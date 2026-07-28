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Világ

Dróneső zúdult Moszkvára, óriási a pánik: lakóházba is csapódott robotrepülő

MTI
2026. július 28. 08:20

Tömeges ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót az éjjel, az egyik drón Csehovban egy többlakásos lakóházba csapódott - közölte kedd reggel Andrej Vorobjov, Moszkva megye kormányzója.

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Vorobjov kifejtette: a légvédelem több tucat drónt semmisített meg Domogyedovo, Podolszk, Ramenszkij és Kolomna légterében. Vaulovo községben egy magánház kigyulladt, Dubnában pedig károk keletkeztek egy nyaralóban.

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Szergej Szobjanin moszkvai polgármester kedd hajnalban közölte, hogy helyi idő szerint este fél kilenc és reggel fél hét között több mint 390 drónt indítottak az ukránok az orosz főváros felé. Ezek többségét már nagy távolságban lelőtték, 81-et pedig akkor semlegesítettek, amikor már Moszkvához közeledett.

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Címlapkép: Getty Images
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