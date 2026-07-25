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Világ

Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt

Pénzcentrum
2026. július 25. 09:41

Huszonnégy órán belül már a második, a román légteret megsértő drónt semmisítette meg a román légierő az ukrán határ közelében, a Duna-delta térségében. A szombat reggeli akciót lakatlan terület felett, biztonságosan hajtották végre - írta meg a Telex.

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A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a radarok reggel 8 óra 22 perckor észlelték az engedély nélkül berepülő pilóta nélküli eszközt. A célpont elfogására két F-16-os vadászgép szállt fel, amelyek gyorsan beérték és azonosították a drónt.

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Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter közölte, hogy a beavatkozás mindössze tizenkét percet vett igénybe, a repülőeszközt pedig 8 óra 34 perckor semmisítették meg Duna-Szentgyörgytől mintegy tíz kilométerre nyugatra.

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A katonai egységek a helyszínre vonultak, hogy felkutassák a roncsokat és átvizsgálják a területet. A román hatóságok a szövetségeseikkel szoros együttműködésben jelenleg is folyamatosan ellenőrzik az ország légterét.

A szombati sikeres elfogást ugyanaz a pilóta és társa hajtotta végre ugyanazzal az F-16-ossal, mint amelyik egy nappal korábban a Bukaresttől alig kilencven kilométerre fekvő Buzău megyében történt drónincidensnél is közbeavatkozott.
Címlapkép: Getty Images
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