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Világ

Most érkezett! Ukrajna megtámadta Moszkvát: lezárták a repteret, egy létesítmény lángol - hatalmas a pánik

Pénzcentrum
2026. július 13. 08:20

Kiterjedt dróntámadást indított Ukrajna július 13-ra virradó éjszaka számos oroszországi célpont, köztük Moszkva és Sztavropol ellen. Miközben a helyi vezetés állítása szerint a főváros felé tartó összes eszközt megsemmisítették, a légiközlekedésben komoly fennakadások keletkeztek, egy olajraktár pedig súlyos találatot kapott és kigyulladt.

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Szergej Szobjanin moszkvai polgármester tájékoztatása szerint az orosz légvédelem már vasárnap késő este működésbe lépett a közelgő ukrán drónok miatt. A városvezető beszámolója alapján reggelig legalább 350 pilóta nélküli légi eszközt semmisítettek meg, és a főváros felé tartó összes drónt sikeresen ártalmatlanították.

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A fenyegetés miatt biztonsági okokból felfüggesztették a forgalmat Moszkva legfontosabb légikikötőjében, a domogyedovói repülőtéren, ami számos járat késését vagy törlését vonta maga után. Ezzel párhuzamosan a térség többi repülőterén is korlátozásokat vezettek be.

Az Ukrajinszka Pravda által idézett beszámolók szerint a csapások Oroszország több régióját is érintették. Sztavropol térségében egy olajraktárat ért találat, amelynek következtében hatalmas tűz ütött ki, a jelentések szerint ugyanis a vjaznyiki létesítmény lángra kapott.
Címlapkép: Getty Images
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