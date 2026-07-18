Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat

Hét ember életét vesztette, és több tucatnyian megsérültek, amikor ukrán dróntámadás ért egy oroszországi e-kereskedelmi raktárat, egy másik csapás következtében pedig kigyulladt egy Moszkva környéki olajtároló.

Jevgenyij Pervisov, a Tambovi terület kormányzója közölte, hogy a Moszkvától nagyjából 475 kilométerre fekvő Kotovszk városában drónok csapódtak a Wildberries e-kereskedelmi vállalat raktárába. A támadásban az éjszakai műszak hét dolgozója a helyszínen életét vesztette, huszonöten pedig megsérültek.

A kormányzó hozzátette, hogy az orosz légvédelem huszonnyolc pilóta nélküli repülőeszközt lőtt le, megakadályozva ezzel, hogy a polgári áldozatok száma még magasabb legyen.

Egy másik incidensről Andrej Vorobjov, a Moszkvai terület kormányzója számolt be. Tájékoztatása szerint Noginszk városában a lezuhanó drónroncsok miatt tűz ütött ki egy helyi olajtárolónál. Noginszk mindössze 60 km-re található, a főváros vonzáskörzetében.

Bár a létesítményben keletkezett károkat nem részletezte, megerősítette, hogy a településen két ember megsérült, egy közeli szülészeti klinikát pedig ki kellett üríteni.

A héten nem ezek voltak az első támadások, amik Moszkva közvetlen környezetét támadták. Sőt: Konkrétan az orosz főváros is súlyos károkat szenvedett el.