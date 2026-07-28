Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel
Augusztustól újra belenyúlhatnak az üzemanyagárakba: meglepő bejelentést tett a pénzügyminiszter
A horvát kormány augusztus elejétől, szükség esetén, literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát.
A horvát kormány augusztus elejétől, szükség esetén, literenként további 20-21 centtel csökkentheti az üzemanyagok árát - közölte Tomislav Coric pénzügyminiszter. A Jutarnji List napilap keddi beszámolója szerint az Európai Bizottság engedélyezte Horvátországnak, hogy augusztus 1-jétől hat hónapon át eltérjen a jövedéki adóra vonatkozó uniós előírások egy részétől. Coric jelezte: a kormány akkor él ezzel a lehetőséggel, ha azt a piaci folyamatok, mindenekelőtt a közel-keleti helyzet alakulása indokolja.
Horvátországban kedden emelkedtek az üzemanyagárak. A 95-ös benzin literje 8 centtel, 1,62 euróra (582 forint), a dízelé 16 centtel, 1,75 euróra (629 forint), a mezőgazdaságban használt kék dízelé pedig 19 centtel, 1,21 euróra (435 forint) drágult. A hatóságilag maximált árak két hétig maradnak érvényben.
A kabinet az áremelkedés mérséklése érdekében csökkentette a jövedéki adót és a forgalmazói árrést. A kormány számításai szerint ezek nélkül a benzin literje 1,77 euróba, a dízelé pedig 1,94-1,95 euróba kerülne.
Tomislav Coric elutasította a fuvarozók érvelését, amely szerint az üzemanyag drágulása miatt azonnal emelniük kell szolgáltatásaik árát. Úgy vélte: egyetlen áremelkedés önmagában nem indokol ilyen lépést, különösen azért, mert a nemzetközi piacokon már csökkennek az árak.
A hétvégén több horvátországi töltőállomáson korlátozták a kék dízel értékesítését, miután a kereslet az előző év azonos időszakához képest több mint ötszörösére nőtt.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Az INA olajipari vállalat szerint nem alakult ki ellátási zavar, a korlátozásokat a rendkívüli vásárlási hullám és a készletfelhalmozás tette szükségessé. A vállalat közölte, hogy a rijekai finomító folyamatosan és stabilan működik.
Az INA és több kisebb forgalmazó pénteken 300 literben korlátozta az egy tranzakcióval tankolható üzemanyag mennyiségét.
Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Irán között biztató tárgyalások zajlanak, amelyek akár a konfliktus rendezéséhez is vezethetnek.
Nyolcvan éve elsüllyedt hajó került elő a Dunából: ilyen kincseket hozott felszínre az alacsony vízállás
A szárazság, amely a Tisza és a Száva vízszintjét is jelentősen csökkentette, súlyosan érinti a halászatot és a turizmust, hosszú távon pedig a vadvilágot is...
Kiszivárgott: így hálózzák be a magyar fiatalokat az orosz titkosszolgálatok - kiderült a toborzóhálózat sötét titka
Az orosz titkosszolgálatok már a vízumigénylés során elvégzik a jelentkezők előszűrését, a helyszínen pedig digitális megfigyeléssel és kötetlen programok keretében mérik fel a fiatalok befolyásolhatóságát.
A brit fejlesztésű Stone Cloak rendszer gyártása Ukrajnában is elindulhat egy új megállapodás értelmében.
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Ukrajna idővel elveszíti a nyugati területeit, így Oroszország a jövőben közvetlenül határossá válhat Magyarországgal.
Kéthavi csúcsra ugrott az olaj ára: a Hormuzi-krízis után egy újabb fontos szoros került blokád alá - a következmények súlyosak
A vörös-tengeri fennakadások a piacra is hatással vannak, a Közel-Keleten, Európában és Afrikában.
Olyan csapás érte Kijevet, amire senki sem számított: amerikaiakhoz köthető hadiüzem is megsemmisült
Csoportos csapást mért az orosz hadsereg kijevi hadiüzemekre, valamint a csornomorszki kikötő katonai infrastruktúrájára
Kiszivárgott a titkos amerikai-ukrán terv a háború lezárására: megszólalt a Kreml a lehetséges tűzszünetről
A Kreml egyelőre korainak tartja, hogy érdemben reagáljon azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint Kijev és Washington egy esetleges légi tűzszünetről tárgyal a háború lezárása érdekében.
Az Egyesült Államok egyelőre a diplomáciai megoldásnak ad esélyt az Iránnal kialakult feszültség kezelésében
Figyelmeztet Zelenszkij, olyan lépésre készül Oroszország, ami mindent megváltoztathat: sikerülhet Putyin terve?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírszerzési adatokra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Oroszország őszi terveiben nem a békekötés szerepel, hanem a mozgósítás
Most érkezett! Újabb orosz drónt lőttek le a határ mentén: nem lehet véletlen, ez már a harmadik pár napon belül
Negyvennyolc órán belül már a harmadik, az ország légterét megsértő pilóta nélküli légi járművet semmisítette meg a román légierő
Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába
Oroszország további harmincezer észak-koreai katona bevetésére készül az ukrajnai fronton
Rendkívüli döntést hozott Donald Trump: azonnali hatállyal leállította a bombázást, óriási alku van készülőben
Donald Trump amerikai elnök leállította az Irán elleni katonai légicsapásokat, hogy esélyt adjon a diplomáciai rendezésnek
Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin exporttilalmát a belföldi piac védelmében
Már a hatodik egymást követő éjszaka érik ukrán dróntámadások az oroszországi kereskedelmi raktárakat, különös tekintettel a Wildberries e-kereskedelmi óriásvállalat logisztikai központjaira.
Jens Spahn vezető német kereszténydemokrata politikus lemondásra kényszerült egy béranyasági botrány miatt.
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
Huszonnégy órán belül már a második, a román légteret megsértő drónt semmisítette meg a román légierő az ukrán határ közelében
Egy teljes évet bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: letaglózó részleteket osztott meg a háború valódi arcáról
A mobiltelefonnal rögzített videónapló bepillantást enged a drónháború által átalakított front mindennapjaiba.