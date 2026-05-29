Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő halálos kór ellen: nemzetközi riasztást adott ki a világszervezet

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres konfliktus jelentősen megnehezíti az ebolajárvány elleni védekezést, de a WHO szerint a helyzet továbbra sem reménytelen. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a járvány megállítható, ugyanakkor sürgős nemzetközi támogatásra, tűzszünetre és több erőforrásra van szükség a fertőzés terjedésének megfékezéséhez.

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres összecsapások jelentik jelenleg az egyik legnagyobb akadályát az ebolajárvány elleni védekezésnek - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kinshasai látogatásán.

A WHO vezetője hangsúlyozta, hogy a rendkívül összetett helyzet ellenére a járvány megfékezhető. Elmondása szerint azért utazott az afrikai országba, hogy kifejezze az érintett közösségek támogatását, és jelezze: a nemzetközi szervezet nem hagyja magára a lakosságot a válság idején.

Tedrosz pénteken az északkelet-kongói Ituri tartományba látogat, amely jelenleg a járvány gócpontjának számít. A főigazgató szerint az elmúlt egy hónapban mintegy százezer ember kényszerült elhagyni otthonát a fegyveres harcok miatt, ami tovább nehezíti a fertőzöttek felkutatását és a járvány terjedésének ellenőrzését.

A WHO ismét felszólította a konfliktusban érintett feleket a tűzszünetre, miközben a nemzetközi közösségtől nagyobb pénzügyi támogatást kér. A forrásokra elsősorban az egészségügyi dolgozók bérezése, valamint a védekezéshez szükséges eszközök és felszerelések beszerzése miatt van szükség.

Az Ituri tartományban kitört járvány a becslések szerint már legalább 246 ember halálát okozta, miközben a feltételezett fertőzöttek száma meghaladta az ezret. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a mostani járványt okozó Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer. A WHO ugyan felgyorsította a lehetséges kezelések klinikai vizsgálatait, de a szakemberek szerint még hónapokba telhet, mire ezek széles körben elérhetővé válnak.

Az Afrikai Járványügyi Központ vezetője, Jean Kaseya ugyanakkor bizakodóbb előrejelzést adott. Elmondása szerint az év végére várhatóan rendelkezésre állhat vakcina és gyógyszer is a Bundibugyo-vírustörzs ellen.

A vakcina hiányában a hatóságok jelenleg a fertőzöttek elkülönítésével és a kontaktkutatással próbálják lassítani a járvány terjedését. A fertőzöttekkel kapcsolatba került személyeket három hétig karanténban tartják, a fegyveres konfliktus azonban gyakran megakadályozza ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását.

A fertőzés kockázatát növeli az is, hogy a vírus Ituri egyik sűrűn lakott térségében terjed. Az ebola már három kongói tartományban és a szomszédos Ugandában is megjelent. A járvány miatt Uganda és Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös határait.

A WHO május 17-én nemzetközi egészségügyi riasztást adott ki az ebola terjedése miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szervezet nem támogatja az általános utazási tilalmak bevezetését, mert azok tapasztalataik szerint nem jelentenek hatékony eszközt a fertőzés nemzetközi terjedésének megakadályozásában.

