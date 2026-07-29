Azonnali hatállyal felállt az új magyar szuperhatóság: már hatályba is lépett a szigorú törvény

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A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt, amely így szerdán hatályba is lépett.
Az Országgyűlés kedd délelőtt, a Tisza Párt és az ellenzéki Mi Hazánk szavazataival fogadta el az új intézmény létrehozásáról szóló jogszabályt. Az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök rendkívüli gyorsasággal írta alá a dokumentumot, amely ennek köszönhetően még kedd este megjelent a Magyar Közlönyben.
A jogszabály rendelkezéseinek többsége a kihirdetést követő napon, szerdán hatályba lépett. Kivételt csupán a más törvényeket módosító rendelkezések, valamint az új hivatal bírságolási jogkörét szabályozó szakaszok jelentenek, amelyek csak a kihirdetéstől számított tizenötödik napon lépnek hatályba.
A törvény indokolása szerint az intézmény fő feladata a közvagyon védelme, a közpénzekkel való jogellenes gazdálkodás feltárása, valamint a vagyonvisszaszerzési eljárások hatékony lebonyolítása lesz. Az Országgyűlésnek a hatálybalépéstől számítva harminc nap áll rendelkezésére a szervezet elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztására, így a szavazásra legkésőbb augusztus 27-ig sor kerül.
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