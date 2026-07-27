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Világ

Rendkívüli bejelentés: elképesztő katonai technológia kulcsát adják át az ukránoknak

Pénzcentrum
2026. július 27. 09:22

Nagy-Britannia átadja Ukrajnának a Stone Cloak elektronikus hadviselési rendszer szellemi tulajdonjogait, így a technológia gyártása hamarosan Ukrajnában is megkezdődhet. Az erről szóló döntést Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közös találkozóján jelentik be hivatalosan. A brit fejlesztésű rendszer a drónfelderítő technológiák zavarására szolgál, és a harctéri tapasztalatok alapján már bizonyította hatékonyságát, írja az Ukrajinszka Pravda.

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Nagy-Britannia újabb jelentős katonai támogatást nyújt Ukrajnának: átadja a Stone Cloak elektronikus hadviselési rendszer szellemi tulajdonjogait, amely lehetővé teszi, hogy a technológiát a jövőben Ukrajnában is nagyüzemben gyártsák.

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A hivatalos bejelentést Andy Burnham brit miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök mai találkozóján teszik meg. Zelenszkij egyúttal az új brit kormányfő első külföldi vendége is lesz.

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A táblagép méretű Stone Cloak rendszert a drónfelderítő eszközök zavarására fejlesztették ki. A brit védelmi minisztérium eddig több ezer darabot adott át az ukrán fegyveres erőknek, a harctéri tapasztalatok szerint pedig az eszköz hatékonyan segíti a katonai műveleteket.

A brit fél a technológiát saját következő generációs, nagy hatótávolságú csapásmérő fegyvereibe is beépítené. Ezek közé tartozik a Brakestop-projekt, amely egy legalább 600 kilométeres hatótávolságú, 200–300 kilogrammos robbanófejjel felszerelt, alacsony költségű robotrepülőgép fejlesztését célozza.

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A programok mellett a két vezető várhatóan felkeres egy brit haditengerészeti bázist is, ahol több mint 200 ukrán katonával találkoznak. A katonák a Sea Breeze hadgyakorlat részeként részesültek kiképzésben Nagy-Britanniában.

A látogatásra alig egy héttel Andy Burnham hivatalba lépése után kerül sor. A brit miniszterelnök korábban hangsúlyozta, hogy London Ukrajnának nyújtott támogatása a jövőben is változatlanul erős marad.
Címlapkép: Getty Images
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