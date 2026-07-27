Nyolcvan éve elsüllyedt hajó került elő a Dunából: ilyen kincseket hozott felszínre az alacsony vízállás

A hosszan tartó hőhullámok és a csapadékhiány miatt történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Magyarországon, Szerbiában és Horvátországban. Az extrém aszály következtében hatalmas homokzátonyok és régi hajóroncsok bukkantak elő, a teherforgalom jelentősen visszaesett, a hazai folyószakaszon pedig egymás után dőlnek meg a rekordok - írja a Reuters.

Szerbiában és Horvátországban a Duna helyenként több száz méterrel húzódott vissza, ami teljesen átalakította a tájat. A vajdasági Újvidék kikötőjében számos hajó rekedt a zöld iszapban, miközben a nagyobb kompok és uszályok már csak a Duna legmélyebb szakaszain tudnak lehorgonyozni.

Az alacsony vízállás súlyos gazdasági nehézségeket is okoz. Dubravka Đedović Handanović szerb energiaügyi miniszter tájékoztatása szerint az ország üzemanyag-behozatala a negyedével esett vissza, mivel a teherhajók a szállítókapacitásuknak mindössze a 30-40 százalékát tudják kihasználni.

A szárazság, amely a Tisza és a Száva vízszintjét is jelentősen csökkentette, súlyosan érinti a halászatot és a turizmust, hosszú távon pedig a vadvilágot is veszélyezteti. A sekély víz emellett komoly hajózási akadályokat hozott a felszínre. Kelet-Szerbiában egy 1944-ben elsüllyesztett német folyami flotta rozsdás roncsai, míg Horvátországban egy 1937-ben hullámsírba merült teherhajó maradványai bukkantak elő.

A helyzet Magyarországon is kritikus, a vízszint folyamatosan közelíti, sőt helyenként már alul is múlja a korábbi rekordszalacsony értékeket. Budapesten a 2018 októberében mért, 33 centiméteres történelmi mélypont megdőlésére számítanak.

A fővárosi vízmérce a vasárnap reggeli 41 centiméteres állás után az előrejelzések szerint hétfő éjjelre már csak 32 centimétert mutathat, ami új rekordot jelentene. Bajánál már korábban megdőlt a korábbi, 27 centiméteres rekord, miután ott mindössze 14 centiméteres vízállást rögzítettek a műszerek.

Címlapfotó: Lakatos Péter, MTI/MTVA