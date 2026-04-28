Fotó: Pais-H Szilvia
HelloVidék

Botrány: újranyitnák az „aszbesztes” osztrák bányákat, miközben Szombathelyen már durva korlátozások vannak

HelloVidék
2026. április 28. 10:15

Újabb fordulatot vett a nyugat-magyarországi azbesztügy: miközben Szombathelyen még mindig lezárások és aggodalom kíséri a szennyezést, az osztrák oldalon már a bányák újranyitását készítik elő – az üzemeltetők szerint ugyanis „nincs is valódi probléma”.

A burgenlandi kőfejtők ügye azután robbant be, hogy az osztrák hatóságok több bányát is bezárattak, miután a kitermelési helyszíneken végzett mérések az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztszintet mutattak ki - erről a HelloVidék helyszíni riportban számolt be. A döntés közegészségügyi kockázatokra hivatkozva született meg, és nemcsak Ausztriában, hanem a határ túloldalán, Magyarországon is komoly következményekkel járt.

A bezárt bányák üzemeltetői azonban most visszavágnak - írta mai cikkében a 444.hu. Szerintük a mintavételek hibásak voltak, a mérések nem feleltek meg a szakmai előírásoknak, és éppen a legfontosabb szempontokat – például a lakosság és a dolgozók valós kitettségét – nem vizsgálták megfelelően. Emiatt a cégek élesen bírálták a burgenlandi tartományi vezetést és a mérésekben részt vevő Greenpeace-t is.

A gazdasági nyomás is egyre nő: a bányák leállása után tömeges elbocsátások kezdődtek, az üzemeltetők pedig jelentős veszteségekről beszélnek. Mind a négy érintett vállalkozás újraindítaná a kitermelést, ennek érdekében már próbaüzemi engedélyeket is kérvényeztek.

A környezetvédők és a hatóságok viszont egyelőre nem engednek

A Greenpeace „kétségbeesett lépésnek” nevezte az újranyitási kísérletet, míg Burgenland illetékesei közleményben hangsúlyozták: a bezárás indoka egyértelműen a közegészség védelme volt, és értetlenül állnak az üzemeltetők kritikái előtt. A vita azért is különösen éles, mert a szennyezés hatása már Magyarországon is egyértelműen kimutatható. Az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot ugyanis a határ túloldaláról szállították át, és több településen is felhasználták.

Szombathely mellett Kőszegen és Bozsokon is kimutatták az egészségügyi határértéket meghaladó azbeszt jelenlétét.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Az azbeszt különösen veszélyes anyag: belélegezve hosszú távon súlyos, akár halálos betegségeket – például tüdőrákot vagy azbesztózist – okozhat. A kockázat ráadásul alattomos, mert a tünetek gyakran csak évtizedekkel később jelentkeznek.

Szombathelyen a helyzet már most is komoly: több utcát és parkolót lezártak, és felmerült egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése is. A mindennapi élet is érezhetően megváltozott az érintett városrészekben – egyes beszámolók szerint még az ételfutárok is elkerülik a környéket, miközben az ingatlanárak csökkenésnek indultak. 
