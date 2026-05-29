2026. május 29. péntek Magdolna
26 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Ebola vírus, digitális illusztráció.
Egészség

Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő halálos kór ellen: nemzetközi riasztást adott ki a világszervezet

Pénzcentrum
2026. május 29. 14:56

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres konfliktus jelentősen megnehezíti az ebolajárvány elleni védekezést, de a WHO szerint a helyzet továbbra sem reménytelen. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a járvány megállítható, ugyanakkor sürgős nemzetközi támogatásra, tűzszünetre és több erőforrásra van szükség a fertőzés terjedésének megfékezéséhez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres összecsapások jelentik jelenleg az egyik legnagyobb akadályát az ebolajárvány elleni védekezésnek -  jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kinshasai látogatásán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A WHO vezetője hangsúlyozta, hogy a rendkívül összetett helyzet ellenére a járvány megfékezhető. Elmondása szerint azért utazott az afrikai országba, hogy kifejezze az érintett közösségek támogatását, és jelezze: a nemzetközi szervezet nem hagyja magára a lakosságot a válság idején.

Tedrosz pénteken az északkelet-kongói Ituri tartományba látogat, amely jelenleg a járvány gócpontjának számít. A főigazgató szerint az elmúlt egy hónapban mintegy százezer ember kényszerült elhagyni otthonát a fegyveres harcok miatt, ami tovább nehezíti a fertőzöttek felkutatását és a járvány terjedésének ellenőrzését.

A WHO ismét felszólította a konfliktusban érintett feleket a tűzszünetre, miközben a nemzetközi közösségtől nagyobb pénzügyi támogatást kér. A forrásokra elsősorban az egészségügyi dolgozók bérezése, valamint a védekezéshez szükséges eszközök és felszerelések beszerzése miatt van szükség.

Kapcsolódó cikkeink:

Az Ituri tartományban kitört járvány a becslések szerint már legalább 246 ember halálát okozta, miközben a feltételezett fertőzöttek száma meghaladta az ezret. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a mostani járványt okozó Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer. A WHO ugyan felgyorsította a lehetséges kezelések klinikai vizsgálatait, de a szakemberek szerint még hónapokba telhet, mire ezek széles körben elérhetővé válnak.

Az Afrikai Járványügyi Központ vezetője, Jean Kaseya ugyanakkor bizakodóbb előrejelzést adott. Elmondása szerint az év végére várhatóan rendelkezésre állhat vakcina és gyógyszer is a Bundibugyo-vírustörzs ellen.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A vakcina hiányában a hatóságok jelenleg a fertőzöttek elkülönítésével és a kontaktkutatással próbálják lassítani a járvány terjedését. A fertőzöttekkel kapcsolatba került személyeket három hétig karanténban tartják, a fegyveres konfliktus azonban gyakran megakadályozza ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását.

A fertőzés kockázatát növeli az is, hogy a vírus Ituri egyik sűrűn lakott térségében terjed. Az ebola már három kongói tartományban és a szomszédos Ugandában is megjelent. A járvány miatt Uganda és Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös határait.

A WHO május 17-én nemzetközi egészségügyi riasztást adott ki az ebola terjedése miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szervezet nem támogatja az általános utazási tilalmak bevezetését, mert azok tapasztalataik szerint nem jelentenek hatékony eszközt a fertőzés nemzetközi terjedésének megakadályozásában.

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#egészség #járvány #fertőzés #egészségügy #vírus #afrika #vakcina #haláleset #egészségügyi világszervezet #fegyveres konfliktus #tűzszünet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:14
14:56
14:30
14:23
14:17
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 29.
Elképesztő hobbi hódít a magyarok körében: tömegek állnak sorba a 20. század retro kincséért - valóságos aranyat érnek
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 29.
Bejelentette Magyar Péter: történelmi megállapodás született Brüsszelben, 6000 milliárd forint jön Magyarországra
2026. május 29.
Rangos szakmai díjat nyert kollégánk, Gosztola Judit
2026. május 29.
Időzített bomba lehet rengeteg magyar otthona, kertje: kevesen tudnak róla, percek alatt porrá éghet a lakásuk
NAPTÁR
Tovább
2026. május 29. péntek
Magdolna
22. hét
Május 29.
Az ENSZ-békefenntartók napja
Ajánlatunk
Egészség legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2
1 hónapja
Leszázalékolás feltételei, menete, összege 2026-ban: ezekre a betegségekre jár a rokkantsági ellátás
3
4 hete
Kritikus a helyzet a magyar rendelőkben: szabályosan menekülnek az orvosok ezekből a megyékből?
4
4 hete
Óriási tévhit dőlt meg a vízivással kapcsolatban: ezt rengeteg magyar benézte
5
4 hete
Megdöbbentő figyelmeztetés a vezető onkológustól: sokan nem is sejtik, mekkora halálos veszélyt rejt ez az ártatlannak hitt esti szokás
PÉNZÜGYI KISOKOS
Premier risque
első kockázatra szóló biztosítás, a magyar terminológiában határösszeg-biztosításként honosodott. A biztosító a szerződésben rögzített határösszeg erejéig téríti a károkat, és nem vizsgálja az esetleges alulbiztosítást. Ha a biztosított a lakásban tartott 500 ezer forintértékű ékszereit - határösszeg biztosítással - 100 ezer forintra biztosítja, és minden ékszert ellopnak, a biztosító csak 100 ezer forintot fizet, de nem alkalmaz pro rata térítést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 14:30
Hatalmas ATM-leállások jönnek Magyarországon: százezrek maradhatnak készpénz és utalás nélkül ezeken a napokon
Pénzcentrum  |  2026. május 29. 14:23
Kiakadtak a Ferrari rajongói az új kocsin: a vezérigazgató is közbelépett, szerinte minden rendben van
Agrárszektor  |  2026. május 29. 14:28
Végzetes csapás érte a magyar földeket: már csak ez jelenthet kiutat