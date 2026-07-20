A Financial Times arra is emlékeztet, hogy Washington mintegy ötezer katona kivonását jelentette be Németországból.
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
Járványhelyzetet hirdettek az észak-macedóniai Gosztivarban, miután több mint ezerötszázan betegedtek meg bélfertőzéssel, amelyet a gyanú szerint az ivóvízhálózatba került szennyezett folyóvíz okozott - számolt be a Portfolio.
A településen a hét elején jelentkeztek az első gyomor- és bélrendszeri panaszok, majd a helyzet gyorsan romlott. Vasárnapra már járványt kellett hirdetni a szkopjei kormány tájékoztatása szerint, mivel az azt megelőző huszonnégy órában újabb háromszázötven fertőzéses esetet regisztráltak. A megnövekedett betegforgalom miatt a helyi kórházban meg kellett erősíteni a szakmai személyzetet.
A hatóságok a 35 Celsius-fokot meghaladó hőség ellenére már pénteken megtiltották a csapvíz fogyasztását, a lakosság biztonságos ellátása érdekében pedig jelenleg naponta mintegy ötvenezer liter palackozott ivóvizet osztanak ki.
Bár a hatóságok hivatalosan még nem erősítették meg, hogy a járványt egyértelműen a vezetékes víz szennyezettsége okozta, az előzmények határozottan erre utalnak. Az ország élelmiszer- és állat-egészségügyi hatósága ugyanis egy rendkívüli ellenőrzés után már július 17-én megtiltotta a helyi ivóvízhálózat használatát. A vizsgálat során egy szabálytalanul telepített szivattyút találtak a fővezetéken, amely engedély nélkül, közvetlenül a Vardar folyóból pumpált vizet a városi ivóvízrendszerbe.
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