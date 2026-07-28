Augusztustól újra belenyúlhatnak az üzemanyagárakba: meglepő bejelentést tett a pénzügyminiszter

A horvát kormány augusztus elejétől, szükség esetén, literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát.

A horvát kormány augusztus elejétől, szükség esetén, literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát - közölte Tomislav Coric pénzügyminiszter. A Jutarnji List napilap keddi beszámolója szerint az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy augusztus 1-jétől hat hónapon át eltérjen a jövedéki adóra vonatkozó uniós előírások egy részétől. Coric jelezte: a kormány akkor él ezzel a lehetőséggel, ha azt a piaci folyamatok, mindenekelőtt a közel-keleti helyzet alakulása indokolja.

Horvátországban kedden emelkedtek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin literje 8 centtel, 1,62 euróra (582 forint), a dízelé 16 centtel, 1,75 euróra (629 forint), a mezőgazdaságban használt kék dízelé pedig 19 centtel, 1,21 euróra (435 forint) drágult. A hatóságilag maximált árak két hétig maradnak érvényben.

A kabinet az áremelkedés mérséklése érdekében csökkentette a jövedéki adót és a forgalmazói árrést. A kormány számításai szerint ezek nélkül a benzin literje 1,77 euróba, a dízelé pedig 1,94-1,95 euróba kerülne.

Tomislav Coric elutasította a fuvarozók érvelését, amely szerint az üzemanyag drágulása miatt azonnal emelniük kell szolgáltatásaik árát. Úgy vélte: egyetlen áremelkedés önmagában nem indokol ilyen lépést, különösen azért, mert a nemzetközi piacokon már csökkennek az árak.

A hétvégén több horvátországi töltőállomáson korlátozták a kék dízel értékesítését, miután a kereslet az előző év azonos időszakához képest több mint ötszörösére nőtt.

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