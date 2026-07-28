A kétgyermekes édesapa életét felesége, Szvetlana és a többi utas mentette meg, akik a lábánál fogva tartották vissza a repülőgép utasterében.
Dróneső zúdult Moszkvára, óriási a pánik: lakóházba is csapódott robotrepülő
Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott - közölte kedd reggel Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója.
Vorobjov kifejtette: a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.
Szergej Szobjanin moszkvai polgármester kedd hajnalban közölte, hogy helyi idő szerint este fél kilenc és reggel fél hét között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett.
A brit fejlesztésű Stone Cloak rendszer gyártása Ukrajnában is elindulhat egy új megállapodás értelmében.
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Kéthavi csúcsra ugrott az olaj ára: a Hormuzi-krízis után egy újabb fontos szoros került blokád alá - a következmények súlyosak
A vörös-tengeri fennakadások a piacra is hatással vannak, a Közel-Keleten, Európában és Afrikában.
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Már a hatodik egymást követő éjszaka érik ukrán dróntámadások az oroszországi kereskedelmi raktárakat, különös tekintettel a Wildberries e-kereskedelmi óriásvállalat logisztikai központjaira.
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A pilóta nélküli repülőeszközt reggel 9:39-kor észlelték Sulinától keletre.
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