Kiszivárgott: így hálózzák be a magyar fiatalokat az orosz titkosszolgálatok - kiderült a toborzóhálózat sötét titka

Nemzetbiztonsági átvilágítás buktatott le egy olyan kapcsolatot, amely egy jóval nagyobb, Magyarországot is érintő orosz befolyásépítési kísérlet része lehet. A hálózat fiatalokat céloz meg, akiket később fontos pozíciókban használhatnának Moszkva érdekeinek érvényesítésére.

Egy magyar egyetemista megbukott egy állami szervnél végzett nemzetbiztonsági ellenőrzésen, miután megpróbálta eltitkolni, hogy szoros kapcsolatot ápol egy feltehetően hírszerzőként tevékenykedő budapesti orosz diplomatával - tudta meg a Telex.

Az eset rávilágít arra a kiterjedt orosz titkosszolgálati hálózatra, amely oroszországi ifjúsági fesztiválokon keresztül, egy Moszkvában élő magyar férfi segítségével toboroz ambiciózus fiatalokat, hogy hosszú távon egy Oroszország érdekeit szolgáló hálózatot építsen ki a magyar és az európai uniós döntéshozatalban.

A fiatal tavaly év elején jelentkezett egy olyan magyar állami pozícióra, amelynek betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzésre volt szükség. A vizsgálat során derült ki, hogy konspiratív kapcsolatban állt Alekszandr V.-vel, a budapesti orosz nagykövetség harmadtitkárával.

A gyanú szerint az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálatnak (SZVR) dolgozó diplomata nemcsak egyengette az egyetemista karrierjét, hanem kifejezetten bátorította az állás megpályázására, miközben meghagyta neki, hogy kapcsolatukat hallgassa el a hatóságok elől. A hallgató végül beismerte az összeköttetést, így nem kapta meg az állást. Bár fény derült a kapcsolatra, az orosz diplomatát nem érte retorzió, és ki sem utasították az országból.

A beszervezési kísérlet gyökerei egy 2024 márciusában, az oroszországi Szocsiban megrendezett Ifjúsági Világfesztiválra nyúlnak vissza. A megbukott diák is tagja volt annak a húszfős magyar delegációnak, amely részt vett a Nyugat-ellenes, az orosz értékrendet népszerűsítő eseményen.

Az orosz titkosszolgálatok már a vízumigénylés során elvégzik a jelentkezők előszűrését, a helyszínen pedig digitális megfigyeléssel és kötetlen programok keretében mérik fel a fiatalok befolyásolhatóságát. A cél olyan leendő politikusok, újságírók és véleményvezérek felkutatása, akik később hazájukban Moszkva érdekeit és narratíváit szolgálhatják.

A magyar delegációt egy Oroszországban élő magyar férfi, B. Roland vezette, aki a jelek szerint tippkutatóként segíti az orosz hírszerzést. Feladata, hogy a környezetében felkutassa azokat a potenciális jelölteket, akik a szolgálatok számára értékesek lehetnek. B. Roland jól beágyazott az orosz államigazgatási elitbe, saját tanácsadó céget működtet Moszkvában, és bejáratos a budapesti orosz nagykövetségre is.

Közösségi médiás bejegyzései alapján az Orbán-kormány Oroszország-politikája is kedvez a tevékenységének; tavaly decemberben például részt vett egy moszkvai magyar–orosz üzleti fórumon, amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter is jelen volt.

Alekszandr V. a szocsi fesztiválon ismerkedett meg a magyar fiatalokkal, majd 2024 májusában konzuli fedőbeosztásban érkezett Budapestre, ahol szorosabbra fűzte a viszonyt a kiszemelt egyetemistával. Maga a szocsi rendezvény egyébként komoly kapcsolati tőkét kínált a magyar delegációnak, hiszen B. Rolandék a programok során Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Kazanyban Rusztam Minnihanov tatárföldi vezetővel is találkoztak.

A beszervező hálózat a lebukás ellenére továbbra is zavartalanul működik. B. Roland az orosz intézményi kapcsolatok építése mellett jelenleg is toborozza a hazai fiatalokat egy szeptemberi, Jekatyerinburgban tartandó hasonló rendezvényre, amelyre az információk szerint már több magyar jelentkező is akad.