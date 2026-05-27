Megjöttek a friss gyilkossági adatok: elképesztő, ami Magyarországon történt az elmúlt tíz évben

Az emberölési ráta az egyik legkeményebb és legbeszédesebb mutatója a közbiztonságnak. Megmutatja, hogy százezer lakosra vetítve hány szándékos emberölés történik egy adott országban. Bár a számok mögött mindig összetett társadalmi és gazdasági folyamatok állnak, az adatok mégis jól kirajzolják, hol érzékelhető nagyobb biztonság, és hol komolyabb a kockázat. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában ezt a fontos különbséget mutatjuk be Európában.

Európa összképe első ránézésre kedvező, ha az emberölési rátát vizsgáljuk. Globális összevetésben Európa továbbra is az egyik legbiztonságosabb régió. Ha azonban közelebbről megnézzük a CHART by Pénzcentrum adásában bemutatott térképet, már jóval árnyaltabb kép bontakozik ki. Nyugat- és Észak-Európa kifejezetten alacsony emberölési rátákat mutat. Luxemburgban például mindössze 0,3 emberölés jut százezer lakosra, Norvégiában 0,47, Szlovéniában pedig 0,48. Ezek rendkívül alacsony értékek nemzetközi összehasonlításban.

Hasonlóan kedvező adatokat látunk Svájcban, Olaszországban vagy Hollandiában is. Ezzel szemben Kelet-Európa már teljesen más képet mutat. Oroszországban 8 feletti az emberölési ráta, Ukrajnában pedig szintén jóval magasabb az európai átlagnál. A balti térségben is feltűnnek magasabb értékek: Litvánia és Lettország magas besorolást kapott a térképünkön, ami emelkedettebb kockázatra utal.

Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el. A CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a vizsgált időszakban a hazai emberölési ráta körülbelül 2,5 körül alakult, ami ugyan magasabb a nyugat-európai országok többségénél, de jelentősen alacsonyabb a legrosszabbul teljesítő államokénál. És van egy fontos pozitív tendencia is: hazánkban az elmúlt tíz évben harmadára csökkent az emberölések száma. Az abszolút számokat tekintve természetesen a legnagyobb országok, Franciaország, Németország és Olaszország vezetik a listát. A legkevesebb eset Máltán, Luxemburgban és Cipruson történt.

