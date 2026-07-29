Eladó a hírhedt vidéki gyár: egykor hadifoglyok építették, most bárki megveheti az óriási területet

Egykor Európa egyik legmodernebb hadiipari üzeme volt, és egy egész kis városrész nőtt köré – most pedig eladó. Az egykori mosonmagyaróvári lőporgyár és a hozzá kapcsolódó ingatlanok egyetlen, nettó 950 millió forintos csomagban kerültek piacra. A több mint százéves ipari komplexumot az első világháború idején mintegy 12 ezer, zömében olasz hadifogoly építette, a 274 épületből álló telep pedig saját infrastruktúrával működő, szinte önálló városrésszé nőtte ki magát.

Száz éve Európa egyik legmodernebb hadiipari létesítménye volt – hadifoglyok építették, és egy egész kis városrész nőtt köré. A Monarchia annyira titkosan kezelte a működését, hogy Bécs szinte semmilyen dokumentációt nem adott át a magyaroknak az üzemről. Így ma sem tudni pontosan, mit gyártottak itt az első világháború alatt a hadifoglyok és a munkások.

Az egykori mosonmagyaróvári lőporgyár évtizedek óta üresen áll, miközben a város egyik legkülönlegesebb ipartörténeti emléke. A hatalmas terület és a rajta álló ipari épületek hasznosításáról az elmúlt években többször is szó esett, most pedig új gazdát keresnek. A Kisalföld.hu szerint azonban nemcsak maga az egykori lőporgyár kerülhet befektető kezébe: a teljes csomagban lakóingatlan, műhelyek, irodák és egy fejlesztésre alkalmas beépítetlen telek is szerepel.

Négy ingatlan, majdnem egymilliárdos áron

A teljes portfóliót az Ingatlan portál hirdetése szerint most nettó 950 millió forintért kínálják, de aki nem akarja egyben megvásárolni az egészet, az egyes ingatlanokat külön-külön is megveheti:

A csomag legnagyobb értékű eleme egy 6020 négyzetméteres telken álló, kétszintes, hétlakásos társasház. Az épület alapterülete a beépíthető tetőtérrel és pincével együtt mintegy 1180 négyzetméter, az irányára pedig 380 millió forint.

Szintén a kínálat része egy 8106 négyzetméteres telek, amelyen körülbelül 4000 négyzetméteres ipari létesítmény található. Az épületegyüttesben műhelyek, irodák és üzlethelyiségek kaptak helyet. Ezt az ingatlant 290 millió forintért kínálják.

A harmadik nagyobb ingatlan egy 10 497 négyzetméteres telken található, ahol mintegy 3500 négyzetméter alapterületű ipari létesítmény áll. Ennek irányára 220 millió forint.

A csomag legkisebb, de fejlesztési szempontból érdekes eleme egy 1506 négyzetméteres beépítetlen terület, amelyhez egy 446 négyzetméteres magánút is tartozik. A hirdetés szerint a területen közcélú vagy ipari létesítmény is kialakítható, az irányár pedig 60 millió forint.

Ingatlan.com

A lőporgyárnak komoly múltja van

A lőporgyár története a 20. század elejére nyúlik vissza: a helytörténeti írások szerint 1910-ben az Osztrák–Magyar Monarchia közös hadügyminisztériuma a Moson és Magyaróvár között elterülő, több mint 500 katasztrális holdas területet jelölte ki a beruházás helyszínéül. 1914 és 1918 között itt épült fel a Monarchia egyik legnagyobb hadiipari komplexuma, amelynek 274 épületét mintegy 12 ezer, zömében olasz hadifogoly építette fel.

A telep saját infrastruktúrával működő, szinte önálló városrésszé nőtte ki magát, a termelés pedig már 1915 tavaszán megindult. A lőpor mellett a gyártáshoz szükséges vegyi anyagok előállítását is tervezték, ám a háború elvesztése után a trianoni békeszerződés értelmében a hadiüzemi funkciót meg kellett szüntetni. Az első világháború után aztán leszerelték: működött benne lengyár, műselyemgyártásra, malomipari célokra is használták.

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Jó helyen van, de nem kevés pénz

Mosonmagyaróvár elhelyezkedése befektetői szempontból kedvező: a város az M1-es autópálya közelében, az osztrák és a szlovák határhoz közel található. Győr, Pozsony és Bécs is könnyen elérhető, ami az ipari, logisztikai és fejlesztési célú ingatlanok szempontjából is fontos szempont. A teljes csomagért nettó 950 millió forintot kérnek, az ingatlanok azonban külön-külön is megvásárolhatók. Az értékesítő előzetes egyeztetés alapján személyes bejárást is biztosít az érdeklődőknek.

A kérdés most az, hogy ki lát fantáziát az egykori lőporgyárban és a hozzá kapcsolódó ingatlanokban. A majdnem egymilliárdos csomagban ugyanis nem egyetlen üres ipari épületet kínálnak: egy hétlakásos társasház, több ezer négyzetméternyi ipari terület és egy fejlesztésre alkalmas telek is része az üzletnek.

Címlapkép: Ingatlan.com