Keményen üzent Putyin: Oroszország határos lesz Magyarországgal, szuperfegyver építésére adott parancsot

Vlagyimir Putyin orosz elnök szerint Ukrajna idővel elveszíti a nyugati területeit, így Oroszország a jövőben közvetlenül határossá válhat Magyarországgal. Eközben az orosz haditengerészet főparancsnoka jelentős haditechnikai fejlesztéseket, köztük az első legénység nélküli orosz hadihajó építését, valamint a pilóta nélküli rendszereket kezelő új alakulatok felállítását jelentette be.

Az orosz hadiflotta napja alkalmából Szentpéterváron rendezett ünnepségen Vlagyimir Putyin kitüntetéseket adott át a tengerészeknek, majd egyeztetett a flottaparancsnokokkal. A találkozón hangsúlyozta, hogy a haditengerészet kulcsszerepet játszik az ukrajnai "különleges hadművelet" céljainak elérésében. Az elnök a kitüntetett tisztekkel folytatott megbeszélésén kijelentette, biztos abban, hogy Ukrajna előbb-utóbb elveszíti azokat a nyugati területeit, amelyek korábban Lengyelországhoz, Magyarországhoz és Romániához tartoztak.

Úgy fogalmazott, hogy ha nem is holnap, de egy, kettő vagy akár tizenöt év múlva "történelmi értelemben minden a helyére kerül". Putyin emellett teljes képtelenségnek nevezte, hogy az oroszokat nem ismerték el államalkotó nemzetként Ukrajnában.

Az ünnephez kapcsolódóan Alekszandr Mojszejev, az orosz haditengerészet főparancsnoka a Zvezda katonai televíziónak adott interjújában számolt be a legújabb fejlesztésekről. A tengernagy bejelentette, hogy már folyamatban van az első legénység nélküli orosz hadihajó építése. Az ötszáz tonna vízkiszorítású jármű fő feladata a tengeralattjárók és egyéb víz alatti objektumok felkutatása lesz.

A főparancsnok tájékoztatása szerint a projekt a jelenlegi állami fegyverkezési program része, amelynek megvalósítása a tervek szerint felgyorsítja a pilóta nélküli rendszerek további fejlesztését is. Mojszejev elmondta azt is, hogy a haditengerészetnél már megkezdték a pilóta nélküli eszközöket kezelő ezredek felállítását. Az Északi Flotta kötelékében már működik egy ilyen katonai alakulat, jövőre pedig a Csendes-óceáni Flottánál is létrehoznak egy hasonlót.