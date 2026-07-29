A tartós aszály és a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt tovább csökkentette teljesítményét a Paksi Atomerőmű.
Vészhelyzetet hirdetett Gajdos László: brutális a vízhiány Magyarországon
Rendkívüli aszálykészültséget rendelt el az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, miután az ország jelentős részén kritikus szintet ért el a vízhiány. A tartós szárazság miatt a Duna vízállása rekordalacsony szintre süllyedt, ami már a hajózást és a Paksi Atomerőmű működését is akadályozza, a helyzet pedig az előrejelzések szerint a következő napokban tovább romolhat.
Gajdos László tárcavezető szerdai tájékoztatása szerint a hazai 84 vízhiány-kezelési körzet közül 66-ban lépte át az aszályindex a jogszabályban előírt harmadfokú határértéket. A legmagasabb szintű riadókészültség elrendelésével a vízügyi szakemberek az ország 74 százalékán rendkívüli készültségben dolgoznak, ami lehetővé teszi a szükséges beavatkozások lényegesen gyorsabb és hatékonyabb végrehajtását.
A szárazság a mezőgazdaságot is példátlan mértékben sújtja, hiszen az ország területének 89 százalékán közepes vagy annál súlyosabb aszály uralkodik, ráadásul ennek közel 60 százalékán rendkívül súlyos a csapadékhiány.
A jelenlegi, 3,55-ös értékkel az aszályindex hivatalosan is a rendkívüli aszály kategóriájába esik. A meteorológiai előrejelzések ráadásul nem ígérnek javulást, így a mutató hamarosan a 4-es szintet is megközelítheti.
A tartós csapadékhiány következtében a hazai tavak és folyók vízszintje drasztikusan visszaesett. A Duna budapesti szakaszán kedden mért rekordalacsony vízállás miatt a folyami áruszállítás és a személyhajózás is ellehetetlenült, emellett a Paksi Atomerőmű teljesítményét is vissza kellett fogni. A folyó drámai állapotát az is jól szemlélteti, hogy a kiszáradt mederben Budapesttől egészen Vácig el lehetett kerékpározni.
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Címlapkép: MTI/Kocsis Zoltán
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