Bepereli a férfi a Ryanairt, akit majdnem kiszippantott a légnyomás egy gép ablakán: súlyos állítást tett a légitársaságról

Egy szerb utas, akit repülés közben majdnem kiszippantott a légnyomás egy Ryanair-gép ablakán, azt állítja, hogy a légitársaság semmit sem tett érte, csupán a járat átfoglalását ajánlotta fel. A férfi most ügyvédet fogadott, hogy kártérítést követeljen az ír fapados légitársaságtól - számolt be a The Telegraph.

A 61 éves Ljubiša Karović aludt a Görögországból Németországba tartó, kora reggeli járaton, amikor mellette betört az ablak, a húszezer láb (mintegy hatezer méter) magasságban repülő gépből pedig a hirtelen fellépő nyomáskülönbség részben kiszippantotta a nyíláson keresztül - mint arról lapunk is beszámolt. A kétgyermekes édesapa életét felesége, Szvetlana és a többi utas mentette meg, akik a lábánál fogva tartották vissza a repülőgép utasterében. A férfi súlyos horzsolásokat és zúzódásokat szenvedett a jobb karján és a mellkasán, majd a hirtelen fellépő nyomásesés következtében elveszítette az eszméletét.

A július 10-i eset a Thesszalonikiből Memmingenbe tartó, FR1879-es járaton történt. A pilóták azonnal alacsonyabb, biztonságos magasságba ereszkedtek a gép el, miközben az utasok és a személyzet tagjai felhelyezték az oxigénmaszkokat. Miután a férfit sikerült visszahúzniuk és a repülőgép stabilizálódott, átültették egy másik helyre, a Boeing 737-es pedig visszatért Thesszalonikibe, ahol a kifutópályán már mentők és orvosi stáb várta a sérültet.

Karović elmondása szerint a baleset óta eltelt két hétben a légitársaságtól senki sem kereste őt személyesen. Csupán a foglalást intéző fiának küldtek e-maileket, amelyekben arról érdeklődtek, hogy szeretnék-e átfoglalni a járatot. Felesége azt állította, hogy a fedélzeti személyzet teljesen leblokkolt, és semmit sem tett, miközben az utasok a férfi életéért küzdöttek.

A házaspárt Vaszílisz Ciarasz görög ügyvéd képviseli, aki jelentős kártérítés kiharcolását ígérte. Elmondása szerint az ügy nem csupán a pénzről szól, hanem az igazság feltárásáról is, azaz szeretnék kideríteni, hogy pontosan mi történt, és milyen műszaki állapotban volt a repülőgép. Az ügyvéd emellett komoly aggályokat fogalmazott meg a személyzet viselkedésével kapcsolatban is.

A Ryanair a vizsgálat lezárásáig nem kíván nyilatkozni az ügyben, korábban azonban azt közölték, hogy a repülőgépeik biztonságosak, és tartják a kapcsolatot a családdal. Neil Sorahan pénzügyi igazgató szerint a személyzet rendkívüli munkát végzett, és mindenki épségben elhagyta a fedélzetet. Az esetet az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Szervezet (NTSB) vizsgálja. A hatóság már átvizsgálta a repülőgépet, és várhatóan 28 napon belül közzéteszi az előzetes jelentését.