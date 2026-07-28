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A Givati-dandár katonáinak sziluettje, miközben egy vízi-szárazföldi hadgyakorlatra készülnek.
Világ

Elszabadultak az indulatok, újabb háború jöhet a Közel-Keleten: ennek a nagyhatalomnak épp kapóra jöhet

Pénzcentrum
2026. július 28. 11:28

Újabb veszélyes fordulatot vett az izraeli–palesztin konfliktus: Ciszjordániában halálos összecsapások törtek ki izraeli telepesek és palesztinok között, miközben mecseteket gyújtottak fel, és egyre több izraeli katonát vezényelnek a térségbe. A Portfolio elemzése szerint a helyzet gyorsan eszkalálódik, és a politikai környezet sem a feszültség csillapítása felé mutat.

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A Portfolio beszámolója szerint ismét súlyos erőszakhullám söpört végig Ciszjordánián: izraeli telepesek és palesztinok csaptak össze, a fegyveres összetűzéseknek több halálos áldozata van, miközben mecseteket is felgyújtottak. A lap szerint a térségbe egyre több izraeli katona érkezik, miközben a helyzet gyorsan eszkalálódik.

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A cikk szerint a pénteki incidens egy Tell nevű településen kezdődött, ahol izraeli fegyveresek és az izraeli hadsereg (IDF) katonái jelentek meg. A kialakult dulakodás lövöldözésbe torkollott, amelyben egy izraeli katona és négy palesztin vesztette életét. Palesztin beszámolók szerint fegyvertelen civilekre is tüzet nyitottak, míg Izrael a műveletet terrorellenes akcióként értékeli.

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A Portfolio azt írja, hogy az erőszak a fegyveres összecsapások után sem csillapodott: telepesek legalább két mecsetet felgyújtottak, az izraeli hadsereg pedig több tucat palesztint vett őrizetbe. A lap kiemeli, hogy egyelőre nem érkeztek hírek arról, hogy az izraeli hatóságok felléptek volna a telepesek ellen, miközben a térségben tovább nő a katonai jelenlét.

Az elemzés szerint a konfliktus elmélyüléséhez a politikai helyzet is hozzájárul. A Portfolio úgy véli, hogy az izraeli kormány szélsőjobboldali koalíciós partnerei a ciszjordániai fellépés szigorítását sürgetik, miközben a palesztin vezetés várhatóan nem lesz képes érdemben kezelni a válságot. A lap szerint az izraeli hadseregnek jelenleg megvan a kapacitása arra, hogy szükség esetén nagyobb katonai műveleteket indítson Ciszjordániában.
Címlapkép: Getty Images
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