2026. július 29. szerda Márta, Flóra
32 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az ikonikus magyar Parlament épülete a Duna mentén áll Budapesten, lenyűgöző gótikus stílusú építészetével, jellegzetes vörös kupolájával és díszes tornyaival. Ez a lélegzetelállító nevezetesség Európa egyik legszebb kormányzati
Gazdaság

Azonnali hatállyal felállt az új magyar szuperhatóság: már hatályba is lépett a szigorú törvény

Pénzcentrum
2026. július 29. 08:52

A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt, amely így szerdán hatályba is lépett.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az Országgyűlés kedd délelőtt, a Tisza Párt és az ellenzéki Mi Hazánk szavazataival fogadta el az új intézmény létrehozásáról szóló jogszabályt. Az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnök rendkívüli gyorsasággal írta alá a dokumentumot, amely ennek köszönhetően még kedd este megjelent a Magyar Közlönyben.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jogszabály rendelkezéseinek többsége a kihirdetést követő napon, szerdán hatályba lépett. Kivételt csupán a más törvényeket módosító rendelkezések, valamint az új hivatal bírságolási jogkörét szabályozó szakaszok jelentenek, amelyek csak a kihirdetéstől számított tizenötödik napon lépnek hatályba.

Kapcsolódó cikkeink:

A törvény indokolása szerint az intézmény fő feladata a közvagyon védelme, a közpénzekkel való jogellenes gazdálkodás feltárása, valamint a vagyonvisszaszerzési eljárások hatékony lebonyolítása lesz. Az Országgyűlésnek a hatálybalépéstől számítva harminc nap áll rendelkezésére a szervezet elnökének és elnökhelyetteseinek megválasztására, így a szavazásra legkésőbb augusztus 27-ig sor kerül.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #parlament #törvény #hatóság #hivatal #vagyon #jogszabály #országgyűlés #magyar közlöny #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:33
10:10
10:01
09:44
09:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 28. 16:50
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
Holdblog  |  2026. július 29. 08:00
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci k...
MEDIA1  |  2026. július 28. 22:13
Az RTL egyik elbocsátott sajtósa a megújuló közmédiához igazolt
A közmédia megerősítette a Media1 információját: Lukács Attila, az RTL februári leépítésekor távozni...
iO Charts  |  2026. július 28. 21:12
ASML részvény: jó befektetés az AI-rali után?
Az ASML részvény árfolyama 2025-26-ban az AI hype hatására az egekbe emelkedett, kevés cég profitált...
Bankmonitor  |  2026. július 28. 10:16
Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből? - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: Jó lenne félretenni, de miből? Ez nem kif...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 29.
Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
2026. július 28.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
2026. július 28.
Tovább mélyül a nyugdíjszakadék: akár 80 ezer forinttal kevesebbet is kaphatnak a magyar idősek ebben a megyében a fővárosiaknál
NAPTÁR
Tovább
2026. július 29. szerda
Márta, Flóra
31. hét
Július 29.
Tigrisek világnapja
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
2
3 napja
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
3
4 napja
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
4
7 napja
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
5
1 hete
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
PÉNZÜGYI KISOKOS
POS (Point of sale) terminál
Legfőképp boltokban, de a mozgó árusítóknál is gyakran megtalálható eszköz segítségével egyszerűen fizethetünk kártyával. A készülék képes azonosítani a kibocsátó bankot, és ellenőrizni a fedezetet. Ilyen készülékkel érkezhetnek az online boltok futárai is, így lakásunkban is kényelmesen fizethetünk kártyánkkal. A tranzakció engedélyezése után a készülék kinyomtatja a vásárlás adatait.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 10:01
Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 06:30
Eladó a hírhedt vidéki gyár: egykor hadifoglyok építették, most bárki megveheti az óriási területet
Agrárszektor  |  2026. július 29. 09:02
Új őrület terjed a gazdák között: egyre többen használnak ilyen gépeket