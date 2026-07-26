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Moszkva, 2021. augusztus 16.Tizennégy hónapon át tartó felújítási munkálatok után megindult a forgalom a Moszkva folyón átívelõ Nagy Kõhídon 2021. augusztus 16-án. A háttérben a Kreml épülete.MTI/EPA/Jurij Kocsetkov
Világ

Kiszivárgott a titkos amerikai-ukrán terv a háború lezárására: megszólalt a Kreml a lehetséges tűzszünetről

Pénzcentrum
2026. július 26. 18:35

A Kreml egyelőre korainak tartja, hogy érdemben reagáljon azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint Kijev és Washington egy esetleges légi tűzszünetről tárgyal a háború lezárása érdekében. Az amerikai–ukrán egyeztetések célja egy olyan javaslat kidolgozása, amely alapja lehetne az Oroszországgal folytatandó béketárgyalások újraindításának - írta meg a Portfolio.

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A kiszivárgott információk szerint az ukrán és amerikai tisztségviselők által megvitatott tervezet a légicsapások leállítását célozza. Bár Vlagyimir Putyin orosz elnök a korábbi ukrán tűzszüneti ajánlatokat rendre elutasította, Kijevben arra számítanak, hogy a folyamatos drón- és rakétacsapások okozta gazdasági nyomás idővel rugalmasabbá teheti az orosz álláspontot.

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Dmitrij Peszkov kremli szóvivő a felröppenő hírekkel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy azok forrása és hitelessége bizonytalan, így jelenleg csupán egyszerű sajtóértesülésekként kezelik őket. Leszögezte ugyanakkor, hogy Oroszország bármilyen új békekezdeményezésre adott válasza kizárólag attól függ majd, hogy az mennyiben szolgálja Moszkva érdekeit.

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Az amerikai partnerekkel mindeközben nyitottak a kommunikációs csatornák; orosz tisztségviselők jelezték, remélik, hogy Steve Witkoff és Jared Kushner amerikai különmegbízottak hamarosan Moszkvába látogatnak, amennyiben a programjuk ezt lehetővé teszi. Bár Washington békeközvetítési kísérletei az elmúlt időszakban az iráni konfliktus miatt háttérbe szorultak, a diplomáciai folyamatok ismét felgyorsultak. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a napokban már tárgyalt Witkoff-fal és Kushnerrel a megbeszélések lehetséges felújításáról, kedden pedig Washingtonban Donald Trump amerikai elnökkel is egyeztet.
Címlapkép: Getty Images
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Peekaboo
47 perce
Az amerikai javaslatok eddig még mindig az oroszoknak kedveztek.
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