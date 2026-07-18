2026. július 18. szombat Frigyes
32 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Ma 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Military combat drone UAV launching missiles
Világ

Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat

Pénzcentrum
2026. július 18. 09:45

Hét ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, amikor ukrán dróntámadás ért egy oroszországi e-kereskedelmi raktárat, egy másik csapás következtében pedig kigyulladt egy Moszkva környéki olajtároló.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója közölte, hogy a Moszkvától nagyjából 475 kilométerre fekvő Kotovszk városában drónok csapódtak a Wildberries e-kereskedelmi vállalat raktárába. A támadásban az éjszakai műszak hét dolgozója a helyszínen életét vesztette, huszonöten pedig megsérültek.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormányzó hozzátette, hogy az orosz légvédelem huszonnyolc pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le, megakadályozva ezzel, hogy a polgári áldozatok száma még magasabb legyen.

Egy másik incidensről Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója számolt be. Tájékoztatása szerint Noginszk városában a lezuhanó drónroncsok miatt tűz ütött ki egy helyi olajtárolónál. Noginszk mindössze 60 km-re található, a főváros vonzáskörzetében.

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, megerősítette, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A héten nem ezek voltak az első támadások, amik Moszkva közvetlen környezetét támadták. Sőt: Konkrétan az orosz főváros is súlyos károkat szenvedett el.
Címlapkép: Getty Images
#tűz #ukrajna #oroszország #világ #drón #támadás #áldozatok #háború #orosz-ukrán háború #moszkva #légvédelem

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:45
09:29
09:04
08:28
08:03
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 18.
Rakonczay Gábor: Évekig gondolkodtam azon, miért nem haltam meg az óceán közepén
2026. július 17.
Súlyos, ami kiderült a boltban kapható naptejekről: óriási hibát követ el, aki csak a faktorszámot nézi
2026. július 17.
Dohányzási térkép: ki nem találod, hol cigiznek a legtöbben Európában
2026. július 17.
Nagyon fontos bejelentéseket tett Magyar Péter: íme, itt vannak a kormány adókkal kapcsolatos döntései
2026. július 17.
Európa Hawaiiának nevezik ezt a szigetet: ilyet máshol nem látsz, fillérekért eljuthatsz most ide
NAPTÁR
Tovább
2026. július 18. szombat
Frigyes
29. hét
Július 18.
Nelson Mandela nemzetközi nap
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az utolsó másodperceket számolják az EU-ban: elúszhatnak a magyar milliárdok, ha nem lépünk időben
2
5 napja
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
3
2 hete
Rendkívüli döntést hozott az Európai Bizottság: fontos pénzügyi mentőöv érkezik Magyarországnak
4
1 hete
Meglepő hír érkezett az Egyesült Államokból: Trump állítja, hogy létrejöhet a megállapodás Putyin és Zelenszkij között
5
2 hete
Most érkezett: bomba robbant az államfő lakhelye mellett, kitört a pánik
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszparítás
Eltérés, különbség.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 18. 09:04
Az Eurojackpot nyerőszámai a 29. játékhéten, pénteken
Pénzcentrum  |  2026. július 18. 08:28
Most közölte a győri útkezelő: a lakosokkal szállíttatják el az azbeszttel szennyezett kőzúzelékot
Agrárszektor  |  2026. július 18. 09:31
Ezt sok kerttulajdonos elfelejti, pedig rengeteget spórolhatnak vele a vízszámlán