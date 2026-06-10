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Világ

Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség

Pénzcentrum
2026. június 10. 19:52

Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.

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Az elnök szerint a műveletet az éjszakai órákban hajtották végre, és a hajók több millió hordó kőolajat szállítottak át a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon. Trump azt állította, hogy az akciót eredetileg titokban hajtották végre, azonban Irán időközben tudomást szerzett róla, ezért döntött a nyilvános bejelentés mellett.

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Trump szerint az olajárak elszálltak volna a szállítmányok nélkül
Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a sikeres művelet jelentős szerepet játszott az olajárak kordában tartásában.

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Állítása szerint a több millió hordónyi kőolaj piacra jutása hozzájárult ahhoz, hogy a nyersolaj hordónkénti ára 85-90 dollár körül maradjon. Trump szerint enélkül az ár akár 250 dollárig is emelkedhetett volna, ami súlyos következményekkel járt volna a világgazdaságra és az energiaellátásra nézve.

A Hormuzi-szoros a globális energiaellátás egyik legfontosabb tengeri útvonala. A Perzsa-öblöt az Arab-tengerrel összekötő szoroson halad át a világ tengeri úton szállított kőolajának jelentős része.

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A térségben kialakuló katonai konfliktusok vagy hajózási korlátozások rendszerint azonnal hatással vannak a nemzetközi olajpiacokra, ezért a befektetők és az energiacégek kiemelt figyelemmel követik az amerikai–iráni feszültség alakulását.
Címlapkép: Getty Images
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