciaországgal szemben.

Az ügy előzménye, hogy a francia Christophe Dugarry az RMC rádióban arról beszélt, hogy Paraguay ki fog kapni a ma esti nyolcaddöntőben, mert képtelen bármiféle játékot felépíteni. Erre reagált Chilavert az X-en, azt írva, hogy Christophe-nak igaza van, hiszen az 1998-as világbajnokságon még Franciaország ellen játszottak, most viszont Paraguay egy afrikai csapattal néz szembe.

Azt ugyan nem tette hozzá, hogy a kijelentés a francia keret afrikai származású játékosaira utalt-e, a médiában és a közösségi oldalakon egyaránt rasszistának bélyegezték a megjegyzést. Chilavert egyébként éppen az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében is a kapuban állt, amikor Franciaország kiejtette Paraguayt. Pályafutása során rendhagyó játékstílusával, később pedig homofób és transzellenes megnyilvánulásaival is gyakran került a címlapokra az egykori kapus.