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Világ

Ez őrület! Megismétlődött az orosz drón incidens Romániában: újra felszálltak F16-osok, kilőtték a légi fegyvert

Pénzcentrum
2026. július 27. 12:35

Újabb, az ország légterét megsértő drónt lőtt le a román légierő egyik F-16-os harci repülőgépe a Fekete-tenger fölött, Sulina térségében - jelentette be vasárnap Nicusor Dan román államfő.

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Hétfő reggel ismét egy drón sértette meg Románia légterét Szulina térségében. Az elmúlt napok gyakorlatától eltérően az eszközt ezúttal nem lőtték le, mivel az rövid időn belül elhagyta az országot, és Ukrajna felé távozott. A légtérsértés miatt a lakosságot és a román légierőt is riasztották.

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A román védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a légvédelmi radarok Szulinától keletre észlelték a drónt. A hatóságok 8 óra 47 perckor riasztották Tulcsa megye lakóit, majd néhány perccel később a fetești-i légibázisról felszállt két F-16-os vadászgép a légtér ellenőrzésére.

A repülőeszköz csupán rövid ideig tartózkodott az ország felett, mielőtt átlépte volna az ukrán határt, és röviddel a távozása után robbanásokat jelentettek Ukrajnából.

Az utóbbi napokban ez már a negyedik egymást követő alkalom volt, hogy drón sértette meg a román légteret, a hétvége folyamán – pénteken, szombaton és vasárnap – a román légierő ugyanis megsemmisített egy-egy behatoló eszközt. A történtekre reagálva a hivatalos állásfoglalás hangsúlyozta, hogy elfogadhatatlan Románia – és ezzel együtt a NATO, valamint az Európai Unió – légterének ismételt orosz megsértése. Az ilyen incidenseket a szövetségesekkel közösen a legnagyobb komolysággal kezelik.
Címlapkép: Getty Images
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