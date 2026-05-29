Észrevétlenül hizlalják a gyerekeket a nyári szünetben: ezen az egyetlen mindennapi apróságon múlhat minden
A nyári szünet sok családban a lazább napirendet jelenti, de a szakértők szerint ez az időszak a gyerekek testsúlyára is hatással lehet. A későbbi lefekvés, a több képernyő előtt töltött idő, a rendszertelen étkezések és a gyakoribb nassolás mellett a folyadékfogyasztás is kulcsszerepet játszik. Már azzal is jelentősen csökkenthető a felesleges kalóriabevitel, ha a cukros italok helyett a víz kerül a kulacsba.
A kutatások szerint a gyerekek életmódja a nyári szünet alatt jelentősen eltérhet a tanév közbeni rutintól, ami a testsúlyukra is hatással lehet. A szakemberek szerint a súlygyarapodás hátterében több tényező állhat, ugyanakkor egyetlen egyszerű változtatás, a cukros italok visszaszorítása, sokat segíthet a pluszkilók megelőzésében.
A vakáció idején gyakran lazulnak a megszokott szabályok. A gyerekek később fekszenek le, több időt töltenek képernyő előtt, rendszertelenebbé válhatnak az étkezéseik, és gyakoribb lehet a nassolás is. A folyadékfogyasztási szokások változása szintén befolyásolja az energiaegyensúlyt.
A szakértők szerint sok szülő nincs tisztában azzal, hogy a cukros üdítők, szörpök vagy akár a 100 százalékos gyümölcslevek is jelentős kalóriamennyiséget tartalmaznak. Ha egy gyermek naponta másfél liter ilyen italt fogyaszt, az akár egy teljes ebéd energiatartalmának megfelelő többletet is jelenthet.
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ által meghirdetett HAPPY-hét program éppen erre a problémára hívta fel a figyelmet. Az idei kampány során országszerte több mint 1500 óvoda és iskola csatlakozott a kezdeményezéshez, így több mint 211 ezer gyermek ismerkedhetett meg játékos formában az egészséges folyadékfogyasztás alapjaival.
A programban részt vevő intézmények visszajelzései szerint az egészséghét kézzelfogható eredményeket hozott. A válaszadó intézmények 89 százaléka arról számolt be, hogy a gyerekek több vizet fogyasztanak, 87 százalékuk pedig azt tapasztalta, hogy a tanulók gyakrabban visznek magukkal vizet az iskolába.
Az NNGYK szakemberei szerint a nyári szünet kiváló alkalom arra, hogy a családok új, egészséges szokásokat alakítsanak ki. Ennek egyik legegyszerűbb módja, ha az otthonokban csökken a cukros italok elérhetősége, és a víz válik az első számú szomjoltóvá.
A dietetikusok azt javasolják, hogy a gyerekek minden étkezéshez igyanak egy pohár vizet, legyen saját kulacsuk, és a gyümölcsleveket is legfeljebb napi egy pohárra korlátozzák. Jó alternatívát jelenthetnek a cukormentes, gyümölccsel vagy zöldfűszerekkel ízesített vizek is.
A megfelelő folyadékbevitelhez az elfogyasztott ételek is hozzájárulnak. A szakértők szerint a gyerekeknek naponta legalább négy adag zöldséget és gyümölcsöt érdemes fogyasztaniuk, amelyek nemcsak vitaminokat biztosítanak, hanem a hidratáltság fenntartását is segítik.
