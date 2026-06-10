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Bandar Abbas, az iráni Perzsa-öböl kikötővárosa, több kikötővel és hajóforgalommal, Hormuzi-szoros, Irán, légi felvételről
Világ

Rakétazápor zúdult az amerikai bázisokra: drónokkal válaszolt Irán az éjszakai bombázásokra

Pénzcentrum/MTI
2026. június 10. 08:58

Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn. Irán válaszul öbölmenti országokban található amerikai bázisokat vett célba.

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Az amerikai haderő Közel-Keletért is felelős Középső Parancsnoksága (CENTCOM) azt közölte, hogy az amerikai légierő és haditengerészet vadászgépei csapásokat mértek az iráni légvédelemre, földi irányítóállomásokra és felderítő radarokra a Hormuzi-szoros közelében.

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Irán elismerte a Bandar Abbász és Kesm-sziget környéki csapásokat, de a károkról nem közölt részleteket. "A művelet arányos válasz volt az amerikai erők és a regionális vizeken áthaladó nemzetközi kereskedelmi hajók elleni közelmúltbeli támadásokra" - közölte a Középső Parancsnokság szerda kora reggel, bejelentve azt is, hogy beszüntették az Irán elleni támadást.

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Az amerikai csapásokra válaszul Irán néhány amerikai bázist vett célba három öbölmenti országban, Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. Előzőleg Abbasz Aragcsi iráni külügyminiszter az X-en azt írta, hogy az iráni erők "egyetlen támadást vagy fenyegetést sem hagynak válasz nélkül." Az amerikai hadsereg állítása szerint szinte az összes Irán által indított rakétát és drónt megsemmisítette.

Hétfőn a Hormuzi-szoros térségében az amerikai hadsereg járőrfeladatot ellátó Apache helikoptere zuhant le kéttagú legénységgel az ománi partok közelében. A legénységet kimentették. Az Egyesült Államok szerint a helikoptert egy iráni drón találta el. Irán azt állítja, hogy aznap nem is indított drónokat, ugyanakkor az amerikai haderő több drónt is észlelt a térségben a kérdéses időben.
Címlapkép: Getty Images
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