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Világ

Kiszivárgott: így hálózzák be a magyar fiatalokat az orosz titkosszolgálatok - kiderült a toborzóhálózat sötét titka

Pénzcentrum
2026. július 27. 11:02

Nemzetbiztonsági átvilágítás buktatott le egy olyan kapcsolatot, amely egy jóval nagyobb, Magyarországot is érintő orosz befolyásépítési kísérlet része lehet. A hálózat fiatalokat céloz meg, akiket később fontos pozíciókban használhatnának Moszkva érdekeinek érvényesítésére.

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Egy magyar egyetemista megbukott egy állami szervnél végzett nemzetbiztonsági ellenőrzésen, miután megpróbálta eltitkolni, hogy szoros kapcsolatot ápol egy feltehetően hírszerzőként tevékenykedő budapesti orosz diplomatával - tudta meg a Telex.

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Az eset rávilágít arra a kiterjedt orosz titkosszolgálati hálózatra, amely oroszországi ifjúsági fesztiválokon keresztül, egy Moszkvában élő magyar férfi segítségével toboroz ambiciózus fiatalokat, hogy hosszú távon egy Oroszország érdekeit szolgáló hálózatot építsen ki a magyar és az európai uniós döntéshozatalban.

A fiatal tavaly év elején jelentkezett egy olyan magyar állami pozícióra, amelynek betöltéséhez nemzetbiztonsági ellenőrzésre volt szükség. A vizsgálat során derült ki, hogy konspiratív kapcsolatban állt Alekszandr V.-vel, a budapesti orosz nagykövetség harmadtitkárával.

A gyanú szerint az orosz Külföldi Hírszerző Szolgálatnak (SZVR) dolgozó diplomata nemcsak egyengette az egyetemista karrierjét, hanem kifejezetten bátorította az állás megpályázására, miközben meghagyta neki, hogy kapcsolatukat hallgassa el a hatóságok elől. A hallgató végül beismerte az összeköttetést, így nem kapta meg az állást. Bár fény derült a kapcsolatra, az orosz diplomatát nem érte retorzió, és ki sem utasították az országból.

A beszervezési kísérlet gyökerei egy 2024 márciusában, az oroszországi Szocsiban megrendezett Ifjúsági Világfesztiválra nyúlnak vissza. A megbukott diák is tagja volt annak a húszfős magyar delegációnak, amely részt vett a Nyugat-ellenes, az orosz értékrendet népszerűsítő eseményen.

Az orosz titkosszolgálatok már a vízumigénylés során elvégzik a jelentkezők előszűrését, a helyszínen pedig digitális megfigyeléssel és kötetlen programok keretében mérik fel a fiatalok befolyásolhatóságát. A cél olyan leendő politikusok, újságírók és véleményvezérek felkutatása, akik később hazájukban Moszkva érdekeit és narratíváit szolgálhatják.

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A magyar delegációt egy Oroszországban élő magyar férfi, B. Roland vezette, aki a jelek szerint tippkutatóként segíti az orosz hírszerzést. Feladata, hogy a környezetében felkutassa azokat a potenciális jelölteket, akik a szolgálatok számára értékesek lehetnek. B. Roland jól beágyazott az orosz államigazgatási elitbe, saját tanácsadó céget működtet Moszkvában, és bejáratos a budapesti orosz nagykövetségre is.

Közösségi médiás bejegyzései alapján az Orbán-kormány Oroszország-politikája is kedvez a tevékenységének; tavaly decemberben például részt vett egy moszkvai magyar–orosz üzleti fórumon, amelyen Szijjártó Péter külügyminiszter is jelen volt.

Alekszandr V. a szocsi fesztiválon ismerkedett meg a magyar fiatalokkal, majd 2024 májusában konzuli fedőbeosztásban érkezett Budapestre, ahol szorosabbra fűzte a viszonyt a kiszemelt egyetemistával. Maga a szocsi rendezvény egyébként komoly kapcsolati tőkét kínált a magyar delegációnak, hiszen B. Rolandék a programok során Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, majd Kazanyban Rusztam Minnihanov tatárföldi vezetővel is találkoztak.

A beszervező hálózat a lebukás ellenére továbbra is zavartalanul működik. B. Roland az orosz intézményi kapcsolatok építése mellett jelenleg is toborozza a hazai fiatalokat egy szeptemberi, Jekatyerinburgban tartandó hasonló rendezvényre, amelyre az információk szerint már több magyar jelentkező is akad.
Címlapkép: Getty Images
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