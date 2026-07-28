Horrorbaleset a népszerű hegyi kirándulóhelyen: közel 200 millió forint kártérítést kap a kómába esett magyar nő

Kártérítést kap az a magyar nő, aki súlyos fejsérülést szenvedett és hetekre kómába esett, miután egy lezuhanó kődarab fejbe találta a szlovéniai Vintgar-szurdokban - írja a 24.hu a Drevnik nevű szlovén lapra hivatkozva.

A baleset még 2021 júliusában történt, amikor a károsult a családjával a Bledi-tó közelében fekvő természeti látványosságnál túrázott. A lezuhanó kő olyan súlyos sérülést okozott, hogy a nő hetekig kómában feküdt, és a munkaképességét azóta sem nyerte vissza.

A történtek miatt a túrázó összesen 480 ezer eurós kártérítési pert indított, keresetét pedig a terület tulajdonosa, vagyis a szlovén állam, a szurdokot kezelő Triglav Nemzeti Park, valamint a belépőket értékesítő gorjei turisztikai egyesület ellen nyújtotta be.

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Az ügyet jelentősen bonyolította, hogy a Vintgar-szurdok üzemeltetése hosszú ideig teljesen rendezetlen volt. A helyi turisztikai egyesület korábban állami engedély nélkül szedett belépődíjat, így jogilag tisztázatlan maradt, hogy pontosan kit terhel a terület karbantartásának és a látogatók biztonsága szavatolásának kötelezettsége.

Ezt a kaotikus helyzetet végül a 2026-os turisztikai szezon kezdete előtt rendezték, így a látogatók biztonságáért jelenleg már egyértelműen a Triglav Nemzeti Park felel.