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Tech

Alattomos trükkel csaltak ki 146 milliót a 64 éves nőtől: egyetlen telefonhívás elég volt, hogy beüssön a katasztrófa

Pénzcentrum
2026. július 29. 09:11

Közel 146 millió forintot csaltak ki telefonos csalók, magukat banki ügyintézőnek és rendőrnek kiadva. Az áldozatot azzal tévesztették meg, hogy megtakarításai veszélybe kerültek, így a pénz megóvása érdekében azonnali intézkedésre van szükség.

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A rendőrség tájékoztatása szerint egy 64 éves csömöri nő július végén kapott telefonhívást egy ismeretlen hívótól, aki banki munkatársként mutatkozott be. A csalók azzal tették még hihetőbbé a történetet, hogy a beszélgetésbe hamarosan egy másik személy is bekapcsolódott, aki eljáró rendőrként erősítette meg a valótlan állításokat.

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A csalóknak végül sikerült rávenniük a gyanútlan áldozatot, hogy az összes olyan pénzintézetnél, ahol lakossági bankszámlát vezet, utalásokat indítson az utasításaik szerint. A nő bízott a hívókban, és maradéktalanul végrehajtotta a kért tranzakciókat.

Mire az áldozat rájött, hogy csalás áldozatává vált, a közel 146 millió forintnak már nyoma veszett. A hatóságok csalás bűntettének gyanúja miatt indítottak nyomozást az ügyben.

A kiberbiztonsági szakértő tanácsai

Tavaly novemberben interjút készítettünk Weismüller Gáborral, a Magyar Bankszövetség Csalás Elleni Munkacsoportjának vezetőjével, aki arról beszélt, hogy az elektronikus visszaélések száma a tavalyi évben közel 38 százalékkal nőtt. A beszélgetés során a szakértő kiemelte azt is, hogy a sikeres csalások elsöprő mennyiségben az ügyfelek óvatlansága miatt következnek be.

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 Weismüller Gábor akkor szinte az összes létező magyarországi csalástípusról beszélt, valamint arról is, mi a teendő, ha csalás áldozatává válunk – ezen túl pedig természetesen további tanácsokat is megosztott azzal kapcsolatban, hogyan előzhetjük meg azt, hogy megtörténjen a baj. Az interjú IDE kattintva olvasható el.

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Címlapkép: Getty Images
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