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Rendkívüli helyzet a határon: azonnal felszálltak a vadászgépek, percek alatt leszedték az idegen katonai eszközt
Huszonnégy órán belül már a második, a román légteret megsértő drónt semmisítette meg a román légierő az ukrán határ közelében, a Duna-delta térségében. A szombat reggeli akciót lakatlan terület felett, biztonságosan hajtották végre - írta meg a Telex.
A védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a radarok reggel 8 óra 22 perckor észlelték az engedély nélkül berepülő pilóta nélküli eszközt. A célpont elfogására két F-16-os vadászgép szállt fel, amelyek gyorsan beérték és azonosították a drónt.
Radu Miruță ügyvivő védelmi miniszter közölte, hogy a beavatkozás mindössze tizenkét percet vett igénybe, a repülőeszközt pedig 8 óra 34 perckor semmisítették meg Duna-Szentgyörgytől mintegy tíz kilométerre nyugatra.
A katonai egységek a helyszínre vonultak, hogy felkutassák a roncsokat és átvizsgálják a területet. A román hatóságok a szövetségeseikkel szoros együttműködésben jelenleg is folyamatosan ellenőrzik az ország légterét.
A szombati sikeres elfogást ugyanaz a pilóta és társa hajtotta végre ugyanazzal az F-16-ossal, mint amelyik egy nappal korábban a Bukaresttől alig kilencven kilométerre fekvő Buzău megyében történt drónincidensnél is közbeavatkozott.
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