Botrány: újranyitnák az „aszbesztes” osztrák bányákat, miközben Szombathelyen már durva korlátozások vannak

Újabb fordulatot vett a nyugat-magyarországi azbesztügy: miközben Szombathelyen még mindig lezárások és aggodalom kíséri a szennyezést, az osztrák oldalon már a bányák újranyitását készítik elő – az üzemeltetők szerint ugyanis „nincs is valódi probléma”.

A burgenlandi kőfejtők ügye azután robbant be, hogy az osztrák hatóságok több bányát is bezárattak, miután a kitermelési helyszíneken végzett mérések az egészségügyi határértéket jelentősen meghaladó azbesztszintet mutattak ki - erről a HelloVidék helyszíni riportban számolt be. A döntés közegészségügyi kockázatokra hivatkozva született meg, és nemcsak Ausztriában, hanem a határ túloldalán, Magyarországon is komoly következményekkel járt.

A bezárt bányák üzemeltetői azonban most visszavágnak - írta mai cikkében a 444.hu. Szerintük a mintavételek hibásak voltak, a mérések nem feleltek meg a szakmai előírásoknak, és éppen a legfontosabb szempontokat – például a lakosság és a dolgozók valós kitettségét – nem vizsgálták megfelelően. Emiatt a cégek élesen bírálták a burgenlandi tartományi vezetést és a mérésekben részt vevő Greenpeace-t is.

A gazdasági nyomás is egyre nő: a bányák leállása után tömeges elbocsátások kezdődtek, az üzemeltetők pedig jelentős veszteségekről beszélnek. Mind a négy érintett vállalkozás újraindítaná a kitermelést, ennek érdekében már próbaüzemi engedélyeket is kérvényeztek.

A környezetvédők és a hatóságok viszont egyelőre nem engednek

A Greenpeace „kétségbeesett lépésnek” nevezte az újranyitási kísérletet, míg Burgenland illetékesei közleményben hangsúlyozták: a bezárás indoka egyértelműen a közegészség védelme volt, és értetlenül állnak az üzemeltetők kritikái előtt. A vita azért is különösen éles, mert a szennyezés hatása már Magyarországon is egyértelműen kimutatható. Az azbeszttel szennyezett kőzúzalékot ugyanis a határ túloldaláról szállították át, és több településen is felhasználták.

Szombathely mellett Kőszegen és Bozsokon is kimutatták az egészségügyi határértéket meghaladó azbeszt jelenlétét.

Az azbeszt különösen veszélyes anyag: belélegezve hosszú távon súlyos, akár halálos betegségeket – például tüdőrákot vagy azbesztózist – okozhat. A kockázat ráadásul alattomos, mert a tünetek gyakran csak évtizedekkel később jelentkeznek.

Szombathelyen a helyzet már most is komoly: több utcát és parkolót lezártak, és felmerült egészségügyi veszélyhelyzet kihirdetése is. A mindennapi élet is érezhetően megváltozott az érintett városrészekben – egyes beszámolók szerint még az ételfutárok is elkerülik a környéket, miközben az ingatlanárak csökkenésnek indultak.