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Friss csapvíz öntése egy pohárba
Világ

Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek

Pénzcentrum
2026. július 20. 08:50

Járványhelyzetet hirdettek az észak-macedóniai Gosztivarban, miután több mint ezerötszázan betegedtek meg bélfertőzéssel, amelyet a gyanú szerint az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozott - számolt be a Portfolio.

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A településen a hét elején jelentkeztek az első gyomor- és bélrendszeri panaszok, majd a helyzet gyorsan romlott. Vasárnapra már járványt kellett hirdetni a szkopjei kormány tájékoztatása szerint, mivel az azt megelőző huszonnégy órában újabb háromszázötven fertőzéses esetet regisztráltak. A megnövekedett betegforgalom miatt a helyi kórházban meg kellett erősíteni a szakmai személyzetet.

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A hatóságok a 35 Celsius-fokot meghaladó hőség ellenére már pénteken megtiltották a csapvíz fogyasztását, a lakosság biztonságos ellátása érdekében pedig jelenleg naponta mintegy ötvenezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki.

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Bár a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg, hogy a járványt egyértelműen a vezetékes víz szennyezettsége okozta, az előzmények határozottan erre utalnak. Az ország élelmiszer- és állat-egészségügyi hatósága ugyanis egy rendkívüli ellenőrzés után már július 17-én megtiltotta a helyi ivóvízhálózat használatát. A vizsgálat során egy szabálytalanul telepített szivattyút találtak a fővezetéken, amely engedély nélkül, közvetlenül a Vardar folyóból pumpált vizet a városi ivóvízrendszerbe.
Címlapkép: Getty Images
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