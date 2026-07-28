Csak a vihar előtti csend? Trump békéről tárgyal, miközben máshol már csapódnak be a drónok

Donald Trump szerint az Egyesült Államok és Irán között biztató tárgyalások zajlanak, amelyek akár a konfliktus rendezéséhez is vezethetnek. Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy a katonai műveletek újraindulhatnak, ha nem születik megállapodás. Eközben Szaúd-Arábia, Jordánia és Irak dróntámadásokról számolt be, írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy az Egyesült Államok és Irán között jelenleg kedvezően alakulnak a tárgyalások, és szerinte van esély arra, hogy a felek megállapodással zárják le a konfliktust. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, Washington ismét katonai akciókba kezdhet.

Az amerikai támadások két hete tartó sorozatát a hétvégén váratlanul felfüggesztették, azonban a feszültség továbbra sem csökkent. Hétfőn Szaúd-Arábia, Jordánia és Irak is Irán felől érkező dróntámadásokról számolt be.

Trump egy michigani rendezvényen arról beszélt, hogy Iránt nem lehet megvesztegetni, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a diplomáciai egyeztetések továbbra is zajlanak. Az iráni külügyminisztérium szóvivője megerősítette, hogy a felek közvetítőkön keresztül továbbra is kapcsolatban állnak, ugyanakkor cáfolta azokat a híreket, amelyek szerint Teherán kezdeményezte volna a tárgyalásokat.

Irán katonai vezetése eközben azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy fenyegeti a térségben közlekedő hajókat és olajszállítókat, valamint illegális tengeri blokád kialakítására törekszik. Szaúd-Arábia közlése szerint több drónt is megsemmisítettek, amelyek olajipari létesítményeket vettek célba, és a hatóságok szerint azokat Irakból, Irán által támogatott fegyveres csoportok indították.

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Donald Trump várhatóan kedden Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel is tárgyal a Fehér Házban a konfliktus lehetséges rendezéséről. A hétvégi fegyvernyugvás átmenetileg az olajpiacra is kedvezően hatott: a Brent típusú nyersolaj ára rövid időre 90 dollár alá csökkent, majd 91 dollár körül stabilizálódott, míg a WTI ára 84 dollár alá mérséklődött.

Címlapi kép: Steve Helber, MTI/MTVA