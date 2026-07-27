A helyzet komolyságát a meteorológiai modellek szélsőérték-előrejelző indexe is alátámasztja.
Válságértekezletet hívott össze Emmanuel Macron: rendkívül veszélyes és ritka "tűzfelhő" csapott le Franciaországra
Továbbra is erdőtüzek pusztítanak Dél-Franciaországban, és a lángok már Spanyolországra is átterjedtek. A katasztrófa miatt több mint 300 ezer ember kényszerült otthona elhagyására, miközben a hét folyamán újabb hőhullámokra figyelmeztetnek - írta meg a Cnbc.
A legutóbbi tűz szerdán a délnyugat-franciaországi Gironde megyében ütötte fel a fejét, és azóta 42 ezer hektárnyi területet perzselt fel, amivel Franciaország történetének egyik legnagyobb kitelepítési hullámát indította el. Spanyolországban, Madridtól nyugatra, Ávila és Toledo térségében mintegy 77 ezer hektár esett a lángok martalékává. Emmanuel Macron francia elnök válságértekezletet hívott össze, míg Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a kelet-spanyolországi Valencia tűz sújtotta térségeibe látogatott.
Laurent Nunez francia belügyminiszter szerint a helyzet továbbra is rendkívül súlyos. Beszámolója alapján a gironde-i tűz az éjszaka folyamán ismét felerősödött és kiszámíthatatlanná vált, mivel saját szelet gerjesztve, rendszertelenül terjedt Bordeaux agglomerációja felé, mielőtt reggelre kissé alábbhagyott volna. Sébastien Lecornu miniszterelnök történelmi krízisről beszélt, hiszen az év eleje óta csaknem 100 ezer hektárnyi terület égett le az országban, ami példátlan pusztítást jelent. A lángok megfékezésén jelenleg 2500 tűzoltó, 1500 katona és csaknem 1200 rendőr dolgozik.
A hatalmas tüzet a szakemberek egy rendkívül veszélyes és ritka jelenségként, úgynevezett pirocumulonimbus felhőként (más néven füstviharfelhőként) azonosították. Ez a különleges "tűzfelhő" saját szeleket és forgószeleket generál, ami rendkívül kiszámíthatatlanná és nehezen kezelhetővé teszi a lángokat.
Stefan Doerr, a Swansea Egyetem erdőtűz-kutatással foglalkozó professzora szerint a tüzek egyre nagyobb erejéhez a klímaváltozás és a helytelen tájgazdálkodás egyaránt hozzájárul. Mint kifejtette, Dél-Európa számos térségében – különösen a mediterrán vidékeken és Madrid környékén – a mezőgazdasági művelés felhagyása miatt elszaporodtak a rendkívül gyúlékony fűfélék, cserjék és a sűrű aljnövényzetű erdők. Ez a növényzet az extrém hőség és aszály idején rendkívül megnehezíti a tüzek megfékezését.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Doerr rámutatott, hogy Európa tájképét évezredes emberi tevékenység formálta, és a jelenlegi erdők jelentős része sűrű, rendkívül tűzveszélyes fenyőültetvényekből áll. A professzor szerint ez egy ember alkotta helyzet, hiszen nem maguk a növények természetellenesek, hanem a táj mai, teljesen mesterséges szerkezete. Hozzátette, hogy bár Európa megerősítette a tűzoltási kapacitásait, a megelőzés terén nem történt elegendő előrelépés. A hatékonyabb tájgazdálkodás, a felkészülés és a lakossági tájékoztatás legalább olyan fontos lenne, mint a jelenleg a végletekig leterhelt oltási erőforrások folyamatos bővítése.
Kiszivárgott: így hálózzák be a magyar fiatalokat az orosz titkosszolgálatok - kiderült a toborzóhálózat sötét titka
Az orosz titkosszolgálatok már a vízumigénylés során elvégzik a jelentkezők előszűrését, a helyszínen pedig digitális megfigyeléssel és kötetlen programok keretében mérik fel a fiatalok befolyásolhatóságát.
A brit fejlesztésű Stone Cloak rendszer gyártása Ukrajnában is elindulhat egy új megállapodás értelmében.
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Ukrajna idővel elveszíti a nyugati területeit, így Oroszország a jövőben közvetlenül határossá válhat Magyarországgal.
Kéthavi csúcsra ugrott az olaj ára: a Hormuzi-krízis után egy újabb fontos szoros került blokád alá - a következmények súlyosak
A vörös-tengeri fennakadások a piacra is hatással vannak, a Közel-Keleten, Európában és Afrikában.
Olyan csapás érte Kijevet, amire senki sem számított: amerikaiakhoz köthető hadiüzem is megsemmisült
Csoportos csapást mért az orosz hadsereg kijevi hadiüzemekre, valamint a csornomorszki kikötő katonai infrastruktúrájára
Kiszivárgott a titkos amerikai-ukrán terv a háború lezárására: megszólalt a Kreml a lehetséges tűzszünetről
A Kreml egyelőre korainak tartja, hogy érdemben reagáljon azokra a sajtóértesülésekre, amelyek szerint Kijev és Washington egy esetleges légi tűzszünetről tárgyal a háború lezárása érdekében.
Az Egyesült Államok egyelőre a diplomáciai megoldásnak ad esélyt az Iránnal kialakult feszültség kezelésében
Figyelmeztet Zelenszkij, olyan lépésre készül Oroszország, ami mindent megváltoztathat: sikerülhet Putyin terve?
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hírszerzési adatokra hivatkozva arra figyelmeztetett, hogy Oroszország őszi terveiben nem a békekötés szerepel, hanem a mozgósítás
Most érkezett! Újabb orosz drónt lőttek le a határ mentén: nem lehet véletlen, ez már a harmadik pár napon belül
Negyvennyolc órán belül már a harmadik, az ország légterét megsértő pilóta nélküli légi járművet semmisítette meg a román légierő
Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába
Oroszország további harmincezer észak-koreai katona bevetésére készül az ukrajnai fronton
Rendkívüli döntést hozott Donald Trump: azonnali hatállyal leállította a bombázást, óriási alku van készülőben
Donald Trump amerikai elnök leállította az Irán elleni katonai légicsapásokat, hogy esélyt adjon a diplomáciai rendezésnek
Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin exporttilalmát a belföldi piac védelmében
Már a hatodik egymást követő éjszaka érik ukrán dróntámadások az oroszországi kereskedelmi raktárakat, különös tekintettel a Wildberries e-kereskedelmi óriásvállalat logisztikai központjaira.
Jens Spahn vezető német kereszténydemokrata politikus lemondásra kényszerült egy béranyasági botrány miatt.
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
Huszonnégy órán belül már a második, a román légteret megsértő drónt semmisítette meg a román légierő az ukrán határ közelében
Egy teljes évet bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: letaglózó részleteket osztott meg a háború valódi arcáról
A mobiltelefonnal rögzített videónapló bepillantást enged a drónháború által átalakított front mindennapjaiba.
Maga az orosz jegybankelnök ismerte be, óriási gondban vannak: ezt a krízist mind a 140 millió ruszki megérzi
Az oroszországi üzemanyagválság egyik fő kiváltó oka a hazai kőolajfinomítókat érő ukrán dróntámadások sorozata.
A pilóta nélküli repülőeszközt reggel 9:39-kor észlelték Sulinától keletre.