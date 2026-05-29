A Kongói Demokratikus Köztársaságban nemrég kitört ebolajárvány elleni védekezést nehezítik a fegyveres konfliktusok és a szomszédos országok határzárai.
Se gyógyszer, se vakcina a gyorsan terjedő halálos kór ellen: nemzetközi riasztást adott ki a világszervezet
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres konfliktus jelentősen megnehezíti az ebolajárvány elleni védekezést, de a WHO szerint a helyzet továbbra sem reménytelen. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója szerint a járvány megállítható, ugyanakkor sürgős nemzetközi támogatásra, tűzszünetre és több erőforrásra van szükség a fertőzés terjedésének megfékezéséhez.
A Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén zajló fegyveres összecsapások jelentik jelenleg az egyik legnagyobb akadályát az ebolajárvány elleni védekezésnek - jelentette ki Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kinshasai látogatásán.
A WHO vezetője hangsúlyozta, hogy a rendkívül összetett helyzet ellenére a járvány megfékezhető. Elmondása szerint azért utazott az afrikai országba, hogy kifejezze az érintett közösségek támogatását, és jelezze: a nemzetközi szervezet nem hagyja magára a lakosságot a válság idején.
Tedrosz pénteken az északkelet-kongói Ituri tartományba látogat, amely jelenleg a járvány gócpontjának számít. A főigazgató szerint az elmúlt egy hónapban mintegy százezer ember kényszerült elhagyni otthonát a fegyveres harcok miatt, ami tovább nehezíti a fertőzöttek felkutatását és a járvány terjedésének ellenőrzését.
A WHO ismét felszólította a konfliktusban érintett feleket a tűzszünetre, miközben a nemzetközi közösségtől nagyobb pénzügyi támogatást kér. A forrásokra elsősorban az egészségügyi dolgozók bérezése, valamint a védekezéshez szükséges eszközök és felszerelések beszerzése miatt van szükség.
Az Ituri tartományban kitört járvány a becslések szerint már legalább 246 ember halálát okozta, miközben a feltételezett fertőzöttek száma meghaladta az ezret. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a mostani járványt okozó Bundibugyo-vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett vakcina vagy gyógyszer. A WHO ugyan felgyorsította a lehetséges kezelések klinikai vizsgálatait, de a szakemberek szerint még hónapokba telhet, mire ezek széles körben elérhetővé válnak.
Az Afrikai Járványügyi Központ vezetője, Jean Kaseya ugyanakkor bizakodóbb előrejelzést adott. Elmondása szerint az év végére várhatóan rendelkezésre állhat vakcina és gyógyszer is a Bundibugyo-vírustörzs ellen.
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A vakcina hiányában a hatóságok jelenleg a fertőzöttek elkülönítésével és a kontaktkutatással próbálják lassítani a járvány terjedését. A fertőzöttekkel kapcsolatba került személyeket három hétig karanténban tartják, a fegyveres konfliktus azonban gyakran megakadályozza ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtását.
A fertőzés kockázatát növeli az is, hogy a vírus Ituri egyik sűrűn lakott térségében terjed. Az ebola már három kongói tartományban és a szomszédos Ugandában is megjelent. A járvány miatt Uganda és Ruanda lezárta a Kongói Demokratikus Köztársasággal közös határait.
A WHO május 17-én nemzetközi egészségügyi riasztást adott ki az ebola terjedése miatt. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a szervezet nem támogatja az általános utazási tilalmak bevezetését, mert azok tapasztalataik szerint nem jelentenek hatékony eszközt a fertőzés nemzetközi terjedésének megakadályozásában.
Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.Create your own user feedback survey
Áprilisban 5410 gyermek született és 9946-an haltak meg Magyarországon, vagyis közel kétszer annyian veszítették életüket, mint ahány újszülött világra jött.
Szédítő sebességgel terjed a halálos kór: a védekezést az egészségügyi dolgozók elleni támadások is nehezítik
Egyre reménytelenebbnek tűnik a Kongói Demokratikus Köztársaságban tomboló ebolajárvány megfékezése.
Hamis oltási igazolvánnyal kufárkodott egy gyerekorvos, mégis visszaküldték praktizálni a brutális orvoshiány miatt
A Magyar Orvosi Kamara álláspontja szerint is olyan mértékű a szakemberhiány a gyermekorvosi ellátásban, hogy minden munkaképes orvosra szükség van.
A kamarai elnök az elmúlt időszak egyik komoly hibájának nevezte, hogy az egészségügyi irányítás teljesen elzárkózott a valós szakmai visszajelzésektől
Áldatlan állapotok uralkodnak a magyar mentőautókban: rengeteg jármű klímája hibásodott meg a 30 fokos hőségben
Jelenleg az ország mentőellátását 783 aktív gépkocsival biztosítják.
Hivatalos: csendben eszkalálódott a helyzet, 2026-ban már a történelem harmadik legnagyobb ebolajárványa zajlik
Az első ismert beteg egy egészségügyi dolgozó volt, aki április 24-én mutatta a fertőzés tüneteit, majd belehalt a betegségbe.
Kiderült a sokkoló reumatitok: rengeteg magyart érint, lassan végre a panaszok valódi okát fogják kezelni
A Semmelweis Egyetem kutatói azt elemezték, hogy a depresszió, dohányzás, az elhízás, az alvászavar és más egészségi problémák hogyan függenek össze a sokízületi gyulladással.
Megjöttek a legújabb adatok: drámai dolog történik a világ legnépesebb államaiban, végérvényesen kettészakad a Föld
A legfrissebb adatok szerint a világ lakosságának közel háromnegyede olyan országokban él, ahol hosszabb távon természetes fogyás indulhat el.
Egy debreceni férfi 70 ezer forintot fizetett egy magánszolgáltatónak anyajegy-eltávolításért, hogy elkerülje a hosszú várólistát.
Magyarország továbbra is az élmezőnyben van a kötelező gyermekoltások terén: a kanyaró elleni átoltottság 99 százalékos, a DTP-oltásoknál pedig gyakorlatilag teljes a lefedettség.
Rengeteg magyarnak hozhat kínszenvedést május utolsó hete: erre jobb felkészülni, komoly baj lehet belőle
Komoly veszélyekkel jár a korai hőhullám, az idei legerősebb UVB-sugárzás következik, amit nem szabad félvállról venni.
Tényleg magasabbak az észak-európai emberek? És hol helyezkednek el a magyarok ezen a térképen? Mutatjuk!
Tényleg ez lesz a Tisza-kormány legnehezebb feladata: olyan fába vágták a fejszéjüket, ami senkinek sem sikerült évtizedek óta
Magyarország a 82. helyre került a világ egészségügyi rendszereit összehasonlító listán.
Kórházat rohant le a dühös tömeg: egyre durvább a helyzet a gyilkos járvány gócpontjában, oltóanyag pedig egyáltalán nem létezik
A járvány terjedését a fegyveres konfliktusok és a humanitárius válság is nehezíti a Kongói DK-ban.
Megdőlt az évtizedes fogyókúrás tévhit: kiderült, hogyan adhatjuk le a kilókat úgy, hogy nem jönnek vissza
Május 12–15. között Isztambul adott otthont a 33. Európai Elhízástudományi Kongresszusnak.
Négy súlyos égési sérültet ápolnak Debrecenben a tiszaújvárosi Mol-üzemben történt robbanás után.
Három sérült még megfigyelés alatt áll, de ők is stabil állapotban vannak.
Gigantikus pénzesőt ígér Magyar Péter a kórházaknak: kiderült az igazság, pillanatok alatt elillanhat az összeg
Az érdemi változásokhoz olyan kérdésekről is nyíltan kell beszélni, amelyeket a hazai politika eddig igyekezett elkerülni.
-
Több mint 4400 termék árát csökkentette tavasszal a dm (x)
Miközben a drogériákban sokan még mindig azt érzik, hogy „minden drágább”, a dm tavasszal látványosan belenyúlt az árakba.
-
Öreg autók, dráguló piac: komoly tartalék van még a magyar lízingpiacban (x)
Jelentős növekedési potenciált lát a magyar autó- és lízingpiacban Hanczár Zsolt, az idén 35 éves, piacvezető Euroleasing Zrt. gépjármű-értékesítési igazgatója.
-
Rosalia Borpiknik: óriás nyárindító kerti parti a Ligetben (x)
A Rosalia Borpiknik június 4–7. között ismét benépesíti a Városligetet: borok, pezsgés és nyári hangulat vár a Vajdahunyad vár mögött.