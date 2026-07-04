2026. július 4. szombat Ulrik
21 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
COL
Kolumbia 1 0 Ghána
GHA
 Vége
32-es főtábla
CAN
Kanada 0 3 Marokkó
MAR
 Vége
Nyolcaddöntö
PAR
Paraguay Franciaország
FRA
 Ma 23:00
Nyolcaddöntö
BRA
Brazília Norvégia
NOR
 Vasárnap 22:00
Nyolcaddöntö
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
francia szurkolók, foci, szurkolás, franciaország, labdarúgás, stadion
Sport

Erősen reagált régi ellenfelének a legendás kapus: páros lábbal szállt bele a franciákba, rasszista beszólás lett a vége

Pénzcentrum
2026. július 4. 21:00

Chilavert régi ellenfelének, Christophe Dugarrynak a megszólalására reagált egy félreérthetőnek aligha nevezhető kiszólással - írta meg a Yahoo Sports.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

José Luis Chilavert, az egykori legendás paraguay-i kapus egy a közösségi médiában tett bejegyzésével váltott ki komoly felháborodást, amelyet sokan rasszistának minősítettek a válogatott következő világbajnoki ellenfelével, Franciaországgal szemben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ügy előzménye, hogy a francia Christophe Dugarry az RMC rádióban arról beszélt, hogy Paraguay ki fog kapni a ma esti nyolcaddöntőben, mert képtelen bármiféle játékot felépíteni. Erre reagált Chilavert az X-en, azt írva, hogy Christophe-nak igaza van, hiszen az 1998-as világbajnokságon még Franciaország ellen játszottak, most viszont Paraguay egy afrikai csapattal néz szembe.

Azt ugyan nem tette hozzá, hogy a kijelentés a francia keret afrikai származású játékosaira utalt-e, a médiában és a közösségi oldalakon egyaránt rasszistának bélyegezték a megjegyzést. Chilavert egyébként éppen az 1998-as világbajnokság nyolcaddöntőjében is a kapuban állt, amikor Franciaország kiejtette Paraguayt. Pályafutása során rendhagyó játékstílusával, később pedig homofób és transzellenes megnyilvánulásaival is gyakran került a címlapokra az egykori kapus.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #foci #sport #afrika #franciaország #labdarúgás #világbajnokság #vb #rasszizmus #nemzetközi foci #kapus

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:00
19:55
19:19
18:59
18:29
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 4.
Összeomlanak az ingatlanárak a kiszáradó Velencei-tónál? Kezd tisztulni a kép, minden egy irányba mutat
2026. július 3.
Fontos változás indulhat a magyarországi fizetéseknél: erre kell készülni az év második felében
2026. július 4.
Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén
2026. július 4.
Itt a MÁV étkezőkocsik 2026-os árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé
2026. július 3.
Húzós időszak vár a vidéki magyarokra: hiába a történelmi rekord, tömegével tűnnek el a patikák
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. július 4. szombat
Ulrik
27. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kitálalt a Diósgyőr volt sportigazgatója: Sokan a meg nem érdemelt egzisztenciájukat féltik a magyar futballban
2
3 napja
58. Kékszalag 2026-ban: itt az idei útvonal és minden tudnivaló a versenyről egy helyen
3
7 napja
Foci vb 2026: jön a kieséses szakasz, innentől minden élesben megy: mutatjuk a teljes vb-menetrendet!
4
4 napja
Kiderült végre, mi lesz a magyar TAO-rendszerrel: megszólalt az új sportállamtitkár, komoly változások jönnek
5
6 napja
F1 Brit Nagydíj 2026: itt van minden fontos tudnivaló, a sprintfutam és a verseny kezdése Silverstone-ban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kárgyakoriság
mutatószám, amely azt jelzi, hogy egy adott időszakban (általában egy év alatt) a biztosított személyek és tárgyak közül hánynál következett be biztosítási esemény.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 4. 19:55
Hivatalos bejelentés, így írják át az Alaptörvényt: itt a 12 pont
Pénzcentrum  |  2026. július 4. 19:19
Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 27. játékhéten
Agrárszektor  |  2026. július 4. 20:24
Döbbenetes pusztítás a magyarok kedvenc tengerpartján: azonnali riasztást kaptak a turisták