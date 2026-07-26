2026. július 26. vasárnap Anna, Anikó
24 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kilátás a Kremlre a Patriarshij-hídról.
Világ

Olyan csapás érte Kijevet, amire senki sem számított: amerikaiakhoz köthető hadiüzem is megsemmisült

Pénzcentrum
2026. július 26. 20:04

Csoportos csapást mért az orosz hadsereg kijevi hadiüzemekre, valamint a csornomorszki kikötő katonai infrastruktúrájára - közölte vasárnap a moszkvai védelmi minisztérium.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A tárca szerint a légi indítású precíziós fegyverekkel és drónokkal végrehajtott támadás célpontja az ukrán fővárosban a Smart Intelligent Systems cég volt, amely pilóta nélküli légijárműveket és ezek alkatrészeit gyártotta, valamint Kijev délnyugati részén egy drónok összeszerelésére és tárolására szolgáló ukrán-amerikai létesítmény, ahol egyebek között AQ-400-as Scethe és AQ-100-as Bayonet támadó, valamint RQ-100-as Scout felderítő drónokat állítottak elő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!
Kapcsolódó cikkeink:

A tájékoztatás szerint az Odessza megyei Csornomorszk kikötőben az ukrán erők ellátását szolgáló üzemanyag- és kenőanyagtartályok semmisültek meg.

A védelmi minisztérium bejelentette, hogy az éjszaka folyamán a légvédelem 133 ukrán repülőgép típusú repülőszerkezetet semmisített meg tíz orosz régió és a Fekete-tenger felett.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #drón #támadás #kijev #háború #orosz-ukrán háború #kikötő #légvédelem #katonai

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
21:05
20:04
19:29
19:03
18:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 26.
Már rég nem nagyszüleink filléres nyaralása: egyre többen jönnek rá, 2026-ban mégis ezt éri meg választani
2026. július 25.
Kitálalt a magyar író a kötelező olvasmányokról: "ezzel a művel majdnem keresztbe törték minden érdeklődésemet az olvasás iránt"
2026. július 26.
Ez vár arra, akinek 2026-ban nem sikerült a felvételi: így lehet a kudarcból sikersztori
2026. július 26.
Már szinte biztos, teljesen átalakul Budapest forgalmas része: ennek sok autós nem fog örülni
2026. július 26.
Íme a magyar ökofalu, ahol gyakorlatilag nullázták a rezsit: így spórolnak milliókat a mindennapokon
NAPTÁR
Tovább
2026. július 26. vasárnap
Anna, Anikó
30. hét
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Most érkezett! Megtámadták Moszkvát: brutális lángok csaptak fel, rengeteg az áldozat
2
7 napja
Fertőzött víz folyik a csapból, már 1500-an betegedtek meg: járványhelyzetet hirdettek
3
2 hete
Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik
4
1 napja
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
5
3 napja
Fordulat az iráni háborúban: az Egyesült Államok lépése után elszabadulhat a pokol a benzinkutakon?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Pozíció lezáró nettósítás
A treasury ügyletekből eredő tartozásoknak és követeléseknek egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 19:29
Sokkoló vallomást tett a lottónyertes, végleg kisiklott az élete: "bárcsak összetéptem volna a szelvényt!"
Pénzcentrum  |  2026. július 26. 19:03
Brutális menetelés a magyar tőzsdén: történelmi csúcsra lőtt ki a hazai gigacég, elépesztőt szakított, aki jó lóra tett
Agrárszektor  |  2026. július 26. 19:32
Sokan ültetnek otthon muskátlit, de elrontják a gondozását: itt hibáznak