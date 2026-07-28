A baleset még 2021 júliusában történt, amikor a károsult a családjával a Bledi-tó közelében fekvő természeti látványosságnál túrázott.
Kiderült: ez áll a brutális európai erdőtüzek hátterében
Rendkívül pusztítónak bizonyul az idei európai erdőtűzszezon, amelyben a szél és a rekordokat döntő hőség táplálta lángok eddig Franciaországban és Spanyolországban okozták a legnagyobb károkat. A szakértők szerint az időjárási körülmények sajátos együttállása magyarázza, hogy az elmúlt napokban miért gyulladtak be, terjedtek el és váltak rendkívül nehezen megfékezhetővé a tüzek - tudósított a The Guardian.
Az erdőtüzek mintegy 90 százalékát emberi tevékenység okozza, jellemzően a könnyen lángra kapó, finom szerkezetű gyúlékony anyagok, például a fűfélék, a fenyőtűk, az avar és a gallyak meggyújtásával. A jelenlegi időjárás szinte biztosan megkönnyítette a tűz kialakulását, mivel a nyugat-európai aszály puskaporossá szárította ezt a növényzetet, amely egyébként is már néhány órányi hőség és minimális csapadék hatására kiszárad.
A könnyű gyúlékony anyagok szárazsági mutatói ebben a hónapban a 96. percentilis fölé emelkedtek, miközben a rendkívül csapadékos tél – amely Franciaországban és Spanyolországban a nyolcadik legcsapadékosabb volt a mérések kezdete óta – bőséges biomasszát és éghető anyagot hagyott hátra.
Ha egy tűz megerősödik, és a körülmények kellően szárazak, a lángok átterjedhetnek a nehezebb éghető anyagokra is, például a bokrokra, a gyökerekre és a mélyebb avarrétegre. Ezek magasabb hőfokon és tovább égnek, gyakran még akkor is izzanak, amikor a lángok látszólag már kialudtak.
Emellett a túlhevült levegőből magas felszálló oszlopokat képeznek, amelyek messzire repítik a parázs darabjait. Bár a nehezebb anyagok jóval lassabban száradnak ki, az idei hosszan tartó szárazság és a három rekordot döntő hőhullám elegendő időt biztosított ehhez.
A széljárás tovább nehezítette a helyzet előrejelzését. A legnagyobb franciaországi tűz Gironde megyében először keleti széllel nyugat felé, a tengerpart irányába terjedt, majd pénteken a szél hirtelen nyugatira fordult, és a lángokat visszaterelte Bordeaux felé. Az ekkora méretű tüzek ráadásul saját, erős és lökéses szeleket is gerjeszthetnek, ami teljesen kiszámíthatatlanná teszi a viselkedésüket.
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A szombati záporok és zivatarok alig hoztak csapadékot a legnagyobb tüzek közelében, sőt még ronthattak is a helyzeten, mivel a felhők alatt elpárolgó eső lehűti és sűríti a levegőt, amely így gyorsan a talaj felé zúdul, majd ott minden irányba szétterjed. Az ilyen leáramló légtömegek hirtelen, szeszélyes tűzterjedést okozhatnak, a szárazvillámlás pedig újabb gócokat gyújthat lángra.
Miközben az erősödő anticiklon a hét végéig késlelteti az érdemi esőzést, és növeli egy negyedik nyári hőhullám valószínűségét, Afganisztánban, Pakisztánban és Indiában az elmúlt másfél hétben a heves esőzések és a gleccserolvadás súlyos árvizeket okoztak, amelyekben eddig legalább 180-an vesztették életüket. A monszun helyenként 24 óra alatt 250 milliméter csapadékot hozott, aminek következtében folyók léptek ki a medrükből, és földcsuszamlások indultak el.
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