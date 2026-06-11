Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Drámai bejelentés érkezett: új szintre lépett az amerikai–iráni konfliktus
Újabb amerikai légicsapások érték Iránt, amely válaszul amerikai támaszpontokat támadott az Öböl térségében. Az iráni vezetés közben bejelentette a stratégiai jelentőségű Hormuzi-szoros lezárását. Az amerikai hadvezetés ugyanakkor azt állítja, hogy a kereskedelmi hajóforgalom továbbra is zavartalanul haladhat át a térségen, írja a BBC.
Az Egyesült Államok szerdára virradó éjszaka újabb csapásokat mért iráni célpontokra, amire Teherán amerikai katonai bázisok elleni támadásokkal reagált az Öböl térségében. Emellett Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását is.
Az amerikai Központi Parancsnokság közlése szerint a műveletek önvédelmi célokat szolgáltak. Ez volt a második egymást követő nap, amikor az amerikai erők iráni célpontokat támadtak, miután Donald Trump amerikai elnök korábban arról beszélt, hogy Irán túl sokáig halogatja a háborút lezáró megállapodás megkötését. Az elnök egyúttal kemény fellépést ígért Teheránnal szemben.
Az amerikai támadások Irán déli részén, a Hormuzi-szoros közelében fekvő településeket érintették. A célpontok között légvédelmi rendszerek, radarok és más katonai létesítmények is szerepeltek.
Válaszul Irán amerikai támaszpontokat vett célba Bahreinben és Kuvaitban. Az iráni Iszlám Forradalmi Gárda azt is közölte, hogy két, a Hormuzi-szoroson áthaladó olajszállító tartályhajó ellen hajtott végre támadást.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 63 632 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől a K&H Bank (THM 10,82%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Az iráni állami média szerint a Hormuzi-szorost minden hajóforgalom előtt teljesen lezárták. Az amerikai Központi Parancsnokság ugyanakkor cáfolta ezt az állítást, és közölte, hogy a kereskedelmi hajók továbbra is áthaladhatnak a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon.
Kiderült a kegyetlen igazság Donald Trump egészségéről: ezért öregszik sokkal gyorsabban az amerikai elnök szervezete az átlagnál
Az elnök nemrég ismét hibátlan eredményt ért el a demencia korai jeleit szűrő montreali kognitív felmérésen. Az összkép mégis kétséges.
Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miután egy amerikai Apache harci helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros térségében.
Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon.
Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak
Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn.
Soha nem látott módon eszkalálódhat az iráni háború: kegyetlen lépésre készülhet Trump, lángba borul a Közel-Kelet?
Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Mohammad Gálibáf, az iráni parlament elnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon.
Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük
Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak.
Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók
Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen.
Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról.
Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában.
Egy friss miniszteri rendelet értelmében emelkednek a biztonsági üzemanyag-tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai.
Egy szakember szerint Trump viselkedése és testtartása neurológiai problémára utalhatott egy nyilvános eseményen.
Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételekhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt
A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a finanszírozás feltételeként Kijevnek érdemi reformokat kellett végrehajtania több kulcsfontosságú területen.
Zelenszkij rendkívüli bejelentése után kiderült: zárolt orosz vagyonból is fizethetik a védelmi kiadásokat
Brüsszel határozott célja, hogy a támogatás a lehető legnagyobb mértékben az európai védelmi ipart élénkítse
Riasztást adtak ki Kelet-Lettországban, miután egy azonosítatlan drón behatolt az ország légterébe.
Egy vasúti dolgozó meghalt, több szerelvényt leállítottak, a krími személyvonatok utasait evakuálták.
A találkozón az Ukrajnának nyújtandó további támogatások voltak napirenden, részt vett rajta a német kancellár és a francia elnök is.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.