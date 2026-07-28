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photo for Qazvin Sean Ramsar city in Islamic Republic of Iran, which show the sea and its beach and some rocks and many waves of water.n
Világ

Példátlan geopolitikai mérföldkőhöz érkeztünk: ezen a ponton ér össze az iráni és az ukrajnai háború

Pénzcentrum
2026. július 28. 12:15

A Kaszpi-tenger vált az ukrajnai háború legújabb hadszínterévé azt követően, hogy Kijev dróncsapásokat mért a térségen áthaladó, feltételezhetően iráni fegyvereket szállító orosz hajókra. A támadás tovább fokozza a feszültséget Teheránnal, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Donald Trump amerikai elnökkel való közelgő találkozójára időzítve igyekszik bizonyítani, hogy Kijev és Washington érdekei egybeesnek az orosz–iráni katonai tengely elleni küzdelemben - írja a CNN.

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A hétvégén Ukrajna bejelentette, hogy drónjai két orosz, katonai rakományt szállító hajót találtak el a világ legnagyobb beltengerén, amelyek Iránból tartottak egy orosz kikötőbe. Volodimir Zelenszkij tájékoztatása szerint a célpontok között iráni hadianyagot szállító teherhajók, valamint egy orosz hadihajó – az ukrán hírszerzés szerint egy rakétahordozó – is szerepeltek.

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Irán ezzel szemben azt állítja, hogy az egyik, vasat szállító kereskedelmi hajójukat érte találat az Asztrahán és Bandar-Anzali kikötője közötti útvonalon. A csapásban egy tengerész életét vesztette, hárman pedig megsérültek. A feszültség tovább fokozódott, amikor Eszmáíl Bagáí iráni külügyi szóvivő hétfőn kijelentette, hogy Ukrajna veszélyes kalandorakciója nem marad válasz nélkül, a történtek miatt pedig bekérették Ukrajna teheráni ügyvivőjét.

A konfliktus rávilágít a Kaszpi-tenger megnövekedett stratégiai jelentőségére. Mivel az Egyesült Államok blokád alá vette a Perzsa-öböl és az Ománi-öböl iráni kikötőit, ez a szárazfölddel körülzárt, a nyugati haditengerészeti beavatkozástól elzárt beltenger kulcsfontosságú kereskedelmi és katonai útvonallá vált. Bidzsan Hadzsepúr, a Eurasian Nexus Partners tanácsadó cég vezetője szerint a régió stratégiailag jól kiegészíti Irán déli tengeri kijáratát, ráadásul a nemzetközi szankcióknak is kevésbé van kitéve.

Ez a tengeri útvonal a Moszkva és Teherán közötti, egyre szorosabb katonai együttműködés fő ütőerévé vált. Oroszország már a háború elején is ezen a csatornán keresztül kapta meg az első iráni Sahed típusú támadódrónokat. Az útvonalat Ukrajna korábban is támadta, tavaly augusztusban például a Port Olja 4 nevű teherhajót vették célba, amely a feltételezések szerint drónalkatrészeket és iráni lőszereket szállított.

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Egy másik hajót, a Port Olja 3-at még 2024-ben azonosították, amikor rövid hatótávolságú iráni Fateh–360-as ballisztikus rakétákat szállított az orosz hadseregnek. Antony Blinken akkori amerikai külügyminiszter és Sean Savett, a Nemzetbiztonsági Tanács szóvivője már akkor a konfliktus drámai eszkalációjára figyelmeztetett az iráni fegyverszállítások miatt, bár Teherán mindvégig tagadta, hogy katonai támogatást nyújtana Oroszországnak.

A hétvégi dróntámadások Ukrajna növekvő mélységi csapásmérő képességét bizonyítják, egyúttal rávilágítanak arra, hogy Észak-Koreához hasonlóan Irán is kulcsszerepet játszik az orosz hadigépezet kiszolgálásában. A csapások időzítése politikai szempontból is tudatos, hiszen Zelenszkij ezen a héten Washingtonba utazik, hogy Donald Trump elnökkel tárgyaljon. Az ukrán vezető a találkozó előtt közölte, hogy az ukrán hírszerzés információi szerint Oroszország műholdas adatokkal is segítette Iránt a közel-keleti amerikai célpontok elleni támadásokban. Kijev ezzel azt az egyértelmű üzenetet küldi, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok érdekei közösek ebben a küzdelemben.
Címlapkép: Getty Images
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