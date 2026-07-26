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Világ

Megszólalt Trump erős embere: támadásra kész az Egyesült Államok hadserege, ezt várják el Irántól

MTI
2026. július 26. 17:40

Az Egyesült Államok egyelőre a diplomáciai megoldásnak ad esélyt az Iránnal kialakult feszültség kezelésében, de közben tovább erősíti katonai jelenlétét a térségben. Mike Waltz, az amerikai ENSZ-képviselet vezetője szerint több szinten is zajlanak az egyeztetések Teheránnal, amelyek az iráni atomprogramra és a Hormuzi-szoros biztonságára is kiterjednek. A Trump-adminisztráció ugyanakkor világossá tette, hogy a hadsereg készen áll egy újabb katonai műveletre, ha a diplomácia nem vezet eredményre.

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Az Egyesült Államok időt akart adni a diplomácia számára az Irán elleni katonai támadások szüneteltetésével, de meg is erősíti a térségben állomásozó erőit - jelentette ki Mike Waltz, az Egyesült Államok ENSZ-képviseletének vezetője vasárnap.

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A Trump-adminisztráció képviselője a CBS News televíziónak adott interjúban elmondta, hogy Iránnal jelenleg is több szinten - "a legmagasabb szinttől a technikai szintig" - zajlanak egyeztetések. Elmondta, hogy ezeken napirenden van a többi között az iráni atomprogram jövője, valamint a Hormuzi-szoros biztonságának garantálása. Hozzátette, hogy Omán a tárgyalási folyamatban segítséget nyújt, amiért elismerést érdemel.

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Mike Waltz ugyanakkor azt is közölte, hogy az amerikai hadsereg további eszközei szintén úton vannak a régióba, a katonaság pedig készenlétben áll egy újabb műveletre.

Az amerikai ENSZ-diplomata úgy fogalmazott, hogy az Egyesült Államok "esélyt ad a diplomáciának", az pedig a következő napokban kiderül, sikerre vezet-e ez a konfliktus rendezése érdekében.
Címlapkép: Getty Images
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