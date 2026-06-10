Pozitív jelzéseket kapott Kijev arról, hogy a közeljövőben létrejöhet Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Magyar Péter magyar miniszterelnök találkozója.
Titkos akciót hajtott végre az Egyesült Államok a stratégiai tengeri útvonalon, ezért volt rá szükség
Az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban 22 olajszállító tanker haladt át a Hormuzi-szoroson, jelentette be Donald Trump amerikai elnök szerdán a Fehér Házban.
Az elnök szerint a műveletet az éjszakai órákban hajtották végre, és a hajók több millió hordó kőolajat szállítottak át a stratégiai jelentőségű tengeri útvonalon. Trump azt állította, hogy az akciót eredetileg titokban hajtották végre, azonban Irán időközben tudomást szerzett róla, ezért döntött a nyilvános bejelentés mellett.
Trump szerint az olajárak elszálltak volna a szállítmányok nélkül
Az amerikai elnök úgy fogalmazott, hogy a sikeres művelet jelentős szerepet játszott az olajárak kordában tartásában.
Állítása szerint a több millió hordónyi kőolaj piacra jutása hozzájárult ahhoz, hogy a nyersolaj hordónkénti ára 85-90 dollár körül maradjon. Trump szerint enélkül az ár akár 250 dollárig is emelkedhetett volna, ami súlyos következményekkel járt volna a világgazdaságra és az energiaellátásra nézve.
A Hormuzi-szoros a globális energiaellátás egyik legfontosabb tengeri útvonala. A Perzsa-öblöt az Arab-tengerrel összekötő szoroson halad át a világ tengeri úton szállított kőolajának jelentős része.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 221 733 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank ahol 6,71%, az UniCredit Banknál 6,78%, az Ersténél 6,82, míg a CIB Banknál 6,89%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A térségben kialakuló katonai konfliktusok vagy hajózási korlátozások rendszerint azonnal hatással vannak a nemzetközi olajpiacokra, ezért a befektetők és az energiacégek kiemelt figyelemmel követik az amerikai–iráni feszültség alakulását.
Az Egyesült Államok légicsapásokat hajtott végre iráni katonai célpontok ellen, miután egy amerikai Apache harci helikopter lezuhant a Hormuzi-szoros térségében.
Az ukrán elektronikai hadviselési rendszerek hiányosságai miatt az orosz irányított siklóbombák rendkívül pontosan találnak célba a zaporizzsjai frontszakaszon.
Több mint kétszáz drón zúdult Ukrajnára az éjjel, cserébe az ukránok egy fontos orosz olajfinomítót támadtak
Az orosz hadsereg 207 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra.
Az amerikai hadsereg kedd éjszaka és szerda hajnalban több hullámban iráni célpontokat támadott, miután egy iráni drón eltalált egy amerikai helikoptert hétfőn.
Soha nem látott módon eszkalálódhat az iráni háború: kegyetlen lépésre készülhet Trump, lángba borul a Közel-Kelet?
Néhány perccel Trump bejegyzése előtt Mohammad Gálibáf, az iráni parlament elnöke fenyegető hangvételű üzenetet tett közzé az X közösségi oldalon.
Rendkívüli fejlemények a magyarországi üzemben történt robbanás után: a Mol szerint ez történt velük
Minden sérült elhagyhatta a kórházat a tiszaújvárosi MOL-üzemben történt baleset után, sőt ketten már újra munkába is álltak.
Kegyetlen csapást mért Ukrajna Oroszországra: óriási robbanások rázták meg az országot, lángokban állnak az olajelosztók
Ukrajna olajlétesítményekre mért csapást Oroszország területén és a megszállt Krím-félszigeten, miközben az orosz támadások civilek életét követelték a Harkivi területen.
Donald Trump az iráni konfliktus miatt kialakult feszült helyzet ellenére bizakodóan nyilatkozott a Teheránnal zajló tárgyalásokról.
Kijev és Brüsszel között egyre inkább érezhető a feszültség a csatlakozási folyamatok tárgyalása miatt.
Az ukrán elnök szerint megköszönte az amerikai küldötteknek, hogy a következő hetekben aktívan részt kívánnak venni a békefolyamat előmozdításában.
Egy friss miniszteri rendelet értelmében emelkednek a biztonsági üzemanyag-tartalékok értékesítési és nagykereskedelmi árai.
Egy szakember szerint Trump viselkedése és testtartása neurológiai problémára utalhatott egy nyilvános eseményen.
Hivatalos: óriási összeget utaltak át Ukrajnának - nem semmi feltételekhez kötötte Brüsszel az újabb segélyt
A brüsszeli testület tájékoztatása szerint a finanszírozás feltételeként Kijevnek érdemi reformokat kellett végrehajtania több kulcsfontosságú területen.
Zelenszkij rendkívüli bejelentése után kiderült: zárolt orosz vagyonból is fizethetik a védelmi kiadásokat
Brüsszel határozott célja, hogy a támogatás a lehető legnagyobb mértékben az európai védelmi ipart élénkítse
Riasztást adtak ki Kelet-Lettországban, miután egy azonosítatlan drón behatolt az ország légterébe.
Egy vasúti dolgozó meghalt, több szerelvényt leállítottak, a krími személyvonatok utasait evakuálták.
A találkozón az Ukrajnának nyújtandó további támogatások voltak napirenden, részt vett rajta a német kancellár és a francia elnök is.
Ukrajna története egyik legnagyobb dróncsapását mérte Szentpétervárra és környékére, éppen egy gazdasági fórum zárónapján.
-
Rengeteg magyarnak könnyítheti meg az életét ez az új app: sokan nem is tudják, mennyit nyerhetnek vele
Egyetlen applikációban kezelhetők a különböző bankszámlák.
-
Forex kereskedés kezdőknek: hogyan működik a devizapiac? (x)
A devizapiac a globális pénzügyi rendszer egyik legnagyobb és leggyorsabban mozgó terepe. Megértése alapos felkészülést, kockázattudatosságot és fegyelmezett döntéshozatalt igényel.