Agyad eldobod: több mint 18 milliárd forintba kerül egyetlen luxuslakás New York újjászülető jelképében

A jellegzetes háromszög alakú Flatiron-épület több mint egy évszázadon át New York egyik legismertebb látványosságaként vonzotta a turistákat. Az elmúlt hét évben azonban állványzat borította, miközben kívül-belül teljes rekonstrukción esett át. Az egykori irodaházat ugyanis ultraluxus lakóépületté alakították át, amelyben a lakások ára akár az 58,5 millió dollárt (több mint 18 milliárd forint) is elérheti, a munkálatok pedig most a végükhöz közelednek - tudósított a BBC.

Az 1902-ben befejezett épület a maga korában építészeti bravúrnak számított, hiszen az úttörő acélvázas szerkezetnek köszönhetően New York egyik legelső felhőkarcolója lett. A Broadway és a Fifth Avenue kereszteződésében fekvő, ék alakú telekre Daniel Burnham tervezte a felhőkarcolót. A helyiek kezdetben csak "Burnham bolondságaként" gúnyolták az építményt, mivel attól tartottak, hogy a magas és keskeny szerkezet egyszerűen feldől.

A 24 emeletes, 94 méter magas ház eredetileg a Fuller építőipari vállalat székházaként épült, és több mint egy évszázadon át kizárólag irodaházként működött. Miután 2019-ben az utolsó bérlő, a Macmillan Kiadó is kiköltözött, az épület tulajdonjogi viták miatt évekig üresen állt. A jelenlegi tulajdonosok végül 2023-ban kezdték meg a felújítást, miután bejelentették, hogy az ingatlant luxuslakásokká alakítják át.

A megújult épületben 36 egyterű loftlakást alakítanak ki, amelyek között fél- és egész emeletet elfoglaló lakóegységek is megtalálhatók, 11 millió dollártól (kb. 3,5 milliárd forint) egészen 58,5 millió dolláros (több mint 18 milliárd forint) árig. Az alagsorban és a közösségi terekben egy 18 méteres úszómedencét, biliárdtermet, zongoraszalont, valamint egy wellnessközpontot is berendeznek. Az első lakók már a következő hónapokban beköltözhetnek, a projekt teljes befejezését pedig 2027 elejére tervezik.

A Flatiron-épület New Yorkban. Forrás: Alexander Spatari, Getty Images

A tervezőknek komoly kihívást jelentett a különleges, háromszögletű alaprajz, hiszen a legkeskenyebb pontján mindössze 1,8 méter széles épületben kellett luxuslakásokat kialakítaniuk. A megoldást végül maga az épület formája adta, így a belső elrendezés, az arányok és a kilátás is közvetlenül az eredeti építészeti adottságokhoz igazodik.

A homlokzat mészkő-, tégla- és terrakottadíszeit, köztük az oroszlánfejeket, koszorúkat és sasokat, egy kaliforniai kézműves műhelyben egyenként, kézi munkával másolták le és állították helyre. Emellett kicserélték a több mint ezer elavult ablakot is, az új nyílászárók pedig szinte teljes hangszigetelést biztosítanak a városi zajjal szemben.

A rekonstrukció során több meglepő történelmi emlékre is bukkantak. A huszadik emeleten egy addig ismeretlen erkély maradványait tárták fel, míg az alagsorban egy 1910-es évekből származó forgóajtó töredékeire, valamint számos régi tárgyra, például szerszámokra, egy zongorára és eredeti étlapokra leltek. Ezeket a leleteket az előcsarnokban elhelyezett üvegvitrinekben mutatják majd be a látogatóknak.

A felhőkarcolót tartó acélgerendákat több lakásban szándékosan láthatóan hagyták, ezzel tisztelegve az egykor forradalmi jelentőségű tartószerkezet előtt. Az állványzatot a nyár végéig teljesen elbontják, és a patinás homlokzatot története során először különleges díszkivilágítással teszik még látványosabbá.