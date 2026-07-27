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Satellite map shows Bab el-Mandeb Strait, narrow waterway separating Arabian Peninsula from Horn of Africa. Yemen occupies southern Arabian Peninsula coastline along Red Sea and Gulf of Aden. Djibouti, Eritrea, and Somalia border the s
Világ

Kéthavi csúcsra ugrott az olaj ára: a Hormuzi-krízis után egy újabb fontos szoros került blokád alá - a következmények súlyosak

MTI
2026. július 27. 08:30

Jelentősen visszaesett a hajóforgalom a Vörös-tenger déli bejáratánál található Bab el-Mandeb-szorosban, miután a jemeni húszi lázadók megtámadták a szaúdi Aramco olajvállalat létesítményeit, és tengeri blokádot hirdettek. A feszültség hatására a nemzetközi piacon kéthavi csúcsra ugrott a nyersolaj ára.

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A Kpler hajózási adatelemző cég adatai szerint vasárnap mindössze tizenegy kereskedelmi hajó haladt át a szoroson, ami hónapok óta a legalacsonyabb napi értéket jelenti. A hajók többsége olajszállító volt, amelyek egy része a szaúd-arábiai Janbu kikötőjébe tartott rakodásra, míg a többi szaúdi és emírségekbeli nyersolajjal megrakodva Ázsia, többek között Kína és Pakisztán felé hagyta el a térséget.

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A forgalomcsökkenés hátterében az áll, hogy a húszik a múlt héten tengeri blokádot hirdettek a szaúdi hajózás ellen, hogy így akadályozzák meg az ország olajexportját. Jahja Szarí, a lázadók katonai szóvivője megerősítette, hogy szombaton rakéta- és dróntámadásokat hajtottak végre az állami Aramco vállalat dzsizáni és janbui egységei ellen.

A kínai Hszinhua hírügynökség egy húszi forrásra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a csoport a közelmúltban három szaúdi tartályhajót is megtámadott, és a blokád elrendelése óta egyetlen szaúdi tankhajó sem jutott át a szoroson. Ezeket az állításokat független forrásokból eddig nem erősítették meg, és a szaúdi hatóságok sem kommentálták az eseményeket.

A vörös-tengeri fennakadások a piacra is hatással vannak, a Közel-Keleten, Európában és Afrikában forgalmazott fizikai nyersolaj ára ugyanis már a múlt héten kéthavi csúcsra emelkedett.

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Ezzel párhuzamosan a Hormuzi-szorosban is alacsony maradt a forgalom. A hétvégén naponta tíznél kevesebb áruszállító haladt át ezen a szakaszon, annak ellenére is, hogy az Egyesült Államok és Irán időközben felfüggesztette az egymás elleni katonai csapásokat.
Címlapkép: Getty Images
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