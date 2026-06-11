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A Hormuzi-szoros lezárása olaj- és gáztartályokat érintett, ami a közel-keleti háborúból eredő globális energiaválsághoz vezetett (légi felvétel).(légi felvétel)
Világ

Drámai bejelentés érkezett: új szintre lépett az amerikai–iráni konfliktus

Pénzcentrum
2026. június 11. 07:32

Újabb amerikai légicsapások érték Iránt, amely válaszul amerikai támaszpontokat támadott az Öböl térségében. Az iráni vezetés közben bejelentette a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását. Az amerikai hadvezetés ugyanakkor azt állítja, hogy a kereskedelmi hajóforgalom továbbra is zavartalanul haladhat át a térségen, írja a BBC.

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Az Egyesült Államok szerdára virradó éjszaka újabb csapásokat mért iráni célpontokra, amire Teherán amerikai katonai bázisok elleni támadásokkal reagált az Öböl térségében. Emellett Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását is.

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Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint a műveletek önvédelmi célokat szolgáltak. Ez volt a második egymást követő nap, amikor az amerikai erők iráni célpontokat támadtak, miután Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy Irán túl sokáig halogatja a háborút lezáró megállapodás megkötését. Az elnök egyúttal kemény fellépést ígért Teheránnal szemben.

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Az amerikai támadások Irán déli részén, a Hormuzi-szoros közelében fekvő településeket érintették. A célpontok között légvédelmi rendszerek, radarok és más katonai létesítmények is szerepeltek.

Válaszul Irán amerikai támaszpontokat vett célba Bahreinben és Kuvaitban. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda azt is közölte, hogy két, a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajó ellen hajtott végre támadást.

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Az iráni állami média szerint a Hormuzi-szorost minden hajóforgalom előtt teljesen lezárták. Az amerikai Központi Parancsnokság ugyanakkor cáfolta ezt az állítást, és közölte, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladhatnak a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon.
Címlapkép: Getty Images
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