A vörös-tengeri fennakadások a piacra is hatással vannak, a Közel-Keleten, Európában és Afrikában.
Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot
Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Ukrajna idővel elveszíti a nyugati területeit, így Oroszország a jövőben közvetlenül határossá válhat Magyarországgal. Eközben az orosz haditengerészet főparancsnoka jelentős haditechnikai fejlesztéseket, köztük az első legénység nélküli orosz hadihajó építését, valamint a pilóta nélküli rendszereket kezelő új alakulatok felállítását jelentette be.
Az orosz hadiflotta napja alkalmából Szentpéterváron rendezett ünnepségen Vlagyimir Putyin kitüntetéseket adott át a tengerészeknek, majd egyeztetett a flottaparancsnokokkal. A találkozón hangsúlyozta, hogy a haditengerészet kulcsszerepet játszik az ukrajnai "különleges hadművelet" céljainak elérésében. Az elnök a kitüntetett tisztekkel folytatott megbeszélésén kijelentette, biztos abban, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti azokat a nyugati területeit, amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak.
Úgy fogalmazott, hogy ha nem is holnap, de egy, kettő vagy akár tizenöt év múlva "történelmi értelemben minden a helyére kerül". Putyin emellett teljes képtelenségnek nevezte, hogy az oroszokat nem ismerték el államalkotó nemzetként Ukrajnában.
Az ünnephez kapcsolódóan Alekszandr Mojszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televíziónak adott interjújában számolt be a legújabb fejlesztésekről. A tengernagy bejelentette, hogy már folyamatban van az első legénység nélküli orosz hadihajó építése. Az ötszáz tonna vízkiszorítású jármű fő feladata a tengeralattjárók és egyéb víz alatti objektumok felkutatása lesz.
A főparancsnok tájékoztatása szerint a projekt a jelenlegi állami fegyverkezési program része, amelynek megvalósítása a tervek szerint felgyorsítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését is. Mojszejev elmondta azt is, hogy a haditengerészetnél már megkezdték a pilóta nélküli eszközöket kezelő ezredek felállítását. Az Északi Flotta kötelékében már működik egy ilyen katonai alakulat, jövőre pedig a Csendes-óceáni Flottánál is létrehoznak egy hasonlót.
A brit fejlesztésű Stone Cloak rendszer gyártása Ukrajnában is elindulhat egy új megállapodás értelmében.
Most érkezett! Újabb orosz drónt lőttek le a határ mentén: nem lehet véletlen, ez már a harmadik pár napon belül
Negyvennyolc órán belül már a harmadik, az ország légterét megsértő pilóta nélküli légi járművet semmisítette meg a román légierő
Rengeteg katonát küld az ukrán frontra Putyin legfőbb szövetségese: gigászi rakétaszállítmány is érkezhet Moszkvába
Oroszország további harmincezer észak-koreai katona bevetésére készül az ukrajnai fronton
Rendkívüli döntést hozott Donald Trump: azonnali hatállyal leállította a bombázást, óriási alku van készülőben
Donald Trump amerikai elnök leállította az Irán elleni katonai légicsapásokat, hogy esélyt adjon a diplomáciai rendezésnek
Oroszország az év végéig meghosszabbítja a benzin exporttilalmát a belföldi piac védelmében
Már a hatodik egymást követő éjszaka érik ukrán dróntámadások az oroszországi kereskedelmi raktárakat, különös tekintettel a Wildberries e-kereskedelmi óriásvállalat logisztikai központjaira.
Jens Spahn vezető német kereszténydemokrata politikus lemondásra kényszerült egy béranyasági botrány miatt.
Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
Huszonnégy órán belül már a második, a román légteret megsértő drónt semmisítette meg a román légierő az ukrán határ közelében
Egy teljes évet bujkált a föld alatt az Ukrajnában harcoló katona: letaglózó részleteket osztott meg a háború valódi arcáról
A mobiltelefonnal rögzített videónapló bepillantást enged a drónháború által átalakított front mindennapjaiba.
Maga az orosz jegybankelnök ismerte be, óriási gondban vannak: ezt a krízist mind a 140 millió ruszki megérzi
Az oroszországi üzemanyagválság egyik fő kiváltó oka a hazai kőolajfinomítókat érő ukrán dróntámadások sorozata.
A pilóta nélküli repülőeszközt reggel 9:39-kor észlelték Sulinától keletre.
Kitálalt Zelenszkij a vatikáni titokról: ez a 15 perces beszélgetés változtatott meg mindent közte és Trump között
Zelenszkij ukrán elnök egy friss interjúban kifejtette, hogy az amerikai elnökkel folytatott áprilisi, vatikáni négyszemközti találkozója hozott fordulatot a kapcsolatukban.
Egységesen új vámokat vezet be az Egyesült Államok csaknem teljes importja után.
Egy frissen kiadott tudományos elemzés szerint a klímaválság okozta rendkívüli hőség szinte kiszárítja Európát.
A pilóta sértetlenül katapultálni tudott, kiképzőrepülés során történt az eset.
Egyre brutálisabb, ami vidéken történik: ezreket kellett kitelepíteni, tovább tombolnak az erdőtüzek
A lángok nemcsak Franciaországban, hanem Európa több más országában, így Olaszországban és Spanyolországban is súlyos pusztítást végeznek.
Még mindig szuperhatalomnak számít Oroszország? Itt a friss lista a világ legerősebb országairól - Németország a top 4-ben sincs
Bár sokan beszélnek az amerikai hegemónia hanyatlásáról, a világ közvéleménye még mindig úgy látja, hogy a globális gazdaság központjában Amerika áll.
Az iráni állami média két halálos áldozatról számolt be az időközbeni amerikai csapások következtében, miközben a Hormuzi-szorosban egy robbanás következtében kigyulladt egy tartályhajó.